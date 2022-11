Dennis Völker schlägt sich großartig, aber vergisst das Kicken

KICKBOXEN

Der Erdinger erleidet eine Finalniederlage trotz Überlegenheit. Insgesamt boten die KBV-Kämpfer beim Bavaria Open Turnier starke Leistungen.

Altötting/Erding – Beim Bavaria Open Turnier in Altötting zeigten sich die Erdinger Nachwuchskickboxer ausnahmslos von ihrer besten Seite und erkämpften sich beachtliche Platzierungen. In der Eliteklasse Vollkontakt stiegen Artem Hubolov (-63,5 kg) und Dennis Völker (+91 kg) in den Ring. Beide erreichten das Finale, mussten sich aber am Ende mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Ein besonderes Lob seiner Trainer erhielt der erst 16-jährige Nicola Kostic, der im Leichtkontakt Nachwuchs in der Männerklasse (+94 kg) startete und den vierten Platz belegte.

Die Bavaria Open waren in diesem Jahr das letzte bayerische Turnier, bei dem die Kämpfer vom Kickboxverein Erding (KBV) ihre Kräfte messen konnten. Die KBV-Topathleten, wie etwa Tatjana Obermeier oder Paul Kästner, verzichteten auf eine Teilnahme, da sie schon nächste Woche zur Europameisterschaft nach Antalya (Türkei) aufbrechen. Da wollten beide kein Risiko mehr eingehen. So kam es dann, dass die Erdinger in Altötting mit nur zwei Elite-, aber mit 13 Nachwuchskämpfern am Start waren.

Für Artem Hobulov war der Finalgegner in de Eliteklasse einfach noch zu stark. Trainer Peter Lutzny erlöste seinen Schüler und warf in der zweiten Runde das Handtuch.

Im Superschwergewicht (+91 kg) waren alle gespannt auf das Finalmatch von Dennis Völker gegen Anton Holler aus Deggendorf. Zweimal hatten die beiden schon die Fäuste gekreuzt, und beide Male unterlag der Erdinger knapp nach Punkten. Völker hatte sich so viel vorgenommen, und die Rechnung schien aufzugehen. Leicht in Führung liegend konnte der Erdinger Mitte der dritten Runde eine platzierte Rechte anbringen, die den Deggendorfer so durchschüttelte, dass er angezählt werden musste. Völker „roch“ den K.o. und marschierte fokussiert nach vorne. Er vergaß dabei, dass er in dieser dritten Runde noch zu wenig Kicks gemacht hatte – und zu wenig Kicks bedeuten Punktabzug. Als dann der Schlussgong ertönte und der Computer die Minuspunkte für nicht absolvierte Kicks einspeiste, lautete das Urteil 2:1 für Holler. Völker konnte es kaum glauben. Und statt tröstender Worte musste er sich anschließen eine ordentliche Standpauke seiner Trainer Lutzny und Alexander Häußer anhören. khk

Weitere Platzierungen

Im Nachwuchsturnier Leichtkontakt erreichten die Erdinger folgende Platzierungen: Paul Aschenbrenner, 3. Platz (U 13 bis 32 kg); Filippo Falcone, 2. Platz (U 13 bis 47 kg); Alexander Greissl, 1. Platz (U 16 bis 57 kg); Muhamed Halimi, 5. Platz (U 16 bis 47 kg); Maximilian Lorper, 1. Platz (U 16 bis 52 kg); Tim Lehmann, 1. Platz (U 16 bis 69 kg); Raoul Handrea, 3. Platz (U 16 über 69 kg); Zeno Lachner, 4. Platz (U 19 bis 69 kg).

Im Vollkontakt Nachwuchs platzierten sich erfolgreich: Alexander Schubert, 2. Platz (U 19 bis 63,5 kg); Nico Radde, 2. Platz (U 19 bis 71 kg);, Anna Hofmann, 1. Platz (Damen bis 70 kg); Doris Grünbacher, 2. Platz (Damen bis 70 kg).