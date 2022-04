Volleyball: Oberding macht sein Meisterstück

Teilen

Die Mischung macht’s: Routiniers und Youngster spielen beim TuS Oberding 2 (linke Netzseite) zusammen und feierten am Samstag zwei Siege. © fot

Oberding – Ziel erreicht: Die Oberdinger Volleyballer 2 sind Kreisliga-Meister und damit Aufsteiger in die Bezirksklasse.

Mit zwei Siegen haben sie am Samstag alle Rechenspiele vermieden und die Tabellenspitze behauptet.

MTV Ingolstadt 3 – TuS Oberding 2 0:3 (9:25, 18:25, 19:25) – Nach dem souveränen Gewinn des ersten Satzes hielt Oberding den Druck hoch, doch Ingolstadt befreite sich zusehends aus der Schockstarre und hielt jetzt dagegen. Die Partie wurde umkämpfter, trotzdem konnte es sich der Oldie-Express erlauben, die jungen Talente Hayden Lorenz (18) auf außen und Nico Barbosa (17) in der Mitte einzusetzen. Teamchef Tom Forster: „Beide haben ihre Sache gut gemacht, auch wenn man ein wenig Nervosität spüren konnte. Aber die ganze Mannschaft hat ihnen Stabilität gegeben, und jeder hat ein paar Bälle an den Block oder direkt ins Feld gebracht, an die sie sich noch ein paar Tage erinnern werden.“ Man vergisst dabei fast, dass Libero Lucas John auch erst 21 Jahre alt ist. Seine Organisation der Feldabwehr war wieder sehr stabil. Alles in allem war der Auftritt der Oberdinger souverän, und nach einer guten Stunde hatte man das Saisonziel erreicht: Platz eins war ihnen nicht mehr zu nehmen.

DJK Titting – TuS Oberding 2 1:3 (16:25, 23:25, 29:27, 16:25) – Gegen ihren ärgsten Verfolger Titting bauten die Oberdinger ihr Team um. Gregor Bartkowski reiste ab, dafür gab Kalle Ismair den Libero, und Lucas John übernahm die Position des Außenangreifers. Die Wechsel wirkten sich nicht negativ auf den Spielfluss aus. Chris Sieracki verteilte die Bälle gekonnt an alle Angreifer. Vor allem die Mittelblocker Christoph Stegemann und Martin Geigl brachten sichere Punkte. Der Jüngste, Franz Seidl, spielte im ersten Satz gut mit, verlor aber dann zusammen mit dem Team den Faden.

Im zweiten Satz lag Oberding auf einmal 17:23 hinten. Forster musste Auszeiten nehmen, um das Team wieder auf das Spiel einzustimmen. Die Oberdinger machten daraufhin keinen Fehler mehr und holten sich den Satz mit 25:23 Punkten.

Wer gedacht hatte, dass damit der Tittinger Widerstand gebrochen sei, hatte sich getäuscht. Die alten Haudegen machten ihrem Ruf als Gummiwand der Liga alle Ehre. Wenn ein Ball nicht hart und präzise auf den Boden geschmettert wurde, kam er wieder zurück und stellte die Oberdinger Abwehr vor große Probleme. Trotzdem konnten die TuSler die Partie offen halten und hatten auch einen Matchball. Der wurde aber vergeben, und Titting konnte auf 1:2 Sätze verkürzen. Forster sortierte dann seine Spieler neu. Hayden Lorenz kam für Seidl zurück auf die Außenposition.

Der vierte Satz war lange ausgeglichen. Oberding besprach sich in der Auszeit noch einmal, und die Oldies im Team wurden daran erinnert, dass die Angriffsfehler nur den Talenten erlaubt waren. Danach erhöhten die TuS-Akteure ihre Trefferquote und stellten die Weichen mit einer langen Aufschlagserie auf Sieg. Am Ende war man vom zähen Spiel gegen Titting zu erschöpft, um ausgelassen zu feiern.

Später aber brach sich die Freude über den Meistertitel und Aufstieg in die Bezirksklasse Bahn. Nach einer spontanen Kabinenparty ging es beim Wirt stimmungsvoll weiter. Der Klassiker „Hey super TuS“ war da am häufigsten zu hören – auch wenn nicht mehr bei jedem die Stimmbänder mitmachten.

Oberding kann im nächsten Winter mit drei Herrenteams an den Start zu gehen. Abteilungsleiter Martin Geigl: „Wir haben großen Zulauf im Training und damit genügend Spieler für drei Teams. In der Bezirksklasse wird es leistungsorientierter zugehen als in der Kreisliga, aber die Klasse zu halten ist einfacher als aufzusteigen.“

Die TuS-Volleyballer haben mittlerweile fünf C-Trainer in ihren Reihen, allerdings nicht genügend Trainingszeiten in der Halle, wie Geigl bedauert. Dazu sind Gespräche mit Hauptverein und Gemeinde geplant. fot