TuS schon wieder auf Podest

Von: Wolfgang Krzizok

Aufs Maskottchen ist Verlass: Die Oberdingerinnen erkämpften sich Bronze. © Verein

Die U 18-Volleyballerinnen des TuS Oberding haben sich nach Platz zwei bei den oberbayerischen Titelkämpfen die nächste Medaille geschnappt: Bei den südbayerischen Meisterschaften in Obing reichte es zu Bronze.

Obing/Oberding – Im Chiemgau trafen die Oberdingerinnen auf zwei ihnen bekannte und zwei unbekannte Teams.

TuS Oberding – TV Markt Schwaben 2:0 – Mit viel Vorfreude ging es in das erste Spiel gegen den TV Markt Schwaben. Der TuS startete verhalten, fand dann aber ins Spiel. Eine solide Annahme konnte in der Regel immer in einen Angriff und Punkte verwandelt werden, was zum Satzgewinn führte. Auch im zweiten Durchgang ließ Oberding nichts anbrennen.

TuS Oberding – TV Obing 0:2 – Im zweiten Spiel traf der TuS auf Gastgeber TV Obing. Mit Respekt standen die Oberdingerinnen sehr großen Spielerinnen gegenüber, die fast alle problemlos im Stand übers Netz schlagen konnten. Im ersten Durchgang konnte das Team die Anweisung der Trainer auf eine tiefe Abwehr gut umsetzen. So erkämpfte Alina Österle viele Bälle kurz vor dem Bodenkontakt, und starke Aufschläge von Melanie Kresalek hielten das Punkteverhältnis ausgeglichen. Ein paar kleinere Fehler beim TuS führten dann zum knappen Satzverlust von 21:25. Satz zwei war geprägt von variantenreichen Bällen auf Obinger Seite, und so ging auch dieser Durchgang – wenn auch mit etwas Glück – an den späteren Turniersieger.

TuS Oberding – TSV Mühldorf 2 0:2 – Mit dem TSV Mühldorf stand gleich der nächste unbekannte Gegner auf dem Plan, der seine ersten beiden Spiele gewonnen hatte. Harte Angriffe aus einem großen, eingespielten Kader sowie Läufersystem und Libera brachten den TuS ins Schwitzen. Oberding wehrte sich zwar und hatte kaum Fehler im eigenen Spiel, aber gegen die schnelle Spielweise von Mühldorf fand der TuS kein Gegenmittel und musste sich geschlagen geben.

TuS Oberding – TSV Trudering 2:0 – Um frischen Sauerstoff vor dem nächsten Spiel zu tanken, liefen die Spielerinnen, angeführt von den Trainern, durch die angrenzenden Obinger Straßen. Mit neuer Energie spielte der TuS gegen Trudering auf, und bis zur Mitte des ersten Satzes lief alles nach Plan. Beim Spielstand 20:18 unterliefen den Oberdingerinnen aber einige Leichtsinnsfehler.

Nach zwei Auszeiten, Einwechslungen und lautstarker Anfeuerung von den Zuschauern kämpften sich die TuS-Mädels in den Satz zurück und gewannen den ersten Durchgang. Pauline Faig legte gleich zum Anfang des zweiten Satzes noch einen Gang zu. Mit zwölf Aufschlägen am Stück, und unterstützt durch gute Angriffe von Tabea Loider, verschaffte sich Oberding einen soliden Vorsprung, der bis zum Satz- und Spielgewinn hielt.

Die ausgeglichene Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen bedeuteten für die Oberdingerinnen die Bronzemedaille. In nächster Zeit steht für die TuS-Mädels neben dem regulären Training bis zur Beachsaison noch ein weiteres Trainingsturnier und ein Trainingslager in Inzell auf dem Programm.