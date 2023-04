Vom Fußballer zum Meisterschützen

Stolz auf seinen reich verzierten Traditionszimmerstutzen ist der Bucher Schütze Anton Eisner. © Johann Kalteis

In unserer Serie Erdings Top 100 landet Schütze Anton Eisner auf Platz 85.

Buch am Buchrain – Sein ganzer Stolz ist ein Traditionszimmerstutzen. Vorsichtig lässt Anton Eisner die Finger über den Schaft des wertvollen Gewehrs gleiten. Dieser ist verziert mit hochwertigen Schnitzereien. Metall-Gravuren veredeln zudem das Sportgewehr. „Es ist ein Unikat, wie die meisten Traditionswaffen“, erklärt er. Sein Gewehr stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 1882. Damit nimmt der Sportschütze aus Buch am Buchrain schon seit vielen Jahren mit großem Erfolg an den Traditionswettkämpfen mit den Zimmerstutzen teil. Ein Meisterschuss war ein Zehner über die Distanz von 200 Metern.

Rund 30 Jahre lang ist Eisner bereits als Sportschütze auf regionaler und nationaler Ebene erfolgreich, ehe er mit dem Traditionsschießen in Berührung kommt. 2003 tritt der Bucher dem Schützenverein in Haag bei. Dort wird er von Mitgliedern angesprochen, „ob ich nicht auch an Traditionsschießen teilnehmen möchte“. Er lässt sich schnell überreden und feiert schon bald Erfolge bei bayerischen Meisterschaften.

Das traditionelle Sportschießen hat eine lange Geschichte. Mitte des 19. Jahrhunderts wird durch die Erfindung des Zimmerstutzens das Schießen zum Volkssport. Nicht mehr nur die Honoratioren in den privilegierten Feuerschützengesellschaften, auch Bürger und Arbeiter stehen nun in den Zimmerstutzenvereinigungen am Schießstand. „Nicht zuletzt brachte die Einführung des Zimmerstutzenschießens auf dem Oktoberfest im Jahr 1896 den Durchbruch für das kleine Kapselgewehr“, erzählt Eisner. Das heutige Traditionsschießen sei das Schießen mit den Sportwaffen aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg.

Ob Feuer- oder Zimmerstutzen, Alte Scheibenpistole und Wehrmanngewehr, „alle haben ihre Geschichte und auch die dazugehörigen Schießveranstaltungen ihre eigenen Verfahren und Regeln“. Eine große Herausforderung sei bei Traditionsschießen, wie der Name schon erkennen lässt, dass „nur in Tracht mit Hut geschossen werden darf“. Dabei sei das „Haltevermögen“ viel schwieriger als beim Sportschießen in voller Schützenmontur. Auch das Training ist anders gelagert, „vor allem die Rückenmuskulatur wird beansprucht und muss trainiert werden“. Den Siegern winkt allerdings kein Pokal, sondern sie werden mit silbernen oder vergoldeten Hutnadeln im Wert zwischen 80 und 100 Euro ausgezeichnet. Diese heften sich die Traditionsschützen stolz an ihre Hüte.

Noch nichts am Hut mit dem Schützensport hat der zweifache Familienvater in seinen Jugendjahren. Wie die meisten seiner Alterskollegen jagt er lieber dem Fußball beim Hörlkofener SV hinterher. Ein Beinbruch beendet aber abrupt seine Kickerkarriere. Jetzt tritt auch wieder der Schützensport in den Fokus von Eisner, nachdem ihn schon vorher mal sein Lehrgeselle Josef Wanderer angesprochen hat, ob er nicht als Sportschütze zu Gamsjager Klettham kommen wolle. Für den Werkzeugmacher-Lehrling bei der Firma Mauser und Kirmeyer in Erding war damals aber der Fußball noch wichtiger.

Am 16. Juni 1972 heben 53 Gründungsmitglieder im Waldcafe Hufschmid in Buch den Schützenverein „Buchenlaub“ aus der Taufe. Eineinhalb Jahre später tritt Eisner bei. „Meine ersten Schießversuche gab ich im Keller der Brüder Heiner ab“, blickt Eisner zurück. Diese haben sich einen Schießstand in ihrem Wohnhaus einrichten zu lassen.

Vieles ist noch provisorisch. Schützenkleidung gibt es noch nicht. „Um Stabilität im Rumpf und den Beinen zu haben, haben wir vor dem Wettkampf unsere Jeans gewaschen. Geschossen wurde auch in Bergschuhen“, berichtet Eisner schmunzelnd, der sich alles „selber erarbeiten musste“. Aber der Buchenlaub-Schütze ist wissbegierig und lernfähig. Mangels Trainerunterstützung und Literatur über den Schießsport schaut er sich auf den Meisterschaften vieles von den Kaderschützen ab. Robert Kuplwieser, Mitglied der deutschen Nationalmannschaft, bringt ihm auf seinem Schießstand in Mittenwald das Liegendschießen bei.

Den Wettkampf mit dem Zimmerstutzen bestreitet Anton Eisner in Tracht und mit Hut. © Johann Kalteis

Gerne gibt Eisner sein Wissen und Tipps an Sportschützen weiter. Offizieller Trainer ist er allerdings nie. Auch im Verein agiert er lieber im Hintergrund. Zweimal (1986 und 1991) lässt er sich allerdings zum Schützenmeister wählen. Durchgestartet ist Eisner in der Schützen-Altersklasse, in der er auch seine größten Erfolge erzielt. Denn mit 26 Jahren ist er erst spät zum Schützensport gekommen.

Gut und gerne erinnert er sich an die deutschen Meisterschaften 2005 in Hochbrück. Bei dem spannenden Kleinkaliber 3 x 20-Wettkampf erreicht ein Konkurrent im Durchgang vor ihm 569 Ringe. „Ich musste bei meinem letzten Schuss eine 10,0 Ringe erzielen.“ Und tatsächlich gewinnt der Buchlaub-Schütze mit einer 10,0 und dem Endergebnis von 570 Ringen den Wettkampf und holt sich den deutschen Meistertitel. „Zugleich haben wir mit der Mannschaft gewonnen.“ Damit stellen die Bucher Schützen den erfolgreichsten DM-Teilnehmer. Im gleichen Jahr wird Eisner auch Gauschützenkönig.

Zur Vorbereitung auf diese Meisterschaft absolviert Eisner ein sehr umfangreiches und intensives Training. Normal bereitet er sich mit Joggen und Kraftausdauer sowie Trockentraining mit dem Gewehr auf Titel- und Rundenwettkämpfe vor. „Meine besten Ergebnisse erreiche ich auch immer nach Waldarbeiten und einer anschließenden einwöchigen Schießpause. Doch diesmal wollte ich es genau wissen, wieweit ich mit intensivem Training bei einer DM komme. So bin ich der ZSG Forstinning noch heute sehr dankbar, dass ich auf ihrem Schießstand ein umfangreiches Training durchführen konnte. Ohne diese Möglichkeit wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen“, blickt Eisner zurück.

Seine Erfolgsbilanz als Einzelschütze und mit seinen Mannschaften ist mehr als eindrucksvoll: Sieben Titel, fünf zweite Ränge und drei dritte Plätze erringt er bei deutschen Meisterschaften, 73 mal (28 Siege, 30 zweite und 15 dritte Plätze) steht er bei bayerischen Meisterschaften auf dem Siegerpodest. Internationale Meisterschaften oder Olympia waren für Eisner allerdings nie eine Option. „Dafür hätte ich als deutscher Kaderschütze praktisch Profi werden und meinen Beruf als Leiter der Einkaufsabteilung bei Agfa-Kameraproduktion aufgeben müssen.“

Medaillen und Siegernadeln in Hülle und Fülle hat Anton Eisner im Laufe seiner langen Traditionsschützen-Karriere gewonnen. © Johann Kalteis

Eigentlich sind die Sportschützen ja Einzelkämpfer. Doch da der Erfolg mit einem Team „mindestens genau soviel Spaß macht“, so Eisner, haben sich gute Schützen aus verschieden Verein wie aus Weilheim, Forstinning, Seestall, Landsberg, Gangkofen und dem Donaugau in der Oberpfalz zusammengetan, um auch als Mannschaft Erfolge feiern zu können. „Hier war uns immer sehr wichtig, dass wir gemeinsam harmonieren sowie gemeinsam verlieren und auch siegen können.“ Dieser Mannschaftsgeist schweißt zusammen und „ist auch ausschlaggebend, dass wir noch schießen“, erklärt der Bucher Meisterschütze. Man hilft sich gegenseitig.

„Schützinnen und Schützen sind wie eine Familie“, sagt Eisner, den allerdings etwas anderes umtreibt. Immer wieder geraten die Sportschützen in den Fokus, wenn Amokläufer wild um sich schießen. „Schade, dass dabei immer wieder die Schützen in Misskredit geraten“, bedauert Eisner. Dabei habe gerade Deutschland ein „äußerst strenges Waffengesetz“. Bei Meisterschaften muss der Schütze Gewehr und Munition in getrennten und abgesperrten Behältnissen transportieren. Vor dem Wettkampf darf die Waffe erst nach einer Freigabe durch die Wettkampfleitung ausgepackt werden. Im Schießstand darf die Waffe nur abgelegt werden, wenn sie nicht geladen ist. Bevor der Schütze seinen Stand verlässt, muss die Sicherheitsvorrichtung ordnungsgemäß eingeführt sein. Wenn ein Schütze seine Waffe einpackt oder sich vom Stand entfernt, ohne dass sie von der Standaufsicht überprüft wurde, wird er disqualifiziert. Bei längerem Aufenthalt auf der Schießanlage müssen die Waffen zur zusätzlichen Sicherheit – vor und nach dem Wettkampf – in einer Waffenkammer deponiert werden. Die Heimreise muss auf direktem Weg ohne Umweg erfolgen. Zuhause muss das Gewehr in einem Waffenschrank aufbewahrt werden. Diese Auflagen gibt es in Österreich nicht. „Trotzdem bin ich mit den Regeln einverstanden“, stellt Eisner klar.

„Nicht mehr so rosig wie früher“ sieht Eisner auch die Zukunft des Schützensports allgemein. Ein negativer Trend sei schon seit Jahren bemerkbar. Obwohl in einer Studie festgestellt wurde, dass sich jugendliche Schützen besser konzentrieren können, haben die Schützen Nachwuchsprobleme wie andere Sportarten auch. „Die Jugend will sich nicht mehr schinden“, meint Eisner. Die Freude am Schützensport lässt sich Eisner trotzdem nicht vermiesen. Waldarbeit, Joggen, Training im Schützenhaus, der Wettkampf mit Luftgewehr und Traditionsstutzen halten den 75-jährigen Meisterschützen jung.