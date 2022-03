Von Erding in den Eishockey-Himmel

Grüße nach Erding: Die ehemaligen TSV-Nachwuchsspielerinnen (Foto links, v. l.) Celina Haider, Lucy Klein – sie spielt aktuell auch noch in der U 17 des TSV – Sorsha Sabus, Jessica Hammerl, Tamara Lan Yee Chiu und Bernadette Karpf präsentieren stolz den Meister-Cup und ihre Goldmedaillen. © Privat

Die Frauen des ERC Ingolstadt sind Deutscher Eishockey-Meister. Ein kleinen Anteil am Titelgewinn hat auch der TSV Erding.

Ingolstadt/Erding – Der Jubel bei den Eishockey-Frauen des ERC Ingolstadt kannte am Sonntagnachmittag keine Grenzen mehr. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte haben sie die Deutsche Meisterschaft geholt. Mit im Kader eine ganze Reihe von Spielerinnen, die im Nachwuchs das Trikot des TSV Erding getragen haben.

Nach der offiziellen Medaillenübergabe, der Überreichung des Meisterpokals und mehreren Ehrenrunden in der kleinen Ingolstädter Halle schnappten sich Celina Haider, Jessica Hammerl, Bernadette Karpf, Lucy Klein und Tamara Lan Yee Chiu den Cup. Sie machten ein separates Foto, das einen besonderen Grund hatte: alle haben eine Erdinger Eishockey-Vergangenheit.

Vor zehn Jahren ist der ERC Ingolstadt in die Bundesliga aufgestiegen. Der amtierende Meister war damals der ESC Planegg-Würmtal, der im folgenden Jahrzehnt, mit Ausnahme von drei Spielzeiten, als der ECDC Memmingen den Titel holte, erfolgreich war. Heuer war alles anders. Die Ingolstädterinnen warfen im Halbfinale die Planegger–innen in drei Spielen aus dem Rennen. Im Finale gegen Memmingen stand es 1:1. Am Samstag, beim ECDC, setzten sich die Ingolstädterinnen 4:2 durch und hatten damit tags darauf Matchball, den sie mit einem 4:0 nutzten.

„Wir durften vor einer richtig tollen Kulisse spielen“ erzählt Sorsha Sabus. „Und auch wenn es nur in der kleinen Halle war, die war gut voll, und viel mehr wären eh nicht mehr reingegangen.“ In der großen Arena spielten die DEL-Panther das Derby gegen Straubing, und die beiden Begegnungen hätten sich dann überschnitten. Aber einige der Ingolstädter Ultras waren zuerst in die kleine Halle gegangen, um die Frauen frenetisch anzufeuern, und so waren letztlich mehr als 500 Zuschauer da. „Das war eine richtig gute Stimmung“, schwärmt die 22-jährige Sabus. Die Gastgeberinnen kamen gut in die Partie. „Wir hatten keinen Druck, haben hinten wenig zugelassen und vorne auch einfach mal die Tore gemacht, was unter der Saison nicht gerade unsere Stärke war.“ Am Ende stand ein klares 4:0, und die Deutsche Meisterschaft war perfekt.

Freude pur: Die Frauen des ERC Ingolstadt bejubeln ausgelassen die Deutsche Meisterschaft – der erste Titelgewinn in der zehnjährigen Bundesligageschichte. © Imago-Images

Ähnlich sieht es auch Celina Haider. „Ich denke, wir hatten am Sonntag nichts zu verlieren und konnten entsprechend entspannt und ohne Druck an die Sache rangehen“, stellt die 21-Jährige fest, die in Spiel drei das 1:0 erzielt und in Spiel vier das 1:0 aufgelegt hatte. „Die Kulisse war natürlich mega, was uns nochmal mehr gepusht hat. Wir haben uns gute Chancen erarbeitet und die Dinger dann auch gemacht.“

„Das war einfach toll, das Ding daheim zu gewinnen vor so einer Kulisse“, sagt Bernadette Karpf. „Es war ein schönes und tolles Erlebnis.“ Ein Erfolgsgeheimnis sei gewesen, „dass die Mannschaft super zusammengehalten hat“. Eine, die ihr Glück noch gar nicht fassen kann, ist die 16-jährige Lucy Klein. Die gebürtige Freisingerin spielt aktuell bei der U 17 des TSV Erding und darf mit einer Förderlizenz bei den Frauen eingesetzt werden. 14 Mal stand sie in dieser Saison beim ERCI im Kader und war bei sechs Playoff-Spielen auf dem Eis. „Es hat mega Spaß gemacht und war ein unglaubliches Erlebnis für mich mit meinen 16 Jahren“, sagt sie mit einem breiten Grinsen.

Auch Tamara Lan Yee Chiu strahlt über das ganze Gesicht, obwohl sie in den Playoffs nicht mitspielen durfte. Die gebürtige Langengeislingerin, die seit drei Jahren für Ingolstadt stürmt, kam heuer nur auf 14 Einsätze. Zuletzt hatte sie das Virus außer Gefecht gesetzt. Dennoch erhielt sie natürlich die Goldmedaille, die sie stolz präsentierte. „Ich bin schon ein wenig traurig“, bekennt die 24-Jährige. „Mit dieser Mannschaft Meister zu werden, ist schon etwas sehr Besonderes und eine Herzensangelegenheit, und da wollte ich sie natürlich auch auf dem Eis unterstützen, aber leider wurde meine Lunge durch Corona zu sehr in Mitleidenschaft gezogen.“ Auch sie hebt den Teamgeist hervor. „Sowas habe ich nich nie erlebt, in keiner anderen Mannschaft egal welcher Sportart, dass jeder so füreinander kämpft“, betont sie. „Bedingt durch Ausfälle wie mich oder andere Verletzte mussten einige Spielerinnen die ganzen Playoffs Doppelschichten spielen, das zehrt schon wahnsinnig an den Kräften.“ Ingolstadt habe im Finale die Memminger „schon eindeutig dominiert, läuferisch sowie spielerisch“. Auch die 3:0-Serie gegen die Planeggerinnen, „die körperlich und in der Offensive eine große Konkurrenz darstellen, hat deutlich gezeigt, dass wir diese Saison verdienter Meister sind“.

In der Kabine wurde anschließend ausgelassen gefeiert. Youngster Klein musste die Meisterfeier schon um Mitternacht verlassen, ähnlich wie Trainer Christian Sohlmann, der am Montag um 6.45 Uhr wieder aufstehen musste. Seine Mädels feierten dagegen noch weiter, „so bis 3 Uhr“, erzählt Sabus erschöpft. Ihre Sturmkollegin Karpf ist „mehr als happy, dass es mit der Meisterschaft funktioniert hat – alle sind super stolz.“ Die 25-Jährige glaubt: „Das braucht sicher noch ein paar Tage, bis es bei uns ankommt.“ Die Freude sei „mega groß, und wir gehen wir mit einem guten Gefühl in die Sommerpause“, betont Haider. Und Sabus findet: „Es ist schon was Cooles, dass wir ausgerechnet zu unserem Jubiläum – zehn Jahre Frauen-Bundesliga in Ingolstadt – den Titel geholt haben.“