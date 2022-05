„Von wegen, es geht um nichts mehr“

Von: Helmut Findelsberger, Andreas Schuder

Deutlich das Nachsehen hatten bei der 1:5-Hinspielniederlage die Langengeislinger um Torwart Christian Brader. Hier versenkt Georg Ball (r.) das Leder per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:0 für Moosinning. © Christian Riedel

Das letzte Landkreisderby der Bezirksliga-Saison steigt in Moosinning.

Moosinning/Langengeisling – Zum vorletzten Saisonspiel empfängt der FC Moosinning an diesem Samstag um 15 Uhr den FC Langengeisling zum Landkreisderby. Neun Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten bei zwei noch ausstehenden Spielen, da ist keine große Rechenkunst nötig: Das reicht nicht mehr für den FCM nach weiter oben, die Saison ist gelaufen. Die Geislinger brauchen dagegen noch Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

„Von wegen, es geht um nichts mehr“, meint Christoph Ball, Trainer der Gelb-Schwarzen, ganz energisch. „Das ist ein Derby – das will und muss man gewinnen.“ Der 41-Jährige war die ganze Woche krank. „Zum Glück nicht Corona“, gibt er Entwarnung. Sein Bruder Georg, 32 und spielender Co-Trainer, hat nun die Verantwortung. „Aber der kränkelt jetzt auch noch“, schränkte der ältere Bruder und Chef noch ein.

Im FCM-Kader gibt es ein paar Änderungen. Ausfallen wird krankheitsbedingt Christian Reiser. Erster Nachrücker ist laut Trainer Ball dafür Matthias Eschbaumer. Und Kerim Cetinkaya ist wieder einsatzfähig. „Ein toller Fußballer und körperlich top drauf“, schwärmt sein Trainer über den 40-Jährigen. „Und unsere Jungen, wie etwa Lukas Treffler, haben sich toll entwickelt, und so bringen wir trotz einiger Ausfälle immer noch eine gute Mannschaft auf den Platz“, ist Christoph Ball überzeugt.

Eine Woche nach dem 2:0-Sieg gegen die favorisierten Saaldorfer hat der FC Langengeisling im Derby nun den den nächsten Favoriten vor der Brust. Der FC Moosinning ist seit fünf Spielen ungeschlagen, beim FC Langengeisling ist es sogar noch eine Partie mehr. Auch Maxi Maier, Spieler und Sportlicher Leiter des FCL, ist die Schwere der Aufgabe bewusst. „Der Sieg gegen Saaldorf war extrem wichtig mit Blick auf die Tabelle, aber Moosinning ist noch einmal ein Level höher. Dass sie der klare Favorit sind, steht außer Frage.“

Dabei verweist Maier auch auf das Hinspiel, das zuhause 1:5 verloren ging. Es sei das „schlechteste Spiel der Saison“ gewesen. Geislings Sportlicher Leiter ergänzt: „Das hat zwar wehgetan, vor allem im Derby, aber das gehört zum Prozess eines Aufsteigers auch irgendwo dazu. Wichtig ist die Reaktion. Wir haben uns sehr gut aus einer schwierigen Phase befreit und haben in den letzten Spielen Selbstbewusstsein getankt.“ Für Gegner Moosinning hat Maier lobende Worte übrig. Viele „fantastische Einzelspieler, die schon höherklassig gespielt haben“, fänden sich in den Reihen der Gelb-Schwarzen. Damit meint der Sportliche Leiter des FCL unter anderem Georg Ball, Maxi Lechner und Florian Jakob, die seiner Meinung nach zu den besten Spielern der Liga gehören. Letzterer hat zudem ein spannendes Verhältnis zum FCL. Einmal in der Woche hält Jakob das Fitnesstraining bei den Geislingern ab. „Das war natürlich eine lustige Situation am Dienstag, da wurden einige Späße gemacht“, erzählt Maier schmunzelnd.

Die Laune beim Außenseiter ist also bestens. Das liegt zum einen daran, dass die Hausaufgaben für die kommende Saison gemacht wurden und das komplette Trainerteam bereits steht (wir berichteten). Auch kadertechnisch sieht es beim FCL derzeit gut aus. Max Millisterfer rückt für den fehlenden Ersatzkeeper Christian Bernhardt nach, ansonsten sind alle Mann an Bord. Die Geislinger scheinen also bereit für die Derby-Revanche.

FCM-Kader

Strunk (D. Auerweck), Volkmar, G. Ball, Lanzinger, Haas, Jakob, „Maxi“ Lechner, A. Auerweck, Stauf, Treffler, Bartl, Eschbaumer, „Mäx“ Lechner, Saßmann, Cetinkaya.

FCL-Kader

Brader (Millisterfer), M. Geigerseder, Seeholzer, Faltlhauser, Hintermaier, S. Stenzel, Aigner, Birnbeck, Kaiser, Altinisik, Maier, Steck, D. Geigerseder, Obermaier, K. Stenzel, Dornauer, Riederle, Wilson, Mecking.