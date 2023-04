Geislinger gehen am Stock

Von: Wolfgang Krzizok

Das nächste richtungsweisende Heimspiel steht dem FC Langengeisling bevor, wenn es am Samstag um 14 Uhr gegen den TSV Peterskirchen geht.

Lagengeisling – Der Gegner liegt drei Punkte vor dem FCL, ist also in Reichweite. Aber bei den Geislingern hat man große personelle Sorgen.

Nach der 1:5-Schlappe in Dorfen fordert Spielertrainer Maxi Hintermaier: „Wir müssen eine Reaktion zeigen.“ Die Partie sei „kein Glanzstück“ gewesen. „Man kann verlieren, aber diese Niederlage hat mich tierisch genervt“, gibt er zu. „Wir liegen 1:0 vorne, und innerhalb von fünf Minuten haben wir uns das Spiel aus der Hand nehmen lassen.“

Die Trainingswoche „war nicht ideal, wir hatten sehr wenig Leute“, berichtet Hintermaier. Allen voran fehlte Hannes Dornauer, der in Dorfen umgeknickt war und einen Bänderriss davongetragen hat. Severin Stenzel musste wegen einer leichten Zerrung passen, Kilian Kaiser war im Urlaub. Beide stehen aber am Samstag im Aufgebot. Nicht dabei sind der beruflich verhinderte Lucas Seeholzer, der verletzte Moritz Wiesheu und Urlauber Florian Rupprecht, mit sieben Treffern der erfolgreichste Geislinger Torschütze. „Es ist halt nun mal Amateursport“, meint Hintermaier und fügt an: „Meckern hilft nichts.“

Gegner Peterskirchen ist spitzenmäßig aus der Winterpause gekommen. In fünf Spielen hat der TSV viermal gewonnen – unter anderem 4:1 in Moosinning – und einmal unentschieden gespielt. Die Geislinger hatten in der Vorrunde 0:1 verloren, „in einem richtig schlechten Spiel von beiden Seiten“, erinnert sich Hintermaier, der sich die Peterskirchener Leistungsexplosion nicht erklären kann: „Ich weiß nicht, was mit dieser Mannschaft passiert ist.“

Wahrscheinlich liege es daran, dass der TSV seit Wochen „scheinbar immer den gleichen Kader aufbieten kann“. Das sei beneidenswert, „denn ich muss seit zwei Jahren ständig die Mannschaft umstellen, weil immer wieder welche ausfallen“. Trotzdem fordert er: „Positiv denken und drei dreckige Punkte holen.“

FCL-Kader

Hierl (Rotert), S. Stenzel (?), Hintermaier, Buchberger, Kaiser, Maier, Aigner, Wagenlehner, K. Stenzel, Bucher, Riederle, Birnbeck, Wilson