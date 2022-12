Gladiators schauen nach oben

Von: Wolfgang Krzizok

Meistens hinten dran waren die Gladiators (grün-schwarz) beim Heimspiel gegen Königsbrunn, das 1:7 verloren ging. © Christian Riedel

Die erste Aufgabe des Auswärts-Triples zwischen den Jahren haben die Erding Gladiators erfolgreich absolviert.

Erding – Am Montagabend gab es beim ESC Geretsried einen 6:4-Sieg (wir berichteten). Heute Abend geht es zum EHC Königsbrunn (Anpfiff 20 Uhr) und am Freitag noch nach Peißenberg.

„Wir haben in Geretsried einen sehr guten Start erwischt, danach lief es eher durchwachsen“, erzählt Erdings Teamchef Felix Schütz. Ein Sonderlob erhielten Torwart Thomas Hingel („Der hat uns im Spiel gehalten“) und Daniel Krzizok („Er hat im zweiten Drittel zwei ganz wichtige Tore geschossen“). Sein Treffer zum 6:2 war zudem das 100. Saisontor der Gladiators.

„Hätten wir dann noch das 7:2 gemacht, wäre es vorbei gewesen“, meint Schütz. So aber sei sein Team im letzten Drittel zu ungeduldig gewesen und habe nicht mehr so aggressiv nach vorne gespielt. Prompt seien die Geretsrieder auf 4:6 herangekommen. „Aber letztlich waren es ein souveräner Sieg und drei wichtige Punkte.“

Da der gesperrte Rudi Lorenz gefehlt hatte, ließ Schütz mit fünf Verteidigern spielen. Nach dem frühen verletzungsbedingten Ausfall von Dominik Wagner wurde Sebastian Busch aus dem Sturm in die Abwehr beordert. „Ich wollte nicht zwei Drittel mit nur vier Verteidigern spielen, deshalb habe ich den Buschi zurückgezogen, und er hat das sehr gut gemacht“, betont Erdings Teamchef. Neben dem verletzten Wagner werden die Gladiators heute Abend auch noch auf den erkrankten Basti Cramer verzichten müssen, dafür ist Lorenz nach verbüßter Sperre wieder dabei.

Durch den Erfolg in Geretsried haben die Gladiators jetzt zehn Punkte Vorsprung auf die Riverrats, die auf Rang neun liegen. Aber das interessiert Schütz nicht wirklich. „Noch mehr Abstand nach hinten ist gut, aber ich schaue lieber nach vorne.“ Und vor den Erdingern liegt der heutige Gegner Königsbrunn. „Die sind nicht umsonst Dritter“, weiß der Erdinger Teamchef, der ungern an das Hinspiel denkt, als die Gladiators in eigener Halle beim 1:7 regelrecht vorgeführt worden waren.

„Jeder hat den Fortschritt gesehen, den wir seitdem gemacht haben“, betont Schütz. „Die Mannschaft von damals ist mit der heutigen nicht mehr vergleichbar, drum wird das ein ganz anderes Spiel. Da bin ich mir sicher.“ Der EHC hat sechs Punkte Vorsprung auf Erding, bei zwei absolvierten Spielen mehr, das heißt die Gladiators könnten dem EHC ordentlich auf die Pelle rücken. Der Teamchef geht jedenfalls sehr zuversichtlich ins heutige Königsbrunn-Spiel. Er ist sich sicher: „Wir brauchen uns vor keiner Mannschaft verstecken.“