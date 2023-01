Vorne schwer auszurechnen, hinten offen

Freude pur: Moritz Sassmann und Rocco Tavra (vorne, v. r.) bejubeln dessen Siegtreffer zum 3:2 gegen Hankofen in der 94. Minute – einer von lediglich vier Heimsiegen. © Michael Buchholz

Mit 27 Punkten aus 24 Spielen überwintert der TSV Buchbach in der Fußball-Regionalliga auf Platz 14.

Buchbach – Dem Gründungsmitglied droht einmal mehr eine Zittersaison. Bei vier Direktabsteigern und zwei Releganten ist das Haifischbecken Regionalliga gefährlicher denn je.

„Außersportlich ist das Jahr für den TSV Buchbach extrem erfolgreich, sportlich hinken wir noch ein wenig hinterher“, fasst Abteilungsleiter Georg Hanslmaier zusammen und betont, dass alle Baumaßnahmen „in time“ abgeschlossen werden konnten. Die neuen Kabinen sowie die Funktionsgebäude haben den TSV infrastrukturell auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Und da ist noch die urige Weißbierhütte, die nicht nur in der Regionalliga ihresgleichen sucht. Außerdem sind die Planungen für einen Allwetterplatz nach zähem Ringen seit 2007 endlich auf der Zielgeraden: Die Baugenehmigung liegt vor, im Dezember durfte sich der Verein über eine Spende von 720 000 Euro aus dem Leader-Programm freuen. Hanslmaier hofft nun, dass im Herbst mit dem Bau des 1,6-Millionen-Projektes begonnen werden kann.

Wollen die Rot-Weißen dann ihre elfte Regionalliga-Spielzeit bestreiten, müssen sie vor allem die Anzahl der Gegentore in den Griff bekommen. Hier ging die Entwicklung von Top zum Flop. Stellten die Buchbacher vor Jahresfrist die beste Defensive der Liga, so hat es in dieser Saison schon 52 Mal hinten eingeschlagen – nur Schlusslicht Heimstetten steht mit 58 Gegentreffern schlechter da.

Die Ursachen dafür liegen auf der Hand: Spielte in der Vorsaison das Innenverteidiger-Duo Marcel Spitzer und Marco Rosenzweig praktisch jedes Spiel durch, so mussten die Trainer Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger in dieser Spielzeit die komplette Abwehr wegen Verletzungen ständig umbauen. Darunter litt die Abstimmung massiv, hinzu kamen einige Slapstick-Gegentore. „Wir müssen unsere defensiven Abläufe wieder schärfen und die Basisarbeit gegen den Ball optimieren“, fordert Bichlmaier, der im Frühjahr auf deutlich mehr personelle Konstanz im Defensivverbund hofft.

Und natürlich auch auf einen Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten, nachdem Andreas Steer seine Kahnbein-Verletzung auskuriert hat. Während die meisten Regionalliga-Vereine drei oder vier Torhüter im Kader haben, mussten die Buchbacher mit Steer als einzigem Torhüter in die Saison gehen. Nach dessen Verletzung wurde André Esch nachverpflichtet, der jedoch keinerlei Regionalliga-Erfahrung mitbrachte.

Tops waren zweifellos das perfekt organisierte Regionalliga-Eröffnungsspiel Mitte Juli vor 1860 Zuschauern und das mitreißende 4:4 Ende August gegen den FC Bayern München 2, als Jonas Wieselsberger und Sammy Ammari mit späten Toren die 1600 Fans begeisterten. „Wir spielen gerade auf eigenem Platz sehr ansehnlichen Fußball, müssen hinten aber wieder besser stehen und vorne treffsicherer werden“, fordert Hanslmaier.

Was die Anzahl der Tore angeht, ist die SMR-Arena in Buchbach der zweitattraktivste Standort der Regionalliga nach dem Stadion der Würzburger Kickers. In zwölf Würzburger Heimspielen haben die Zuschauer 53 Treffer erlebt – in Buchbach waren es 52. Markanter Unterschied: In Würzburg sahen die Fans 41 Heimtore, in Buchbach dagegen nur 25. 16 verschiedene Schützen haben die insgesamt 38 Buchbacher Treffer erzielt. „Da sind wir schon schwer auszurechnen“, weiß Bichlmaier, wohlwissend, dass seiner Truppe ein echter Torjäger schon gut zu Gesichte stehen würde. Bezeichnend, dass Ammari die interne Torjägerliste mit nur sechs Treffern vor Tobi Sztaf (5), Tobias Steer und Verteidiger Benedikt Orth (beide je 4) anführt.

Dass Steer nach den vielen muskulären Verletzungen der Vergangenheit immerhin auf 18 Einsätze kommt, ist sicherlich einer der positiven Aspekte, zu denen auch die Entwicklung der jungen Spieler wie Léon Schmit, Rocco Tavra und – bis zu deren Verletzungen – Daniel Ziegler und Blin Kelmendi zählen. „Auch Andreas Steer und Manuel Mattera haben einen weiteren Schritt nach vorne gemacht, überhaupt haben die jungen Spieler die Breite des Kaders positiv verändert“, schwärmt Bichlmaier, der von einigen erfahrenen Akteuren erwartet, dass sie in der Frühjahrsrunde näher an ihr Leistungspotenzial rankommen.

Geglückt ist auch die „Umschulung“ von Samed Bahar vom rechten Verteidiger zum Sechser. Aufsteiger der Saison ist für Bichlmaier aber eindeutig Daniel Muteba: „Dabo ist ein Glücksfall für uns. Er hat brutale Qualität, ist absolut zuverlässig und extrem bescheiden. Es gibt nicht viele Spieler, die nach der Balleroberung so eine Dynamik entwickeln und auf die letzte Kette gehen.“ Nur müssten die Buchbacher daraus noch mehr Kapital schlagen. Viele gute Möglichkeiten wurden arg leichtfertig liegen gelassen und so wertvolle Punkte verschenkt.

Trotz der bislang hohen Anzahl an Gegentoren wünscht sich Bichlmaier für die Frühjahrsrunde einen „aktiveren Stil“ der Mannschaft. „Wir wollen mutig spielen. Im Fußball gibt es etwas zu gewinnen, nicht nur etwas zu verlieren, selbst wenn man gegen den Abstieg spielt“, philosophiert er. „Deswegen wollen wir künftig weiter vorne agieren. Gegenpressing ist der beste Spielmacher. Wir wollen dahin kommen, dass wir nicht vier oder fünf gute Aktionen benötigen, um vor das Tor zu kommen, sondern nur zwei oder drei. Ich bin überzeugt, dass ein aktiverer Stil unserer Mannschaft guttut.“