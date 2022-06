Wallek will’s wissen

Von: Wolfgang Krzizok

Willkommen zurück, Paul Wallek. Der Verteidiger (r.) präsentiert mit Pressesprecher David Whitney das Gladiators-Dress. © TSV Erding

Der TSV Erding bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Eishockey-Bayernligasaison.

Erding – Auf der Torhüterposition sind die Erding Gladiators komplett. Was die Verteidiger betrifft, so befindet man sich auf der Zielgeraden, denn mit Rückkehrer Paul Wallek ist nun die siebte Position besetzt.

Mit Christoph Schedlbauer, Thomas Hingel und Patrick Mayer haben die Erdinger drei Torhüter unter Vertrag. Fix in der Verteidigung sind von der vergangenen Saison bereits Basti Cramer, Dominik Wagner, Mark Waldhausen, der Finne Roni Rukajärvi und Lukas Krämmer, der auch im Sturm eingesetzt werden kann. Dazu kommen Neuzugang Simon Franz (bisher ESC Dorfen) und nun Wallek. Der 21-Jährige ist gebürtiger Münchner, hat aber fast den kompletten Nachwuchs beim TSV Erding durchlaufen. Von der U 16 bis zur U 20 war er parallel für die DNL-Mannschaft der Starbulls Rosenheim im Einsatz und bestritt auch schon rund 30 Bayernligaspiele für die Gladiators, ehe er die letzten Nachwuchsjahre bei den Kölner Junghaien und den Eisbären Juniors Berlin verbrachte.

Vergangene Saison folgte der Wechsel zum Deggendorfer SC in die Oberliga, wo Wallek auch an die Gladiators ausgeliehen worden war -– allerdings kam er nicht auf genügend Spiele, dass er in der Abstiegsrunde hätte eingesetzt werden dürfen.

„Als die Deggendorfer mitgeteilt haben, dass Paul keinen Vertrag bekommt, haben wir natürlich sofort intensiv Kontakt mit ihm aufgenommen“, erzählt Pressesprecher David Whitney. „Er ist bei uns ausgebildet worden, und wir wissen, was er kann.“

Von insgesamt sechs Spielern hat sich der Oberligist getrennt, neben Wallek unter anderem noch vom gebürtigen Dorfener Daniel Schroepfer, der ebenfalls schon mit Förderlizenz für Erding im Einsatz war. „Ich hab’ mich letztlich nicht ganz durchsetzen können und hatte auch nicht das Vertrauen des Trainers“, erzählt Wallek freimütig. „Daher war es nicht unbedingt sinnvoll, hier weiterzuspielen.“ In Deggendorf habe es ihm aber „sehr gut gefallen, und ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt“, bekennt der 21-Jährige. „Aber es war eine brutale Umstellung, wenn du plötzlich nur noch Erwachsenen-Eishockey spielst, gegen fast lauter Profis.“

Wallek selbst wird vorerst in Deggendorf wohnen bleiben, weil er dort Sportwissenschaften studiert. Als sich der Abschied angedeutet hatte, habe er mit Erdings Trainer Thomas Vogl gesprochen. Dass nun mit Andy Becher ein neuer Mann hinter der Bande steht, sei kein Problem. Er habe bereits Kontakt mit ihm gehabt, zuletzt beim Fitnesstest am Donnerstagabend. „Und ich freue mich riesig. Seine Ansätze und seine Philosophie haben mich voll überzeugt“, schwärmt der 21-Jährige, der nicht mit einer Eingewöhnungszeit rechnet. „Ich kenne viele Spieler, ich kenne das gesamte Umfeld. Es ist ein gutes Team, das da am Start ist. Ich freue mich darauf, Gas geben zu können“, sagt Wallek und fasst zusammen: „Ich freue mich brutal auf die Saison.“

Und auch die Gladiators sind froh, Wallek im Team zu haben. „Er passt in unsere Philosophie“, betont Whitney. „Er kommt aus unserem Nachwuchs, er ist gut, jung und entspricht damit genau unserem Anforderungsprofil“, fasst der Pressesprecher zusammen und bekräftigt die Zukunftsperspektive des Vereins: „Wir wollen die Mannschaft verjüngen und mittelfristig unser Ziel Oberliga erreichen.“