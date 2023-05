Walpertskirchen muss in die Relegation – Neufahrn setzt Langengeisling unter Druck

Von: Dieter Priglmeir, Daniela Oldach

Die SG Buch-Buchrai / FC Forstern sichert sich mit einem Sieg gegen den FC Erding den Klassenverbleib. © Günther Herkner

Neufahrn erledigte seine Hausaufgaben und legte im Zweikampf um die Meisterschaft vor. Buch-Buchrai sichert sich den Klassenerhalt. Walpertskirchen muss in die Relegation.

FC Neufahrn 4 FC Moosinning 3 1

Individuelle Fehler brachen dem FCM das Genick. „Und dann ist es schwer, gegen eine Top-Mannschaft etwas zu holen“, meinte Moosinnings Spieler Florian Huber. Einen langen Ball über die Abwehr verwertete Michael Späth zur Neufahrner Führung (5.). Nach einem Fehlpass kam erneut Späth an den Ball und traf zum 2:0 (17.). Marke Traumtor war das 3:0 durch Björn Beyer. Seine Flanke wurde immer länger und fiel hinten in den Winkel (52.).

Einen Weitschuss von Dominik Gunderlach konnte Neufahrns Keeper Johannes Kress noch abwehren, und Tommi Laurent staubte ab (70.). Mit einem Schuss ins Eck traf jedoch Tufan Cicek zum 4:1 für Spitzenreiter Neufahrn (83.), der nächste Woche zum Showdown nach Langengeisling fährt.

SG Buch/Forstern 3 FC Erding 0

Mit dem Dreier hat sich die SG Buch/Forstern den Klassenerhalt gesichert, denn Walpertskirchens Reserve kann nur noch punktemäßig gleichziehen, ist aber der SG Buch im direkten Vergleich unterlegen. Zum Spiel: Das 1:0 erzielte Lukas Schneider kurz vor dem Pausentee (44.).

Beim 2:0 hatte sich Evans Ferkah den Ball eigentlich zu weit vorgelegt. Doch die Kugel rutschte FCE-Keeper Florian Götz durch die Finger und rollte ins Tor (56.). Den Erfolg machte Schneider mit einem platzierten Schuss zum 3:0 perfekt (62.).

SV Walpertskirchen 2 4 FC Finsing 3 1

Der FCF ist Andi Stangls Lieblingsgegner. Schon in der Vorrunde hatte der 33-Jährige viermal getroffen. Diesmal gelang ihm in der ersten Halbzeit ein lupenreiner Hattrick (11./27./45.). In der 67. Minute legte er nochmal nach. Besonders der erste Treffer gefiel Cheftrainer Sepp Heilmeier. „Da wurde er von Franz Maier schön freigespielt und hat überlegt verwertet.“

Benedikt Eichers Ehrentreffer (71.) hatte nur statistische Bedeutung. Trotz des Sieges muss der SVW allerdings in die Relegation – „es sein denn, durch den Abschied vom FC Erding aus der A-Klasse ändert sich sich noch was“, sagt Heilmeier.

Rot-Weiß Klettham 2 0 FC Schwaig 2 2

Die erste Chance bot sich Bright Francis, doch die Schwaiger Abwehr blockte dessen Schuss ab. Im Gegenzug preschte Max Modlmayr in einen abgefälschten Pass, spielte Keeper Matthias Bartke noch aus und traf zur Gästeführung. Eine laut Kletthams Trainer Erich Witt „knappe Abseitsentscheidung gegen uns“ konterte Schwaig blitzschnell. Anil Ünal nutzte die Zwei-gegen-Eins-Situation zum 2:0 (40.). Mehr als einen Francis-Schuss übers Tor hatte Klettham im zweiten Durchgang nicht mehr zu bieten.

SV Hörlkofen 2 FC Eitting 2 2

„Ein verdientes Unentschieden – beide waren gleich müde“, sagte HSV -Trainer Christoph Böning. Nachdem Franco Casco kurz vor der Halbzeit den Ball aus zwei Metern übers Tor gedroschen hatte, machte es Korbinian Nußrainer in der 50. Minute deutlich besser, als er in einen Eittinger Querpass spritzte und den Keeper überlegt mit einem Schuss ins Eck überwand.

Michael Weber glich per berechtigtem Strafstoß aus (66.). Auf der Gegenseite bediente Alex Baumann den Chilenen Roberto Almonacid Chauro, der von der linken Seite kommend ins lange Eck traf (72.). In der Nachspielzeit bestrafte Maximilian Heilmeier eine Hörlkofener Unachtsamkeit mit dem neuerlichen Ausgleich.

SpVgg Neuching 5 SpVgg Eichenkofen 1

Mit drei Fernschüssen ballerte Sven Wagner die Gäste quasi allein ab. Die Führung hatte allerdings Til Koschewa erzielt (7.). Dann war erst Wagner (14.) dran, ehe Marco Steinberg in eiskalter Manier verkürzte (20.). Baller-Wagner legte schnell nach (32.) und setzt auch das letzte Ausrufezeichen (70.). Zuvor hatte noch Christian Poetzel (57.) getroffen. „Ein hochverdienter Sieg“, resümuierte Trainer Robert Edlfurtner. (pir/do)