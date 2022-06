Heiße Rennen, fette Reifen und eine Premiere

Von: Markus Schwarzkugler

Ja nicht kollidieren: Beim Pfingstradrennen geht’s in Wartenberg immer hoch her – diesmal allerdings nicht am Marktplatz vorbei. © Klaus Kuhn

Auch für den Radsport in Wartenberg spielt die Pandemie erst mal keine Rolle mehr. Am Pfingstmontag findet nach zweijähriger Corona-Zwangspause in gewohntem Rahmen das Pfingstradrennen, veranstaltet vom Radsport-Verein R.K.B. Solidarität, statt. Gestrichen ist lediglich der parallel normalerweise angesetzte Markt, aber der hatte in den vergangenen Jahren ohnehin eher eine untergeordnete Rolle gespielt.

Wartenberg – Der Bayerische Radsportverband spricht sogar von einem Pfingst-Klassiker. Dieser Klassiker hat aber verlegt werden müssen. Wegen der Baustelle an der Strogenstraße, die sonst immer für das Rennen gesperrt wurde, befindet sich die Strecke jetzt im Gewerbegebiet am Kleinfeld.

Der Verein verspricht ein großes Rahmenprogramm für Familien und sorgt auch für die Bewirtung. Vier Rennen stehen an. Den Anfang um 13 Uhr macht das beliebte Fette-Reifen-Rennen, bei dem zunächst die Jahrgänge 2013 bis 2016 und dann die Jahrgänge 2009 bis 2012 starten. Dieses Rennen geht über drei oder vier Runden.

„Das Fette-Reifen-Rennen, das wir erstmals 2018 durchgeführt haben, erfreute sich 2018 und 2019 großer Beliebtheit bei den jungen Rennfahrern. Deshalb darf es natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen“, sagt Claudia Schweiger vom Verein. Für alle interessierten Kinder und Jugendliche bietet die Soli wieder ein Probetraining für das Fette-Reifen-Rennen an, und zwar am heutigen Samstag um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist bei Bike-Sport Schauer Bgm.-Stuhlberger-Straße 5.

Neu im Programm ist das Hobby-Rennen. Da geht es dann schon richtig zur Sache: 30 Runden beziehungsweise 23 Kilometer sind zu bewältigen. Startberechtigt sind Fahrer ab Jahrgang 2006. Es folgt das Amateur-Lizenzrennen. Start ist um 14.45 Uhr für die 40 Runden oder 30 Kilometer.

Um 15.30 Uhr gehen dann die Starter für das Hauptrennen über 60 Runden, also 45 Kilometer, auf die Strecke. Hier geht es wie schon in den früheren Veranstaltungen um den Preis des Marktes Wartenberg. Die übrigen Preise stellen örtliche Unternehmen bereit.

Start und Ziel sind diesmal an der Thenner Straße. Der Markt Wartenberg hat für die Startnummernausgabe ab 11.30 Uhr den Gemeindekindergarten zur Verfügung gestellt.

Nähere Infos zu den einzelnen Rennen gibt es unter www.soli-wartenberg.de.

Klaus Kuhn/Markus Schwarzkugler