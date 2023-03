Erst der Pokal, jetzt die Meisterschaft

Von: Wolfgang Krzizok

Meisterjubel (hinten, v. l.): Trainer Stefan Huber, Susanne Scholz, Simone Kaluschke, Michelle Hock, Lucie Adams, Susanne Heller, Carina Reitmeier, Sabrina Furtner, Jana Haberl, Susanne Baumgartner, (vorne, v. l.) Franziska Münch, Hannah Schwarz, Martina Reif, Franziska Schwarz, Andrea Reif und (nicht auf dem Foto) Theresa Widl. © TSV Wartenberg

In einem packenden Saisonfinale in der Hallbergmooser Goldachhalle haben sich die Volleyballerinnen des TSV Wartenberg nach dem Kreispokal jetzt auch die Meisterschaft in der Bezirksklasse geholt.

Wartenberg – Mit nur einem Punkt Vorsprung verwiesen sie den TSV Pförring auf den zweiten Platz und treten in der nächsten Saison in der Bezirksliga an.

TSV Wartenberg – TSV 1862 Neuburg 3:1 (21:25, 25:21, 25:20, 25:22) – Schon vor dem letzten Spieltag war für die Wartenberger klar, dass nur die volle Ausbeute von sechs Punkten zur Meisterschaft reichen würde. Dass dieses Ziel ein Kraftakt werden würde, war spätestens mit Beginn der Partie gegen Neuburg klar. Wartenberg hatte Schwierigkeiten in der Annahme und Abwehr und schaffte es im Spielaufbau nicht, ausreichend Druck aufzubauen.

Nachdem Neuburg den ersten Satz für sich entschieden hatte, besannen sich die Wartenbergerinnen aber. Konzentriert und geduldig sammelten sie Punkt um Punkt. Schließlich konnte das Team um Trainer Stefan Huber nach vier engen Sätzen den ersten wichtigen Erfolg einfahren.

TSV Wartenberg – SC Freising 2 3:1 (21:25, 25:23, 25:6, 25:12) – Gegen den SC Freising 2 erwischten die Wartenbergerinnen ebenfalls keinen guten Start. Starke Aufschläge brachte der TSV nicht unter Kontrolle und bescherte Freising eine hohe Führung. Der TSV konnte den Abstand dank einer guten Aufschlagserie von Martina Reif zwar verkürzen, dennoch behielt Freising in Durchgang eins die Oberhand.

Auch im zweiten Satz fiel es den Wartenbergerinnen schwer, die Freisinger unter Druck zu setzen. Erst beim Stand von 23:19 für den Gegner ging ein Ruck durch die Mannschaft. Hannah Schwarz ließ dem SC mit platzierten Aufschlägen keine Chance, und so schaffte es der TSV, den Satz zum 25:23 zu drehen und den Traum von der Meisterschaft aufrechtzuerhalten.

Den Schwung nahm die Mannschaft mit. Franziska Schwarz zwang die Freisingerinnen mit starken Angriffen zu Fehlern, und auch an den Mittelblockerinnen Michelle Hock und Susanne Scholz gab es kein Vorbeikommen. Mit wachsender Führung des TSV nahm die Gegenwehr der Freisinger immer mehr ab, und die Wartenbergerinnen bejubelten nach einer beeindruckenden Leistung die ersehnte Meisterschaft.

Fünf Jahre nach dem Aufstieg in die Bezirksklasse hat der TSV Wartenberg mit der Meisterschaft sein Ziel in dieser Saison nun übertroffen. Auch wenn die Voraussetzungen mit vielen Verletzungen und Ausfällen nicht immer einfach waren, schaffte es Trainer Stefan Huber, die Mannschaft weiterzuentwickeln und sie geschlossen und motiviert durch die Spielzeit zu führen.

Schlüssel zum Erfolg war der Kampfgeist, den der TSV auch in schwierigen Spielen und nach Rückständen nicht verlassen hat. Mentale Stärke und das hohe Vertrauen innerhalb des Teams trugen die Wartenbergerinnen durch die Saison und sorgten schließlich in einem Endspurt, der spannender nicht hätte sein können, zum verdienten Erfolg.

Dass das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist, kann der TSV nun in der kommenden Saison in der Bezirksliga beweisen. Bevor das Team allerdings in die verdiente Saisonpause gehen kann, steht Ende März noch der Bezirkspokal in Geretsried an, wo der oberbayerische Pokalsieger gekürt wird.

(ran)