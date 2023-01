Wartenbergs Volleyballerinnen festigen Spitzenplatz

Zwei Siege fuhren die Wartenbergerinnen ein. © IMAGO/GEPA pictures/ Edgar Eisner

Mit zwei souveränen Auftritten gegen den SV Haimhausen und den MTV Pfaffenhofen haben die Volleyballerinnen des TSV Wartenberg ihre Tabellenführung in der Bezirksklasse gefestigt.

Wartenberg - Das Team um Trainer Stefan Huber startete mit zwei Siegen in die Rückrunde. Die Spiele im Einzelnen.

TSV Wartenberg – SV Haimhausen 3:1 (25:17, 25:17, 24:26, 25:22) – Gegen die Gastgeber startete die Mannschaft des TSV ruhig und motiviert. Die Abwehr rund um Libera Franziska Münch agierte sicher und ermöglichte der Zuspielerin Carina Reitmeier, ihre Angreiferinnen mit schnellen Pässen in Szene zu setzen. Die Abwehrreihen des SV Haimhausen hielten gut dagegen, davon ließ sich der TSV allerdings nicht verunsichern. Mit platzierten Angriffen fanden die Wartenberger die Lücken im gegnerischen Feld. So überzeugte Theresa Widl bei ihrem Debüt für die Wartenberger mit sehenswerten Angriffen über die Mittelposition. Erst im dritten Satz ließ die Konzentration etwas nach, und es entwickelten sich lange Ballwechsel. Dem TSV fehlte es an Durchschlagskraft, und er musste den Satz knapp abgeben. Danach sammelten sich die Spielerinnen und sicherten sich nach einem engen vierten Satz auch in der Rückrunde den Sieg gegen den SV Haimhausen.

TSV Wartenberg – MTV Pfaffenhofen 3:0 (25:18, 25:18, 25:19) – Das Tabellenschlusslicht aus Pfaffenhofen konnte der TSV von Beginn an mit starken Aufschlägen unter Druck setzen. In der eigenen Abwehr zeigten die Wartenberger Reaktionsschnelligkeit und Laufbereitschaft. Zuspielerin Lucie Adams spielte bei ihrer Premiere sehenswerte Pässe, die die Angreiferinnen sicher verwandelten. Mit schnellen Angriffen überrumpelten sie die junge Mannschaft aus Pfaffenhofen und fuhren mit Geduld und Konsequenz einen ungefährdeten Sieg ein. ran