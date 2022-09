Weitenjäger geben sich die Ehre

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Voller Vorfreude: Bezirksweitenwart Robert Karpfinger (l.) und Landestrainer Florian Kloiber. © Dieter Priglmeir

Ein Stockschützenspektakel erwarten Florian Kloiber, Landestrainer im Bayerischen Eissportverband (BEV), und Bezirksweitenwart Robert Karpfinger am Montag, 3. Oktober.

Erding – Da steigen nämlich in Hörlkofen die Meisterschaften der Weitschützen für die Eisschützenbezirke III und IV. Beginn ist um 9.30 Uhr.

„Seit vielen Jahren finden traditionell am 3. Oktober auf kompletter Verbandseben die Bezirksmeisterschaften der Weitschützen statt“, erzählt Florian Kloiber. „Sie sind zugleich das Qualfikationsturnier für die bayerischen Meisterschaften, die am Dreikönigswochenende 2023 in Freilassing ausgetragen werden.“ Und der Landestrainer ergänzt: „Dass die oberbayerischen Meisterschaften diesmal im Landkreis Erding ausgetragen werden, ist zu hundert Prozent das Verdienst von Robert Karpfinger.“

Es sei gar nicht so leicht, ein geeignetes Gelände für die Weitschützen zu finden, die ihren Stock auf der Betonpiste auch mal 100 Meter weit rausjagen. „Das ist eine Herausforderung, da was zu finden“, weiß Florian Kloiber. „Die Bahn muss gut 100 Meter lang sein, halbwegs gerade und darf nicht mit Gullydeckeln übersät sein“, erklärt der Landestrainer und fügt augenzwinkernd an: „Und natürlich sollte es keine Hauptverkehrsstraße sein.“ In Hörlkofen ist Robert Karpfinger fündig geworden, und so wird die Kronbergstraße hinter der Sportanlage des SV Hörlkofen zur Wettkampfpiste. Er beschreibt sie als „eine sehr geeignete und angenehme Bahn, die auch für Anfänger geeignet ist“. Einziges kleines Manko laut Florian Koiber: „Sie ist etwas schmal.“

Aber das tut der Vorfreude keinen Abbruch. „Es ist schön, mal so einen Wettbewerb hier in der Region zu haben“, stellt der Landestrainer fest und hofft, „dass viele Zuschauer kommen“. Noch dazu, wo mit Felix Karpfinger und Maxi Kloiber zwei junge Burschen aus der Region zu den Favoriten in ihren Altersklassen zählen und auch schon auf nationaler sowie internationaler Ebene für Furore gesorgt haben. Auch einige andere Nationalmannschaftsschützen werden erwartet.

Robert Karpfinger bedankt sich ausdrücklich beim SV Hörlkofen, dessen Verantwortliche das Vorhaben von Anfang an unterstützt hätten, ebenso wie Bürgermeister Thomas Gneißl. „Der Tom ist ja ein Stockschützen-Veteran und wird bestimmt vorbeischauen“, ist sich Florian Kloiber sicher.

Die Bezirke III und IV tragen die Meisterschaft gemeinsam aus, „weil der Bezirk IV nicht so viele Weitschützen hat“, erklärt der Landestrainer. Geschossen wird in den Kategorien U 14 m/w, U 16, U 19 m/w, U 23, Damen, Herren, Ü 40 und Ü 50. Ausrichter ist Rot-Weiß Klettham, Wettbewerbsleiter Helmut Thöbert.

Teilgenommen werden darf nur mit gültigem Spielerpass. Anmeldungen sind noch bis zum 18. September möglich bei Weitenwart Robert Karpfinger unter Tel. (01 73) 8 08 06 29 oder E-Mail BWW@bev-bezirk-3.de. „Aber auch Kurzentschlossene sind willkommen“, betont Florian Kloiber ausdrücklich. Sie können noch bis zum Sonntag, 2. Oktober, nachmelden.

Landestrainer Florian Kloiber wird bei der Ü 40 sowie den Herren an den Start gehen und trifft dort auf seinen Sohn Maxi, der auch noch bei der U 23 schießt. „Mal schauen, ob ich ihn noch in Schach halten kann“, meint Kloiber senior grinsend. Robert und Felix Karpfinger treten nicht gegeneinander an. Während Felix bei der U 19 und U 23 dabei ist, steht für Vater Robert fest: „Ich trete nur bei der Ü 50 an. Des glangt!“

Informationen

zu den Bezirksmeisterschaften der Weitschützen gibt es im Internet unter www.bev-bezirk-3.de und www.weitschiessen.de.