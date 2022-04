Maxi Dallinger in Rio: Fürs Finale fehlt ein Ring

Von: Dieter Priglmeir

Maxi Dallinger über seinen Fehlschuss Einen Abstecher zur Christus-Statue gönnte sich Maxi Dallinger am schießfreien Tag. Mit seinen Weltcup-Leistungen war er durchaus zufrieden – auch wenn es nicht zur Finalteilnahme reichte. © privat

Der Lengdorfer Sportschütze Maxi Dallinger landete auf Platz 18 und 15. Er war dennoch mit seiner Leistung zufrieden.

Lengdorf/Rio – Ja, einen Touri-Nachmittag habe er sich diesmal schon gegönnt, sagt Maxi Dallinger. „Ich war zwar nicht zum ersten Mal in Rio, aber die Christus-Statue habe ich bisher noch nicht gesehen.“ Und kulinarisch sei Brasilien auch nicht schlecht. Der 25-jährige Lengdorfer schwärmt von den Churrasquerías, wo von Huhn, Schwein, Wildschwein bis zum Kaiman alles auf den Grill kommt.

Rio – das bedeutet neben Copacabana und Zuckerhut aber auch 30 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit, „was in Schießklamotten kein Spaß ist“, sagt er. „Da hat beim Anziehen schon alles geklebt.“ Aber ohne Ausrüstung geht’s eben nicht, und schließlich war der Hauptgrund für den Brasilien-Trip der zweite Weltcup des Jahres.

Wie bereits in Kairo reichte es zwar auch diesmal nicht für eine Finalteilnahme – was Dallinger schon etwas fuchst, denn die Leistungen, insbesondere in den olympischen Disziplinen, seien ja nicht schlecht gewesen. Dass der Polizist mit dem Luftgewehr letztlich auf Rang 18 hängen blieb, lag an einem kuriosen Schuss. „Der ist mir zwar nicht ausgekommen, ich war quasi schon im Zielvorgang, aber dann hat sich ein bisserl was vom Anschlag gelöst“, erklärt Dallinger und geht ins Detail: „Zwischen Jacke und Hose sind relativ dicke Nähte. Scheinbar habe ich in den Schüssen davor schon eine gewisse Spannung aufgebaut, und das hat sich dann genau bei dem Schuss aufgelöst.“ Das Ergebnis: eine 8,0. „Das passiert normalerweise nie“, sagt der Lengdorfer. Hätte er stattdessen eine für Dallinger nicht unübliche 10,5 erzielt, wäre er im Finale gewesen. Jammern helfe da auch nicht weiter, „das passiert halt einfach mal“, sagt Dallinger.

Im Kleinkaliber-Dreistellungskampf landete er auf Platz 15. Wie beim Weltcup in Kairo fehlte nur ein Ring fürs Finale der besten Acht. Sein Fazit: „War gut geschossen, es gibt aber noch ein bisserl Spielraum in einzelnen Stellungen, besonders im Knieend und ein bisserl im Stehend. Generell war ich nicht unzufrieden.“

Durchwachsen seien dagegen die weiteren Ergebnisse in den Team- und Mixed-Wettbewerben gewesen. Mit Anna Janßen verpasste er den Sprung ins kleine Finale um 0,4 Ringe. Die nichtolympischen Wettbewerbe seien aus Sportlersicht aber ohnehin vor allem gute Trainingseinheiten, um mal was auszuprobieren, weil es eben nicht um Weltcuppunkte geht.

Bei einem Trainingslehrgang in Eppan, den die deutschen Spitzenschützen privat organisiert haben, will er weiter an seinen Leistungen feilen – unter mitteleuropäischen Witterungsbedingungen, die er übrigens auch in Rio irgendwann hatte. Nach den ersten vier sehr warmen Tagen, habe es nämlich zwei Tage durchgeregnet. Deshalb sei er auch nicht mit einem Sonnenbrand als Souvenir nachhause gekommen. „Den habe ich mir dann daheim beim Radlfahren geholt“, erzählt Dallinger lachend.