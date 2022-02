Weltklasse-Football vor der Erdinger Haustür

Keine Chance, den Wurf anzubringen: Von Miller schnappt sich Bengals-Quarterback Joe Burrow (r.). Solche packenden Szenen erhoffen sich die Fans auch beim Spiel in der Allianz Arena. © Frederic J. Brown/AFP

Fans aus der Region müssen demnächst nicht mehr für ein NFL-Spiel in die USA. Alle wollen Tickets für die Allianz Arena - fast alle.

Landkreis – Ein NFL-Spiel in Deutschland? Das galt vor Jahren noch als unmöglich und als heimlicher Traum vieler Fans. Doch bei einer Pressekonferenz ein paar Tage vor dem Super Bowl gab die NFL die Hammernews bekannt, dass sie demnächst, bis 2025, ein Spiel pro Saison in Deutschland austragen wird – abwechselnd in München und Frankfurt.

Den Anfang wird heuer im Herbst München machen – besonders für die heimischen Football-Fans eine großartige Nachricht, schließlich ist die Allianz Arena von Erding nicht weit weg. Die Karten-Nachfrage ist riesig. Die Erding Bulls hoffen durch das Spiel auf mehr Zulauf für den eigenen Verein. Bei den Fans gibt es ein Für und Wider.

Sebastian Voichtleitner freut sich „unfassbar, dass es demnächst NFL-Spiele in Deutschland gibt. Vor allem, da es ja jetzt noch früher ging, als gedacht“. Es habe sich schon abgezeichnet und somit sei es auch verdient, da Football in den Medien immer prominenter verkauft wurde, erklärt der Erdinger. „Das hat die NFL mitbekommen und geht in einen Markt mit Riesenpotenzial.“

Sebastian Voichtleitner will live im Stadion dabei sein. © Privat

Eigentlich arbeitet er an Sonntagen bei DAZN und betreut dort die NFL, erklärt der 30-Jährige. Er hofft darauf, dass er die Möglichkeit hat, das Spiel live aus dem Stadion für die Streaming Plattform produzieren zu können. Voichtleitner meint, dass die Kansas City Chiefs ein heißer Tipp für ein Spiel in Deutschland sind, und dass es dann zu einem Division-Duell kommen wird. Die Chiefs befinden sich mit den Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers und Denver Broncos in einer Division. Voichtleitner hofft auf die Broncos als Gegner der Chiefs, da sich die beiden Clubs nicht wirklich mögen und somit richtig Feuer in der Party wäre. „Dass ich noch dazu Broncos-Fan bin, gibt sein Übriges hinzu.“ Bei einem NFL-Spiel war der Erdinger bisher noch nie – aber fast. „Ich war beim Super Bowl vor zwei Jahren in Miami und habe dort mit DAZN die Sendung aus einem Studio produziert, war also nicht so weit weg“, erklärt Voichtleitner.

Für Thomas Rademacher ist der Anreiz für ein Ticket im Stadiopn nicht so groß, obwohl er ein großer Footballfan ist. „Wäre ich in den USA, würde ich alles dafür tun, um ins Stadion zu kommen“, erklärt der Wartenberger. „In den USA war ich schon mehrmals im Stadion, unter anderem bei den Bengals, obwohl sie damals das schlechteste Team der Liga waren. Ich wollte einfach nur erleben, wie so ein Spiel in Amerika abläuft“, sagt er. Natürlich sei er wegen des Sports da gewesen, „aber auch das Entertainment und die Atmosphäre wollte ich erleben“. Und genau hier sieht er in München ein Problem. „Ich war mehrmals in der Allianz Arena und vermute, dass sich die Stimmung nicht sonderlich unterscheidet. Ein wenig vielleicht, aber es wird nicht mit der in den USA vergleichbar sein“, erklärt der 50-Jährige. Auch wenn er sich nicht für Karten bewirbt, am Fernsehgerät werde er sich das Spiel auf jeden Fall anschauen.

Thomas Rademacher schaut das Spiel lieber im TV. © Privat

„Das Interesse an American Football wächst mit jeder Übertragung“, erklärt Eva Lütcke, Pressesprecherin der Erding Bulls. Sie vermutet, dass Live-Spiele ein ganz großer Anziehungspunkt für neue Fans sind. „Es ist ja nicht nur das Spiel an sich, sondern auch das ganze Drumherum. Ein American Football Gameday ist ein Event, und ich hoffe, dass auch in München eine entsprechende Atmosphäre entstehen wird“, sagt Lütcke. Der Verein hofft, dass sich das Spiel positiv auf die Mitgliederzahlen auswirkt, da das Spiel fast direkt vor der Haustür stattfindet. „Mehr Interessenten wären auf jeden Fall herzlich willkommen, da die Konkurrenz im Münchner Großraum nicht zu unterschätzen ist und sich hier viele Teams im Spielbetrieb befinden“, erläutert die Bulls-Pressesprecherin.

Die Erding Bulls existieren bereits seit 1980 und haben sich seitdem stetig weiterentwickelt. Inzwischen bietet der Club American Football ab acht Jahren an. „Ich würde nicht so weit gehen, dass American Football keine Randsportart mehr ist. Es gab auch in den 90er-Jahren schon Mal einen großen Hype mit der NFL-Europe und Weltmeisterschaften“, erklärt Lütcke. Sie hofft, dass das Interesse diesmal nicht wieder abflaut. Ob American Football keine Randsportart mehr ist, könne man erst in ein paar Jahren beantworten.

Fast alle Bulls-Spieler haben sich inzwischen für Karten für das Spiel in München registriert. „Es wäre super, wenn die Footballvereine ein Kontingent bekommen würden, damit sie Karten für Spieler oder Coaches sicher erwerben könnte“, hofft Lütcke. Sie vermutet, dass die Kansas City Chiefs eins der Teams sein könnte, das nach München kommt, aufgrund der Beziehungen zum FC Bayern. Als Gegner vermutet sie die Tampa Bay Buccaneers, da die Buccs Marketingrechte für Deutschland haben. „Es wäre echt der Hammer, wenn die Chiefs gegen die Buccs in München spielen würde“, erklärt die Pressesprecherin. „Hoffen wir mal.“

Von Tom Mertens