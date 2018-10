Weltmeisterliche Wirrungen

Das Sportgeflüster

Das gibt uns allen Hoffnung: Selbst Europa- und Weltmeister sind nicht vor Missgeschicken gefeit.

Erding - Maxi Dallinger etwa überlässt sonst nichts dem Zufall. Die Vorbereitung muss stimmen, weshalb sich der Luftgewehrschütze vor seinem WM-Wettkampf in Südkorea den Wecker auf fünf Uhr morgens gestellt hatte. „Da hat er auch geklingelt“, erzählt der Lengdorfer. Aber dann sei er sofort wieder eingeschlafen.

Das nächste Klingeln kam dann vom Telefon. „Ja, wo bleibst’n?“, fragte der Teamkollege. Da war es schon 6.22 Uhr. „Das Taxi steht vor der Tür.“

Dallinger steckte sich noch eine Schüssel Müsli in den Rucksack – und weg war er. „Im Aufzug habe ich nochmal ein waches Gesicht aufgesetzt und bin an den Trainern in der Lobby vorbei“, erzählt er. Die hätten gar nichts gesagt – was vielleicht auch an ihren 15 verpassten Anrufen gelegen haben könnte, die Dallinger auf seinem Handy hatte.

Und noch ein Problem hatte er. Im Taxi wollte er sich noch schnell das Müsli reinpfeifen. „An einen Löffel hatte ich aber nicht gedacht“, erzählt der 22-Jährige. Letztlich schaufelte er sich das gesunde Frühstück mit der ADAC-Member-Card rein.

Ein Taxi hätte auch Thomas Elsenberger brauchen können,als er um 4 Uhr morgens zum ersten Turnier seines damals neuen Vereins EC Sassbach fuhr. Aber er war mit seinem alten Golf GTI unterwegs – bei Platzregen. Und das mochte der Wagen überhaupt nicht.

„Bei der Zündspule war ein Kabel undicht. Und wenn es nass wurde, hat es regelmäßig die Sicherung zerbombt“, erinnert er sich. So auch an jenem Oktobermorgen im Jahr 2004. „Ich stand irgendwo zwischen den Wurzer- Entsorgungsanlagen und Flughafen. Und das Auto machte keinen Mucks mehr.“ Im Stockdunklen, denn die Innenbeleuchtung funktionierte auch nicht mehr.

Aber weil’s nicht das erste Mal war, wusste der Stockschützenchamp, wo der Sicherungskasten war und wo er seine Ersatzsicherung deponiert hatte. Dann die Reparatur im Blindflug: „Es musste die dritte Sicherung von links in der der dritten Reihe von links sein. Oder doch die vierte?“ Elsenberger weiß noch, dass er den Wagen wieder zum Laufen brachte und dass er danach jeder Pfütze ausgewichen sei. „Deswegen war ich fast nur auf der linken Spur unterwegs.“ Das doppelte Happy End: Er kam pünktlich zum Turnier, das er dann auch mit seinem Verein gewann.

Von Alexandra Mitschke gibt’s gleich drei lustige Geschichten. Was ja auch logisch ist, denn sie ist ja auch Triathletin.In Hannover war die Überraschung groß, als sie nach dem Schwimmen aufs Radl steigen wollte, dort aber ihre Laufschuhe deponiert hatte.



„Mein Flieger hatte Verspätung. Deshalb habe ich vor lauter ,schnell-schnell’ die Laufschuhe in den Radbeutel gesteckt und die Radschuhe ins Laufsackerl“, erzählt die Erdingerin. Also wuselte sie in den einzelnen Wechselzonen hin und her. Eine Viertelstunde dürfte sie das durchaus gekostet haben. „Trotzdem bin ich noch Dritte in der Altersklasse geworden“, sagt sie lachend und ergänzt. „Aber schuld war die Lufthansa wegen der Verspätung.“

Oder lag’s daran, dass sie gern ihre sieben Sachen in letzter Sekunde packt? Vor dem Ultratriathlon in Norwegen stellte sie fest, dass ihr Rennrad nicht in die Radtasche passte. „Es war 22 Uhr, und um 6 Uhr ging der Flieger.“ Hört sich nach einem guten Zeitpuffer an. Aber nicht, wenn man ein Fahrrad mit Sonderkonstruktionen in seine tausend Einzelteile zerlegen muss. Sie hat’s rechtzeitig hinbekommen und – vermutlich noch wichtiger – auch wieder korrekt zusammengeschraubt.

Deutlich geringer sollten eigentlich die Risiken der Weitgereisten vor einem Wettbewerb im nahen Regensburg sein. Mitschke beteiligte sich an einem Staffellandkreislauf. Beziehungsweise: Sie wollte. Sie kam allerdings zu spät. Der Grund war die Anreise: „Ich hatte mich mit dem Mountainbike im Wald verfahren.“ Als sie zu ihrem Startpunkt kam, hatte ein Kollege bereits ihre Strecke zusätzlich übernommen.

Und das ist halt auch das Schöne am Sport. Hier gibt’s nicht nur erbitterte Konkurrenten, sondern vor allem Teamkameraden, die für einen meilenweit laufen.