Wenig Medaillen, viel Hoffnung

Von: Wolfgang Krzizok

Der Super-Funktionär: Dieter Prechtl (M.) erhielt die Ehrenmedaille der Stadt Erding aus den Händen von OB Max Gotz und Sportreferentin Janine Krzizok. © Christian Riedel

Erfolgreiche Athleten und ein ganz besonderer Funktionär standen im Mittelpunkt der Sportlerehrung der Stadt Erding.

Erding – 25 Medaillen wurden heuer bei der Sportlerehrung der Stadt Erding überreicht, außerdem eine Mannschaft geehrt – exakt so viele, wie im vergangenen Jahr. Dazu gab es eine Sonderehrung für den Langengeislinger Funktionär Dieter Prechtl (siehe Kasten). „Auch, wenn die Zahl der Geehrten übersichtlich ist, ist es mir wichtig, diese Ehrung durchzuführen“, betonte Erdings OB Max Gotz in seiner Ansprache. „Ich freue mich, und ich bin sicher, ihr freut euch auch.“

Einzel-Gold: Über ihre Auszeichnung freuten sich (Foto links, vorne, v. l.) Paul Kästner, Reza Rezaei, Tatjana Obermeier, Amir Hussain Husssaini, Jörg Popken und Markus Kalb. Vize-Landrat Franz Hofstetter, OB Max Gotz und Sportreferentin Janine Krzizok (hinten, v. l.) freuten sich mit den erfolgreichen Athleten. © Christian Riedel

Der OB freute sich außerdem darüber, dass er die erfolgreichen Sportler wieder in der Aula der Schule am Ludwig-Simmet-Anger ehren konnte. Vergangenes Jahr war das Sepp-Brenninger-Stadion Schauplatz, und die Ehrung fand coronabedingt unter freiem Himmel statt. „Sportliche Leistungen haben auch eine gesellschaftliche Wirkung“, sagte er und bedankte sich, dass auch seine Stellvertreter sowie Vertreter sämtlicher Stadtratsfraktionen anwesend waren.

Vize-Landrat Franz Hofstetter gratulierte den Sportlern und sah die Ehrung „als Auszeichnung für die Leistung und Ansporn“. Er sehe es als Verpflichtung des Landkreises, vor allem die Jugend zu fördern und Sportstätten zur Verfügung zu stellen. „Sportvereine sind die erste Anlaufstelle“, sagte Hofstetter. „Sie sind die tragende Säule der Jugendarbeit und tragen auch viel zur Gesundheit der Kinder und Jugendlichen bei.“ Der Vize-Landrat versprach: „Wir als Landkreis werden die Sportler auch weiterhin unterstützen.

Gotz ging auf die hohen Investitionen ein, die für den Sportstättenbau getätigt werden, so seien allein am Gerd-Vogt-Sportpark 14 Millionen Euro investiert worden. „Die Stadt Erding ist eine Sportstadt, und das nicht nur in einem Stadtteil“, stelle er fest. Umso mehr ärgere er sich über Kritik, dass die Stadt zu wenig tue. „Es ist manchmal peinlich was hier kommt – das ist zum Teil kleinkariert“, sagte er. „Es ist nicht in Ordnung, dass wir uns solchen Vorwürfen stellen müssen.“

Gotz wies allerdings auch darauf hin, „dass auch bei uns das Geld knapp werden wird“. Er forderte mehr Eigeninitiative der Verein und bedankte sich bei den Ehrenamtlichen. „Corona hat aufgedeckt, wie wichtig ein Miteinander ist“, meinte der OB, der die Auszeichnungen der Stadt „nicht nur als Wertschätzung, sondern auch als Motivationsschub“ sieht. „Tragt dazu bei, dass Erding eine Sportstadt bleibt!“, rief er den Gästen zu. Den Athleten wünscht er, „dass bald wieder alle Wettkämpfe stattfinden“.

Mannschafts-Bronze: Bayerischer Vizemeister wurden die U 13-Flag-Footballer aus Erding mit (Foto oben, vorne, v. l.) den Trainern Timon Ebner, Andreas Hartl und Christian Mooshofer sowie Niklas Anders, Lars-Michael Bruhn, Tobias Briesemann, Maxi Heckner, Sameer Iqbal, Julian Kremer, Jannik Kunisch, Luca Lange, Levin-Luis Mehnert, Pascal Schwencke und Colin Barta. Vize-Landrat Franz Hofstetter, OB Max Gotz und Sportreferentin Janine Krzizok (hinten, v. l.) gratulierten. © Christian Riedel

Gotz und Erdings Sportreferentin Janine Krzizok überreichten anschließend den erfolgreichen Sportlern Medaillen und Urkunden, und dann gab es noch ein ganz besondere Funktionärs-Ehrung.

„Es ist eine gute Tradition und mir ein persönliches Anliegen, wichtige Funktionäre zu ehren – gute Vereinsarbeiter“, sagte Erdings OB Max Gotz, als er den Langengeislinger Dieter Prechtl am Ende des offiziellen Teils nach vorne bat und sagte: „Den kennt jeder auf den Fußballplätzen im Landkreis.“

Die Silbermedaille gab es für (vorne, v. l.) Valentino Virant, Carina Michaelis, Felicitas Ambros, Antonia Lanzinger, Sander Liebig, Franz Herbst, Walter Landshammer und Josef Resch. © Christian Riedel

„Ein Blick in seine Vita zeigt, was Dieter Prechtl für den Sport schon alles gemacht hat“, betonte Gotz. Seit 1970 sei Prechtl Mitglied beim FC Langengeisling. Von 1970 bis 1994 sei er als Fußballer beziehungsweise Torwart aktiv gewesen, als Jugendtrainer habe er von 1970 bis 1998 gewirkt, „und von 1970 bis 2010 – also 40 Jahre lang – war er Jugendleiter beim FCL“.

Bekannt sei der Geislinger auch als Fußball-Schiedsrichter gewesen, „und ich hoffe, dass es nicht zu viele gewesen sind, die sich über ihn geärgert haben“, meinte Gotz schmunzelnd und fügte an, dass er da keine Angst habe, „denn Dieter Prechtl ist ein Mann der Fairness“. Seit 1974 sei der Langengeislinger auf den Fußballplätzen in der Region unterwegs und habe in dieser Zeit „über 2300 Spiele gepfiffen“. Von 1990 bis 2020 sei er darüber hinaus auch noch Vereins-Schedsrichterobmann beim FC Langengeisling gewesen.

„Dieter Prechtl leistet einen großen Dienst für die Gemeinschaft“, betonte Erdings Stadtoberhaupt und berichtete, dass der Geislinger auch in anderen Vereinen Mitglied sei. So zum Beispiel im Kriegerverein, bei dem er seit über 20 Jahren im Vorstand sei, und im Pfarrgemeinderat Langengeisling.

Als Dank für seine großartige ehrenamtliche Leistung erhielt der sichtlich gerührte Dieter Prechtl aus den Händen von OB Gotz und Sportreferentin Janine Krzizok, die einst unter Prechtls „Regentschaft“ beim FCL in der F- und E-Jugend kickte, die Ehrenmedaille der Stadt Erding nebst Urkunde überreicht.

„Dieter Prechtl wird nächste Jahr 80 Jahre alt, allerdings kommt der Oberbürgermeister erst zum 90. Geburtstag“, sagte Gotz abschließend und fügte schmunzelnd an: „Ich würde mich aber sehr über eine Einladung zum 80. Geburtstag freuen.“

Ein schöner Abschluss eines Ehrungsabend, der zwar diesmal in einem kleineren Rahmen stattfand, aber nicht minder feierlich war.

Die Bronzemedaille gab es für (v. l.) Johann Ganser, Kilian Lanzinger, Theresa Faltermaier, Johannes Faltermaier, Lilli Weber, Emanuel Graßl, Valentina Sailer und Theresa Schmid. © Christian Riedel

Geehrte Sportler

Einzelwertung Gold

Kickboxen

Amir Hussain Husssaini, KBV Erding, 1. Platz Deutsche Meisterschaft M.

Emma Winter, KBV Erding, 3. Platz Weltmeisterschaft Jesolo Itatien Vollkontakt Damen bis 65 kg, 1. Platz Deutsche Meisterschaft Munster Vollkontakt Damen bis 65 kg, 1. Platz Worldcup Budapest Ungarn Vollkontakt Damen bis 65 kg.

Paul Kästner, KBV Erding, 3. Platz Weltmeisterschaft Jesolo Italien Vollkontakt Elite Herren -81 kg, 3. Platz Deutsche Meisterschaft Munster Vollkontakt Elite Herren - 81kg, 1. Platz German Open Hamburg Vollkontakt Elite Herren - 81kg, 3. Platz Worldcup Budapest Ungarn Vollkontakt Elite Herren -81 kg.

Tatjana Obermeier, KBV Erding, 2. Platz Weltmeisterschaft Jesolo Italien Vollkontakt Elite Damen -52 kg, 1. Platz Deutsche Meisterschaft Munster Vollkontakt Elite Damen -52 kg, 2. Platz Worldcup Oslo Norwegen Vollkontakt Elite Damen - 52 kg, 3. Platz Worldcup Budapest Ungarn Vollkontakt Elite Damen -52 kg.

Reza Rezaei, KBV Erding, 1. Platz German Open Hamburg Vollkontakt Elite Herrren - 60 kg, 5. Platz Weltmeisterschaft Jesolo Italien Vollkontakt Elite Herren -60 kg, 2. Platz Worldcup Oslo Norwegen Vollkontakt Elite Herren - 60 kg.

Biahtle

Markus Kalb, TSV Erding, 2. Platz Weltmeisterschaften; Zeit: 11.18.00 Min., 1. Platz Deutsche Meisterschaft; Zeit; 11.04.00 Min., 1. Platz Bay. Meisterschaften; Zeit: 11.04.00 Min., 1. Platz Mannschaftsweltmeister; Zeit: 38.54.00 Min..

Gewichtheben

Jörg Popken, TSV Erding, 1. Platz Deutsche Meisterschaft, 73 kg Reißen, 80 kg Stoßen, 278,81 Punkte,, - 81 kg Gewichtsklasse.

Silber

Kickboxen

Maaruf Ayoub, KBV Erding, 3. Platz Deutsche Meisterschaft Munster Vollkontakt Elite Herren -86 kg.

American Football

Valentino Virant, Fursty Razorbacks, Deutsche Vizemeister 2021 / Junior Bowl GFLJ-U19, Süddeutscher Meister 2021 / GFLJ-U19.

Schwimmen

Felicitas Ambros, TSV Erding, 1. Platz Bay. Meister Langbahn 200 m Lagen, 1. Platz Bay. Meister Langbahn 200 m Brust, 2. Platz Bay. Meisterin Langbahn 100 m Brust.

Franz Herbst, TSV Erding, 2. Platz Deutsche Meisterschaften Masters Freiwasser 5,0 km, 1. Platz Bay. Meisterschaften Freiwasser 2,5 km.

Carina Michaelis, TSV Erding, 2. Platz Deutsche Kurzbahnmeisterschaften Masters (Essen) 50 m Freistil, 2. Platz Deutsche Kurzbahnmeisterschaften Master (Essen) 100 m Freistil, 3. Platz Deutsche Kurzbahnmeisterschaften Masters (Essen) 50 m Schmetterling.

Sander Liebig, TSV Erding, 1. Platz Bay. Meister Langbahn 50 m Brust, 1. Platz Bay. Meister Langbahn 100 m Brust, 1. Platz Bay. Meister Langbahn 200 m Brust, 2. Platz Bay. Meister Langbahn 100 m Rücken, Finalteilnahem Deutsche Jahgangsmeisterschaften in Berlin - Top 10, Deutschland 50 m Brust / 100 m Brust.

Radsport

Antonia Lanzinger, TSV Erding, 1. Platz Bay. Meisterschaft Straße, U17 in Patriching bei Paussau, (Rennen ging über 20 Runden bzw. 48 km. Zeit: 1:24 Min.- entspricht einem Durchschnitt von 34,2 km/h. Antonia konnte sich 5 Runden vor Schluss mit einer weiteren Fahrerin absetzen und gewann das Rennen im Schlusssprint..

Gewichtheben

Josef Resch, TSV Erding, 2. Platz Deutsche Meisterschaft, 70 kg Reißen, 85 kg Stoßen, - 89 Kg Gewichtsklasse.

Walter Landshammer, TSV Erding, 2. Platz Deutsche Meisterschaft, 80 kg Reißen, 95 kg Stopen, 272,28 Punkte,, - 102 kg Gewichstsklasse.

Bronze

Bogenschießen

Johann Ganser, BSG Ebersberg, 1. Platz Obb. Meisterschaft Senioren 50 Meter, 3. Platz Bay. Meisterschaft-Mannschaft Herren 50 Meter, (mit Thomas Ebert, Maik Jungen).

Tischtennis

Johannes Faltermaier, 1. Platz Südostbayerische Meisterschaft U18 Einzel, (Altbayerische Meisterschaft), (Einsatz für die Bayernauswahl Verbandsoberliga Herren).

Theresa Faltermaier, 2. Platz Top 10 Bayern U15 Einzel, 4. Platz Top 16 Bayern Damen Einzel, 1. Platz Niedersachsen Grand Prix mit Bayernauswahl - Mannschaft, Jahrgang 2008 u. jünger, 3. Platz Niedersachsen Grand Prix Einzel Jahrgang 2008 u. jünger, 2. Platz Intern. Ungarische Meisterschft Einzel U13 mit Nationalmannschaft, 1. Platz Intern. Meisterschaft von Linz U15 mit der Bayernauswahl, (Nationalmannschaftseinsatz, Einsatz 3. Bundesliga Damen).

Leichtathletik

Valentina Sailer, TSV Erding, 1. Platz Obb. Meisterschaften (27.06.21 Erding), 200 m in 27,06 sec..

Theresa Schmid, TSV Erding, 2. Platz Bay. U16 Meisterschaft (28.08.21 Hösbach), 800 m W 14 in 2:20,03 min..

Katja Riedl, TSV Erding, 3. Platz Bay. U16 Meisterschft (28.08.21 Hösbach), Stabhochsprung W 14 mit 2,70 m.

Lilli Weber, TSV Erding, 3. Platz Bay. U18 Meisterschaften (17.07.21 Erding), Diskus U 18 33,89 m.

Emanuel Graßl, TSV Erding, 1. Platz Obb. Meisterschaft U 20, 800 m, 2:08,78 Min..

Radsport

Kilian Lanzinger, TSV Erding, 3. Platz Bay. Meisterschaft Straße U 13 in Patriching bei Passau, 3. Platz Obb. Meisterschaft Kriterium in Rosenheim (U13).

Mannschaftswertung Bronze

SC Erding, Niklas Anders, Lars-Michael Bruhn, Tobias Briesemann, Maximilian Heckner, Sameer Iqbal, Julian Kremer, Jannik Kunisch, Luca Lange, Levin-Luis Mehnert, Pascal Schwencke, Colin Barta), 2. Platz Bay. Meisterschaft, Trainer: Christian Mooshofer, Christian Kremer, Timon Ebner , Andreas Hartl