Wenn die Buchstaben ausgehen

Von: Dieter Priglmeir

Dieter Priglmeir nimmt künftig Block und fünf Stifte zu seinen Terminen mit.

Mit Laptop zum Termin? Nicht die beste Idee für einen Journalisten. Aber lesen Sie selbst.

Auch der Journalist geht mit der Zeit. Deshalb stenografierte ich in der Jahreshauptversammlung des FC Schwaig nicht mit, sondern schrieb direkt in meinen Laptop. Was, um Monaco Franze zu zitieren, diesmal „ein recht ein Scheißdreck“ war. Denn die Tastatur spielte verrückt.

Anfangs lief es gut, eine Steckdose fürs Netzgerät war auch in der Nähe. Was sollte noch passieren? Das T schlug nicht mehr an. Das N, U und S auch nicht mehr. Der Satz ganz oben würde dann so lauten: „A ch der Jo r ali geh mi der Zei .“ Häh? Habe ich mein Buchstaben-Jahresbudget schon aufgebracht. Anfang Januar?

Was man in so einem Fall macht? Runter fahren! 1. den Computer; 2. das eigene System. Die sonst üblichen Tiraden über die Technik machen sich nämlich nicht so gut, wenn halb Schwaig zuhört. Und außerdem: Nach dem Neustart funktionierten T N S U wieder. Und zwar so gut, dass ich am liebsten freudig und sinnfrei „Nuss“, „uns“ oder zehnmal „TuS“ in die Tastatur gehackt hätte. Speziell Letzteres kommt aber in Schwaig nicht sooo gut an.

Außerdem ging es ja weiter im Programm der JHV. Also brav mitschreiben beim Rechenschaftsbericht vom Vorsitzenden Robert Jell, der den neuen pakistanischen Vereinswirt begrüßte („a ganz a liaba Kerl“) und schon mal ankündigte, dass der Verei am Gründ ng ag ei e 110. Geb r ag – verdammt, geht das jetzt schon wieder los?

Also wieder runterfahren, hochfahren. Und Passwort eingeben! Ja wie denn, wenn jetzt auch hier T N S U streiken? Also Block und Stift raus – machen wir es halt Old School. Das hätte ich wohl nicht mal denken sollen, denn jetzt streikte auch noch der Kugelschreiber, diese beleidigte Leberwurscht. Haben Merkur-Stifte ein Eigenleben? Oder trocknen sie halt einfach so aus wie jedes andere Plastik-Glump. Egal. Meine freundlichen Tischnachbarn hätten mir sicher ausgeholfen. Aber allmählich wurde mir die Nummer zu peinlich.

Also Plan C: Handy raus und mittippen. Da funktioniert zwar die Interpunktion nicht: Aber Kommata werden sowieso überschätzt, das weiß ich von unseren Schulpraktikanten. Ein ängstlicher Blick noch auf den Akkustand – Entwarnung. Alles im Kasten. Naja, fast alles. Daheim habe ich bemerkt, dass ich bei der gesamten Aufregung den Adapterstecker vom Akku zum Laptop irgendwo liegen gelassen habe. Wo? Keine Ah…g, so ein cheißdreieck. Aber das sagte ja der Franze schon.