Zehn Erdinger Alpenkranzler und die Tour zum Monte Rosa: „Wie 100 Nadelstiche bis unter die Kleidung“

Da war’s noch schneefrei: Die Alpenkranzler am Felsgrat vor dem Rifugio Mantova; am Horizont der Gran Paradiso. © Hans Sterr

Vier Viertausender haben die Alpenkranzler erklommen: die Vincent-Pyramide (4215 m), das Balmenhorn (4167 m), die Ludwigshöhe (4342 m) und Punta Gnifetti, die Signalkuppe (4554 m). Teilweise ging es sehr stürmisch zu.

Erding – Windstürme bis zu 100 km/h, Eiskristalle, die bis unter die Haut stechen und Toiletten ohne Spülung – eine entspannte Tour durch die Berge stellen sich die meisten wohl anders vor. Doch die zehn Mitglieder des Erdinger Alpenkranzl hatten auch etwas ganz anderes vor: Bei der Hochtour am Monte Rosa erklommen sie vier Viertausender: die Vincent-Pyramide (4215 m), das Balmenhorn (4167 m), die Ludwigshöhe (4342 m) und Punta Gnifetti, die Signalkuppe (4554 m). Dort, im italienischen und schweizerischen Hochgebirge, wartete auf sie ein einmaliges und – das darf man bei den Winden wörtlich nehmen – ein beinahe umwerfendes Erlebnis.

Nach zahlreichen Vorbereitungen starteten die beiden Leiter Hans Sterr und Christian Reischl samt zehn Teilnehmern die Tour in Alagna in Italien. Doch man musste vorab schon einiges beachten, um an der Wanderung teilnehmen zu können. Neben einer gewissen Erfahrung im Gebirge waren die Kenntnisse über das Knotenbinden, Seiltechniken und die Verwendung des Pickels wichtige Voraussetzungen für die Tour.

Der Freitag wurde zur Anreise genutzt. Mit der Seilbahn ging es hoch auf die erste Hütte. Bei Wein, Sauna und einem gemütlichen Beisammensein konnten sich die Bergsteiger schon einmal kennenlernen. „Und wir haben schnell gemerkt: Diese Gruppe passt“, berichtet Hans Sterr.

Am zweiten Tag bestritten die Erdinger die ersten Akklimatisationstouren, um sich an die Umstände in den Alpen zu gewöhnen. Vor der ersten Wanderung ging es rauf auf den Passo dei Salati, wo die Wandergruppe von Steinböcken begrüßt wurden, die das Salz von den Steinen leckten. Aber man war ja nicht zur Tierkunde hergekommen: Vielmehr wurden die Kenntnisse im Knotenbinden und Seiltechniken geübt. Sterr: „Eine kleine Auffrischung vor der ersten Tour hat noch keinem geschadet.“

Die Gipfelstürmer (v. l.): Roland Lang, Ingrid Eiblmeier, Christoph Uschold, Christian Reischl, Reiner Kaifel, Martin Wegmeier, Beatrice Möstl, Walter Kratzer, Sonja Schupsky. © Hans Sterr

Anschließend ging es hinauf zum Punta Telcio auf 2833 m. Obwohl die Erdinger anfangs mit viel Regen und einer dichten Nebelschicht zu kämpfen hatten, erreichten alle sicher den Gipfel. An der Hütte angekommen tauschten sich die Tourengänger beim Abendessen über die Erlebnisse und Eindrücke der ersten Wanderung aus.

Doch so gemütlich sollte es die nächsten Tage nicht bleiben. Am frühen Morgen ging es mit der tatsächlichen Tour vom Punta Indren aus los. Ohne Steigeisen, an einem seilversicherten Felsen, ging es hinauf zur Mantova-Hütte. Dort angekommen, erwartete die Tourengruppe eine Unterkunft mit fünf Toiletten und vier Wasserhähnen im nicht nach Geschlechtern getrennten Waschraum für 130 Personen. „Der Geruch bleibt unvergessen, aber wir waren ja nicht zum Jammern da“, sagt Sterr lachend.

Der weiße Riese: Mit der Vincent-Pyramide im Hintergrund steigen die Alpenkranzler vom Balmenhorn hinab. Die Pyramide ist ein einfach zu begehender Viertausender – sofern nicht ein Sturm tobt. © Hans Sterr

Nach einer großen Portion Nudeln ging es früh ins Bett, denn bereits um 5 Uhr morgens, bei Dämmerung, wurde weitergezogen. Und das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. „Was für ein Sonnenaufgang“, staunte die Gruppe bei einem Blick auf den Mont Blanc.

Doch der Rest der Tour sollte nicht mehr so entspannt ablaufen. Bei Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h kämpfte sich die Gruppe von 4000er zu 4000er. Sterr erinnert sich noch genau an dieses Erlebnis: „Oft half es nur noch, sich flach auf den Boden zu legen, um nicht vom Sturm weggetragen zu werden. Die Eiskristalle stachen wie 100 Nadelstiche bis unter die Kleidung – da war kein Gesichtspeeling mehr nötig.“ Doch mit guten Steigeisen und Pickeln meisterte die Gruppe auch diese Aufgabe und wurde letztlich mit einem klaren Himmel und dem Aufstieg zur Capanna Margherita auf 4500 m belohnt, wo ein gemütlicher Abend auf die Runde wartete.

Nach diesen ereignisreichen Tagen merkte man den Zusammenhalt in der Gruppe deutlich. „Alle Teilnehmer waren tapfer und mutig, unsere Gruppe wurde durch die Tour richtig zusammengeschweißt“, erzählt Sterr.

Nach fünf ereignisreichen Tagen machten sich die Wanderer dann an den Abstieg. Der Wind im Rücken begleitete sie zwar bis zur Mantova-Hütte, wo dann auch Rast gemacht wurde, sonst verlief aber alles glimpflich. Nach einer ruhigen Nacht ging es dann mit der Seilbahn nach Alagna, wo die Teilnehmer die Heimreise antreten konnten. Und so geht jeder nach dieser wahrlich „umwerfenden“ Tour wieder seinen eigenen alltäglichen Weg.

Von Patricia Schneider