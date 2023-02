Wieselflinke Erdinger Pistenzwergerl

Von: Dieter Priglmeir

Stolz auf ihre Pokale und Medaillen waren die rund 90 Starter des Erdinger Zwergerlcups. Im Hintergrund: Maskottchen Markus Grundner. © tl

Am Hocheck haben die jüngsten Erdinger Skiasse ihr Talent bewiesen. Über 90 Teilnehmer waren am Start.

Dorfen/Oberaudorf – Früher raste Markus Grunder im Rennanzug den Hang runter, jetzt eben ein bisserl gemütlicher im Hasenkostüm. Der Dorfener war gern das Maskottchen am Hocheck in Oberaudorf. Dort fand zum 13. Mal der Zwergerlcup statt. Das ist jenes Rennen, das die sechs Skiclubs im Landkreis– übrigens ohne eine Startgebühr zu verlangen – alljährlich für die jüngsten Rennsemmeln veranstalten. Die Vereine wechseln sich als Ausrichter ab, diesmal war der Skiclub Dorfen dran.

Organisator Tobi Linsmayer freute sich über mehr als 90 Teilnehmer – was ihn allerdings kurz ins Schwitzen brachte, weil er aufgrund der Voranmeldungen nur für 60 Starter Medaillen besorgt hatte. Aber das brachte er genauso hin wie die fleißigen Mamas, die die Urkunde beschrifteten, oder die Lengdorfer Zeitnehmer Thorsten Neff und Stefan Angenend. Die beiden nickten mehrfach anerkennend – zum Beispiel bei den Auftritten der beiden Dorfener Ferdinand Stöckl und Adrian Obermeier, die ihre Altersklassen gewannen und dabei ihr großes Potenzial erkennen ließen.

Linsmayer schwärmte von besten Bedingungen für die fünf- bis elfjährigen Skitalente, die diese dann auch entsprechend nutzten. „In einem Probedurchgang wurde die Strecke erst inspiziert, um dann im Wertungsdurchgang auf Sieg zu fahren.“

Aufgeteilt in erfahrene „Rennfüchse“ und neue „Pistenwiesel“ fuhren die Buben und Mädchen in drei verschiedenen Altersklassen um Pokale und Medaillen. 15 Tore waren auf den rund 100 Höhenmetern gesteckt. Maskottchen Markus fuhr voraus, zeigte nochmal die perfekte Linie für den Riesenslalom, und dann waren die Kleinen dran. Offenbar hatten sie gut zugeschaut, denn der komplette Wettbewerb blieb unfallfrei, wie Linsmayer freudig bemerkte. Bei der anschließenden Siegerehrung, die ohne den kurzfristig verhinderten Schirmherrn, Landrat Martin Bayerstorfer, stattfinden musste, blickte er in strahlende Gesichter der erfolgreichen Rennfahrer und stolzen Eltern.

Die Siegerliste

Jahrgang 2016 und jünger

K6/weiblich (neue Pistenwiesel)

1. Hana Mujkic (SC Erding), 2. Valentina Rogg (Hörlkofener SV), 3. Maja Hellinger (SC Auerbach).

K6/männlich (neue Pistenwiesel)

1. Ferdinand Stöckl (SC Dorfen), 2. Quirin Baumann (SC Buch am Buchrain), 3. Oskar Nestroy (SC Erding).

S6/männlich (erfahrene Rennfüchse)

1. Lenny Fordham (SC Buch am Buchrain).

Jahrgang 2014/ 2015

K8/weiblich (neue Pistenwiesel)

1. Hannah Bachmaier (SC Dorfen), 2. Magdalena Rutzmoser (Hörlkofener SV), 3. Sarah Bachmaier (SC Dorfen).

S8/ weiblich (erfahrene Rennfüchse)

1. Rebecca Hahn (SC Dorfen), 2. Zoe Loy (SC Erding).

K8/männlich (neue Pistenwiesel)

1. Levin Hellinger (SC Auerbach), 2. Carlos Gonschor (SC Auerbach), 3. Michl Brückner (SC Buch am Buchrain).

S8/männlich (erfahrene Rennfüchse)

1. Adrian Obermeier (SC Dorfen), 2. Jannis Baumann (SC Buch am Buchrain), 3. Amien Ostermayr (Hörlkofener SV).

Jahrgang 2012/ 2013

K10/weiblich (neue Pistenwiesel)

1. Josefine Feller (SC Auerbach), 2. Laura Sc Hwarzboezl (SC Auerbach), 3. Laura Sc Hwarz (SC Erding).

S10/weiblich (erfahrene Rennfüchse)

1. Leonie Sc Hwegler (SC Dorfen), 2. Rebekka Fimpel (SC Erding), 3. Franziska Fimpel (SC Erding).

K10/männlich (neue Pistenwiesel)

1. Daniel Denev (SC Buch am Buchrain), 2. Vincent Buehl (SC Auerbach).

S10/männlich (erfahrene Rennfüchse)

1. Samuel Obermeier (SC Dorfen), 2. Ludwig Woitzik (Hörlkofener SV), 3. Hugo Nestroy (SC Erding).