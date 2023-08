Ein Lengdorfer bei den Wind- und Schwitz-Meisterschaften in Baku

Von: Dieter Priglmeir

Konzentriert: I Maxi Dallinger. © Privat

Maxi Dallinger freut sich dennoch auf die WM in Aserbaidschan. Seine derzeitige Form macht ihn zuversichtlich.

Lengdorf/Baku – WM steht für Weltmeisterschaften, in Baku aber auch für Windmeisterschaften. Maxi Dallinger hat schon einiges erlebt an den Schießstätten in der Hauptstadt Aserbaidschans. Seit Sonntag ist er mit dem Nationalkader des Deutschen Sportschützenbundes wieder vor Ort.

Am heutigen Donnerstag steigt das Abschlusstraining, ab Freitag geht es dann um WM-Medaillen. Wer dies über den Live-Stream mitverfolgen will, muss früh aufstehen. Um 6.30 Uhr MEZ beginnt nämlich das Luftgewehr-Mixed, das der Lengdorfer zusammen mit Lisa Müller bestreiten wird.

Tags darauf findet dann auch schon der Einzelwettkampf der Luftgewehrschützen statt, bei dem der 26-Jährige das Finale erreichen möchte. Gleiches strebt er auch für den Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber am Sonntag an. Nach einem wettkampffreien Montag trifft sich dann die Elite beim Kleinkaliber liegend, einem Wettbewerb, der bei Olympia nicht mehr geschossen wird, weshalb hier keine Quotenplätze für Paris rausspringen.

Denn auch das zählt bei den beiden anderen Einzelwettbewerben: Alle wollen sich für Olympia qualifizieren. Dallinger möchte das ganz gern ein wenig ausblenden, zumal noch bei der Luftgewehr-EM und einem Qualiturnier auch nächstes Jahr noch Chancen bestehen, das Ticket zu lösen. „Aber die WM ist definitiv eine gute Chance“, sagt er, fügt aber hinzu: „Auch wenn hier die ganze Welt am Start ist. Keine Nation wird jemanden nach Baku schicken, der nicht fit ist.“

Für den Landespolizisten ist klar: „Das Niveau wird ähnlich wie beim Weltcup sein, vielleicht noch einen Tick stärker.“ Die Bedingungen in Baku seien aber nicht nur wegen des Windes eine Herausforderung. „Es ist sehr warm, da kommst du in den Schießklamotten sehr schnell ins Schwitzen. Und es ist nicht so schön, wenn du den ganzen Tag in deinem Saft stehst.“

Man werde einiges probieren, um sich runterzukühlen. Wie das funktioniert? „Löcher in Unterbekleidung und Jacke schneiden“, verrät Dallinger. „Und die Unterbekleidung vorher wässern. Das ist zwar auch nicht angenehm, aber es kühlt gut.“ Ganz werde man das Problem aber nicht lösen können.

Zuversicht gebe ihm seine Form, „denn die war in den letzten Monaten sehr gut. Was die anderen machen, ist eh irrelevant. Ich muss einfach das Maximum rausholen.“