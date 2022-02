„Wir freuen uns über jeden Schiedsrichter“

Obmann Knut Friedrich hofft auf viele neue Schiris. © Privat

Fußball-Schiedsrichter werden dringend gesucht. Am 11. Februar startet in Erding ein Neulingskurs.

Landkreis – Was passiert, wenn der Elfmeterschütze an die Latte schießt und gleich danach den Ball wieder berührt? Hätten Sie das Rätsel gelöst? Es gibt natürlich einen indirekten Freistoß für die verteidigende Mannschaft. Wenn Sie das gewusst haben, dann werden Sie doch Fußballschiedsrichter! Die Chance dazu haben Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachsene ab Freitag, 11. Februar, denn an diesem Tag startet nach langer Zeit wieder ein Neulingskurs der Schiedsrichtergruppe Erding.

Gruppenobmann Knut Friedrich erklärt: „Der Kurs wird in Präsenz und unter Beachtung der 2G-Regelung stattfinden – Schüler sind von dieser Regelung ausgenommen.“ Die Schulung wird mit einem Abschlusstest am 20. Februar beendet. „Wir lassen danach aber unsere Jung-Schiedsrichter nicht im Stich, sondern begleiten sie in den ersten Spielen“, erklärt Friedrich.

Sein erstes Spiel leitet der Neuling zusammen mit einem erfahrenen Schiedsrichter. Moritz Martin von der SpVgg Altenerding erinnert sich noch genau an sein so genanntes Tandem-Spiel: „Ich hatte mein erstes Spiel zusammen mit Julian Schaub, wobei er die erste Halbzeit pfiff und ich mir dabei bereits eine Menge abschauen konnte.“ In der zweiten Halbzeit pfiff dann der 17-Jährige. „In der Halbzeitpause war ich doch etwas nervös, allerdings legte sich meine Nervosität im Laufe des Spiels, da die Spieler mich respektierten und Julian mir Sicherheit gab“, erzählt er. In seinem ersten Spiel hat Martin einiges gelernt. „Ich konnte mir von meinem Tandem-Schiedsrichter den richtigen Umgang mit Spielern abschauen. Außerdem erklärte er mir, was ich noch an meinen Laufwegen und an meiner Körpersprache verbessern kann“, sagt er.

Und wie geht es dann weiter? „Nach dem Tandem-Spiel werden die Neulinge bei den ersten Spielen noch von erfahrenen Schiedsrichtern betreut“, schildert Obmann Friedrich den weiteren Ablauf. So war es auch bei Johannes Hermansdorfer vom FC Moosinning. „Selbstverständlich war auch ich vor meinem ersten Spiel aufgeregt. Daher war ich sehr glücklich, als ich meinen Betreuer sah und wusste, dass eine unterstützende Kraft an der Seitenlinie steht“, erzählt der 18-Jährige. Was wichtig ist: Auch während des Spiels unterstützt der Betreuer den jungen Referee. „Als ein Trainer zu meckern begann, beruhigte ihn mein Betreuer und trug somit dazu bei, dass das Spiel ruhig verlief“, erinnert er sich. Die Betreuung eines Jung-Schiedsrichter endet aber nicht mit dem Schlusspfiff. „Ich bekam von ihm noch ein Feedback, mit dem ich wirklich viel anfangen und mich auch gut verbessern konnte. Zudem half er mir beim Ausfüllen des Spielberichts“, lobt Hermansdorfer.

Der Neulingskurs des Altenerdingers Jakob Huber ist zwar schon etwas länger her, trotzdem hat sich seitdem nicht viel verändert. „Es war grundsätzlich der gleiche Kurs wie heute, wir mussten lediglich den Umgang mit dem Computer nicht beherrschen, da die Spielberichte damals analog waren“, erzählt er. Allerdings seien die Schiedsrichter damals bei den ersten Spielen nicht begleitet worden: „Damals wurde eher geschaut, dass diejenigen, denen es zugetraut wurde, in höhere Ligen aufzusteigen, beobachtet wurden.“ Bei den Regeln gab es jedoch über die Jahre hinweg einige Neuerungen. „Eine der einschneidendsten Veränderungen ist definitiv das Abseits. Früher war es so, wenn bei einem Angriff ein Angreifer im Abseits stand, dann war es Abseits. Heute muss der Spieler hingegen aktiv zum Ball gehen“, erklärt Huber.

Der 66-Jährige erinnert sich noch genau daran, wie er Schiedsrichter wurde: „Ich habe meinen Schein mit 39 Jahren eher durch Zufall gemacht“, sagt er. „Mein Freund Sebastian Held wollte damals Trainer werden, aber nicht alleine nach Grünwald, wo die Trainerausbildung damals stattfand, fahren. Daher machte ich die Kurse mit ihm zusammen.“ Teil der Trainerausbildung ist es heute wie damals, einen Schiedsrichterschein zu machen.

Der Respekt vor dem Schiedsrichter hat laut Huber nicht nachgelassen: „In den anderen Landkreisen kann ich das nicht beurteilen, aber im Landkreis Erding wird der Schiedsrichter wie eh und je respektiert.“

Friedrich stellt auch noch die Vorzüge der Schiedsrichterei heraus. „Es ist der optimale Job, um an seiner Persönlichkeit zu arbeiten und selbstbewusster zu werden“, betont er. „Außerdem werden Durchsetzungsvermögen und andere soziale Fähigkeiten erlernt – und eine Aufwandsentschädigung gibt es auch noch, was vor allem für Schüler interessant sein dürfte.“

Und das Wichtigste: „Es macht Spaß.“ Der Schiedsrichterobmann hofft auf viele Teilnehmer. „Wir freuen uns über jeden, der Schiedsrichter werden möchte und lassen niemanden im Stich“, verspricht Knut Friedrich.

Interessenten

können sich bis zum 11. Februar bei Lehrwart Wolfgang Karl unter w.karl@karl.eu für den Neulingskurs anmelden.

VON BENEDIKT KLINGBEIL