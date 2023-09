40 Jahre Skiclub Erding: „Wir hatten 2,10 Meter lange Bretter“

Von: Dieter Priglmeir

Die Gründungstruppe: Erwin Dosch (l.) und die weiteren Erdinger Skipioniere. © Privat

Der Ex-Vorsitzende Erwin Dosch über die Anfänge und die Zukunft des SCE.

Erding – Kaum jemand hat den Skiclub Erding so geprägt wie Erwin Dosch. Selbst hat er das Skifahren im Allgäu erlernt, ist in Fürstenfeldbruck aufgewachsen, ehe es ihn nach Erding zog. Er hat den Verein Anfang der 1980er aus der Taufe gehoben und ihn als Vorsitzender zur frühen Blüte gebracht. Wir sprachen mit dem heute 84-Jährigen.

Sie sind eines der 37 Gründungsmitglieder des Skiclub Erding. Was war eigentlich mit dem Erdinger Skisport vor 1983?

In den 1970ern waren wir beim Alpenverein organisiert. Wir Skifahrer bildeten eine der führenden Gruppen im Verein und haben das Skifahren für alle interessant gemacht. Wir haben sehr viele Busfahrten organisiert, was in Erding sehr gut ankam. Wir sind teilweise mit vier Bussen unterwegs gewesen. Andererseits war aber auch der Wunsch da, dass wir uns sportlich weiterentwickeln.

Wie kam es dann zur Abspaltung?

Ich würde das nicht so nennen. Die Wege haben sich halt getrennt. Die etwas ältere Führung des Alpenvereins hatte einfach andere Vorstellungen. Diese waren auch berechtigt, aber sie deckten sich nicht ganz mit den Zielen von uns Skisportlern. Skirennen, Gletscher-Skibusfahrten, Kinderskikurse und die Jugendarbeit, wie wir sie uns vorstellten, das wäre so nicht möglich gewesen. Die Gründung des Skiclubs kam nicht zuletzt aus meiner Initiative heraus zustande.

Keine leichte Entscheidung, oder?

Was mir sie leichter gemacht hat, war die Tatsache, dass sowohl ich als auch meine beiden Söhne schon damals Fachübungsleiter waren. So ein Angebot direkt von Vereinsseite war früher rar. Es gab mit Karl Hamann einen staatlich geprüften Skilehrer, aber das war ein kommerzielles Angebot. Mit dem Karl haben wir wirklich super zusammengearbeitet, er hat uns dann zum Beispiel auch bei den Rennen prima unterstützt. Aber jetzt ging eben alles von Vereinsseite aus.

Welche Namen sind noch mit den frühen Jahren des Skiclubs verbunden?

Es waren einige Familien, die den Skiclub damals getragen haben. Kress, Krinner, Köppl oder Ganser, um nur einige zu nennen. Uns allen war eines wichtig: Die Kinderausbildung muss eine tragende Säule unseres Vereins werden. Ich war ja zuvor auch zehn Jahre Jugendleiter beim Alpenkranzl. Wir alle wollten vor allem den Kindern das Skifahren beibringen.

Bereit für die kommende Saison: Erwin Dosch. © Dieter Priglmeir

Wie war das Echo in der Öffentlichkeit?

Sehr positiv. Viele Familien erkannten die Möglichkeit, dass jetzt ihren Kindern das Skifahren beigebracht wird. Gerade diese Förderung der Jugend durch unsere Skikurse und Jugendlager, aber auch die Möglichkeit der Skilehrer-Ausbildung – das fanden alle super. Jeder wollte für seine Kinder das Beste, aber finanziell war es ja nicht für jeden leistbar, ständig in die Berge zu fahren. Deshalb wurde unser Angebot sehr dankbar angenommen.

Wie hat die Stadt reagiert?

Die hat uns sofort in die Jugendförderung aufgenommen. Wir hatten da viele Verfechter für gute Jugendarbeit.

40 Jahre Skiclub, was waren Ihre persönlichen Highlights?

Die starke Beteiligung an den Kinderskikursen sowie das große Interesse am Jugendskilager. Schön war auch die Verbindung zu Erdinger Größen. Werner Brombachs Tochter zum Beispiel hat bei uns das Skifahren gelernt. Überhaupt die Skikurse: Wir haben die Kinder mittags mit Würstln versorgt. Da hat dann eine halbe Stunde Mittagspause gereicht. Wir mussten nicht in die Wirtschaft einkehren und hatten eine tolle Gemeinschaft, die zusammenschweißt.

Welche Kinder hatten Sie lieber im Kurs – die Anfänger oder die Supertalente?

Man hat sich durchgewechselt. Bei einer Anfängergruppe – mei, da musst du schon viele aufsammeln. Heuer hatte ich im Kurs einen dabei, der völlig falsch eingeteilt war. Ich musste mich den ganzen Tag um ihn kümmern, habe ihn mindestens 20 Mal aufgeklaubt.

Wie war’s mit den Wettkämpfen, hat Ihnen das auch Spaß gemacht?

Immer. Da denke ich auch gern an die Alpenkranzl-Zeiten zurück, als wir mit Landshut, Freising und Moosburg eine Vier-Städte-Meisterschaft ausgetragen haben. Langlauf und Alpin.

Wer sind oder waren die besten Erdinger Skifahrer und Skifahrerinnen?

Ich will mich da nicht auf Namen festlegen, aber an der Familie Walter kommt man da nicht rum. Den Anderl habe ich schon mit fünf im Kurs gehabt. Ein Supertalent, das das Skifahren geliebt hat, und er tut das ja auch heute noch. Das Schöne ist, dass er die Begeisterung auch an die nächsten Generationen vermitteln kann. Vielleicht haben wir noch den einen oder anderen besseren Fahrer gehabt als Anderl oder seinen Bruder Martin. Aber die Walters haben den Verein in einer besonderen Weise geprägt und tun das bis heute.

Skisport kann auch mal schiefgehen. . .

Gott sei Dank gab es keine schlimmen Unfälle und Verletzungen. Natürlich passiert immer wieder mal was, weil ja auch schnell gefahren wird. Aber es gab bisher nichts mit einem bleibenden Schaden. Wir bereiten uns aber auch gut vor. Turnen und Skigymnastik hatten bei uns schon immer einen hohen Stellenwert.

Die Helmpflicht dürfte auch nützlich sein.

Die gab es bei uns bereits lange vor der staatlichen Pflicht. Kinder ohne Helm durften bei uns keinen Kurs machen.

In 40 Jahren hat sich der Wintersport verändert. Ist er besser oder schlechter?

Der Carvingski hat die Technik total verändert. Die Ski drehen sich viel leichter. Früher gab es 14 verschiedene Schwünge, die du als Übungsleiter drauf haben musstest. Mit dem Carvingski hast du jetzt ein Drehverfahren, wo du mit Oberkörperbeherrschung übertragen auf die Unterschenkel den Ski steuerst.

Immer ein Saisonhighlight sind die Vereinsmeisterschaften des Skiclub Erding. Auf dem Bild sind die Sieger aus dem Jahr 1999 zu sehen. © privat

Ist das gut oder schlecht?

Natürlich positiv, weil das Skifahren dadurch viel leichter wurde. Der Ski ist viel kürzer geworden, wir hatten ja teilweise 2,10 Meter lange Bretter. Die gingen aber nur bei freier Piste.

Und die Lifte?

Die sind wesentlich skifahrerfreundlicher und sicherer geworden. Was haben wir früher für Einer-Sessellifte gehabt, die über die langen Hänge gezogen wurden. Da bist du ja halb oder ganz erfroren. Oder die Schlepper, die wir „Sackl-Reißer“ nannten, die gibt’s ja heute gar nicht mehr. Die Pisten sind auch viel besser geworden. Die Pflege ist natürlich horrend. Man hat ja auch von der Ausrichtung her wesentlich mehr Auswahl. Ein nordseitiger Hang bietet viel länger gute Verhältnisse als ein Südhang, wo die Sonne rein brennt und du den Sulz hast.

Wärme – womit wir beim Thema Klimawandel wären. Was macht das mit dem Skisport?

Das Gletscher-Sterben findet auf jeden Fall statt. Die unteren Skiregionen sind nicht mehr so schneesicher wie früher. Gerade die bayerischen Gebiete unter 1200 Metern werden das spüren, obwohl sie vor Jahren wahnsinnig investiert haben. Gerade im vergangenen Winter gab es Lifte, die nur drei oder vier Tage gelaufen sind. Positiv ist, dass sich die Skitouren entwickelt haben.

„Die Bretter sind kürzer geworden“, sagt Dosch. © privat

Womit wir bei der Zukunft sind: Wie wird der Skiclub in 40 Jahren aussehen?

Die Entwicklung des Skisports ist eine Frage des Klimawandels. Es wird ein Erlebnisbereich bleiben. Aber er wird sich anders orientieren müssen. Wir haben jetzt schon viele Angebote im Sommer. Das wird noch mehr. Das gilt auch für den Winter, da werden auch Aktivitäten dazu kommen, die wir heute noch gar nicht kennen. Was aber auch in 40 Jahren noch sein wird, ist die gesellschaftliche Aufgabe des Skiclubs als Institution. Was sich seit 1983 an Freundschaften und Partnerschaften gebildet hat, das wird auch in den nächsten 40 Jahren nicht anders sein. In unserem Verein sind einfach unglaublich viele nette Menschen.