Altenerding hat keine Angst vor robusten Mainburgern: „Wir sind deutlich jünger und schneller“

Von: Bernd Heinzinger

Flugstunden mit Simon Rüdiger: Der Altenerdinger (l.) bewies im bisher letzten Duell mit Mainburg seine Klasse. riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

Mit dem TSV Mainburg ist ein landesligaerprobter Gegner zu Gast in der Semptsporthalle gegen die Handballer der SpVgg Altenerding (Sa.,18.30).

Altenerding – Trainer Peter Mesiarik weiß um die Stärke der Mainburger: „Sie spielen seit vielen Jahren zusammen, sind robust und groß gebaut.“ Im eigenen Positionsangriff dürften seine Männer daher massive Probleme bekommen, der SpVgg-Coach sieht aber einen Vorteil: „Wir sind deutlich jünger und schneller.“

Bälle aus der eigenen Defensive erobern und mit Tempo nach vorne spielen – das wäre für ihn ein Mittel zum Erfolg. Die Kadersituation sieht im Vergleich zur vorigen Woche schon wieder deutlich besser aus. Mit Quirin Huber kehrt der eindeutige Abwehrchef zurück – angesichts der gewünschten Spielweise ein wichtiger Faktor. Luis Leitner ist nach seinem Ausfall ebenfalls wieder dabei und soll im Angriff Akzente setzen. Tobias Schlecht und Joseph Wyhnalek fehlen dagegen noch immer. Bei Marc Weber und Simon Rüdiger müsse man es wegen ihrer Fußverletzungen noch abwarten. Auf die starke Jugend um Tim Steininger kann Mesiarik sicher bauen, daher betont der Coach: „Wir bekommen eine schlagkräftige Truppe zusammen.“ Auch wenn die Mainburger in der BOL-Tabelle mit 10:6 Zählern knapp vor den Altenerdingern (10:10) stehen, sieht der Biber-Trainer eine 50/50-Chance für seine Truppe.

Während die Zweite spielfrei hat, treffen die Männer 3 (Bezirksklasse) am Samstag um 14.45 Uhr ebenfalls in der Semptsporthalle auf den TV Eggenfelden 2.

Klar in der Favoritenrolle sieht Trainer Andreas Mittermeier seine Handballfrauen im Bezirksoberligaduell gegen Mainburg (Sa., 16.30 Uhr). Das habe er allerdings auch schon vor der Partie in Schleißheim am vergangenen Spieltag gedacht, da gewann Altenerding nur hauchdünn: „Hoffentlich war das ein Hallo-Wach-Effekt für die Spielerinnen“, so der Coach. Sie müssten endlich einmal von Beginn an die nötige Einstellung bringen, nicht den Start verschlafen.

Anna Kaspar ist nun endgültig das erste Mal im Kader dabei. Thea-Sophie Steinbrecher fehlt urlaubsbedingt, hinter den zuletzt kranken Marlene Mittermeier und Julia Kranich stehen Fragezeichen. Mittermeier: „Wenn die Frauen halbwegs Normalform erreichen, dann müssen wir klar gewinnen.“

Einen Auswärtssieg will die Zweite am Samstag, um 18 Uhr beim ETSV 09 Landshut erreichen. Aber aufgepasst: Der Bezirksliga-Siebte überraschte vorige Woche mit einem Sieg bei der HSG Freising-Neufahrn 2. SpVgg-Trainerin Kati Gottschalk sagt daher: „Das hat unsere Aufregung schon etwas steigen lassen. Trotzdem sehe ich uns in der leichten Favoritenrolle.“ Der Kader sieht deutlich besser gefüllt aus, mit Grit Kschischow, Michelle Gruber und Elisabeth Bauschmid kehren wichtige Spielerinnen zurück. „Wir sind alle hochmotiviert“, betont Gottschalk.