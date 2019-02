„Wo stelle ich diesen Riesenpokal jetzt nur hin?“

Vereinsmeisterschaft des Skiclubs Buch am Buchrain

Einen schönen Tag in den Bergen verbrachten die Teilnehmer des Wintersporttags, zu dem der Skiclub Buch am Buchrain alle Interessierten aus dem Landkreis eingeladen hatte. 100 Personen genossen auf der Piste das herrliche Sonnenwetter, knapp die Hälften von ihnen nahm an der offenen Vereinsmeisterschaft teil.

Wildschönau/Buch – Eigentlich waren die sportlichen Möglichkeiten beim Skigebiet am Schatzberg in der Wildschönau groß. Beim Wintersporttag des Bucher Skiclubs, der zum zweiten Mal stattfand, sollten nicht nur die alpinen Skifahrer auf ihre Kosten kommen. Auch eine Skitour, Langlauf, Winterwandern oder Rodeln wäre dort möglich gewesen. Letztlich entschieden sich aber doch fast alle Teilnehmer für den klassischen Skisport. Ein paar weitere Gäste aus dem Landkreis waren noch angereist, um in der schönen Winterlandschaft spazieren zu gehen oder den Rennläufern die Daumen zu drücken, berichtet SC-Schriftführer Timm Schröder. Der Verein war mit seiner Veranstaltung zufrieden. Schröder berichtet von gut gelaunten Teilnehmern, die den „strahlend blauen Himmel und das tolle Wetter“ genossen haben.

Viel Spaß hatten Skifahrer als auch Gäste zudem bei der offenen Vereinsmeisterschaft. Cheftrainer Max Fink organisierte einen kurzen, aber anspruchsvollen Riesenslalom. „Die Strecke war für die erfahrenen Rennläufer sehr ansprechend und konnte auch von den Hobbyfahrern gut gemeistert werden“, erzählt Schröder.

52 Personen wagten die Herausforderung Riesenslalom. Schnellste Jugendliche mit 22,51 Sekunden war Julia Capko (Jahrgang 2002). Bei den minderjährigen Männern gab es einen Wiederholungstäter. Bereits zum fünften Mal holte sich der Fabian Paul (2002) den Vereinsmeister-Titel. Mit nur 19,11 Sekunden lieferte er sogar die Bestzeit des Tages. Zum ersten Mal war Alina Hombergsmeier (2000) in der Meisterschaft in der Erwachsenenwertung angetreten – aber gleich sehr erfolgreich. Mit 22,17 Sekunden siegte sie deutlich in der Frauenwertung und freute sich bei der Siegerehrung über den größten Pokal („Wo stelle ich diesen Riesenpokal jetzt nur hin?“). Rennteam-Trainer Stefan Schwaiger wurde zum zweiten Mal in Folge schnellster Rennläufer bei den Männern (20,24 Sekunden).

Wie Schröder erzählt, sind einige Besucher mitgefahren, um die Meisterschaft und ihre Kinder auf der Piste anzuschauen. Ganz besonders freute sich der Verein über die Anwesenheit von Anja Weger. Die Mutter von U 8-Nachwuchsrennläufer Fabian Weger ist nämlich an MS erkrankt und wurde von den Schatzbergbergbahnen kostenlos mit dem Skidoo zur Piste gefahren, damit sie den Lauf ihres Sohnes live sehen konnte. Außerdem konnte sie dort auch gleich ihren Ehemann Christian in Aktion erleben. Dieser ist laut Schröder „der beliebte Moderator aller Skirennen des SC Buch“.

MARKUS OSTERMAIER

U8/männlich

1. Phil Koschkar 28,91; 2. Fabian Weger 29,73.

U10/männlich

1. Jaden Koschkar 25,80.

U 10 w offen

1. Fiona Graf 38,50.

U12/männlich

1. Linus Schröder 24,47.

U12 m offen

1. Joel Klemt 27,08; 2. Bastian Stumpfegger 27,71; 3. Finn Blaschke 27,73; 4. Alexander Holzhammer 28,67.

U14/männlich

1. Robin Beinroth 22,31; 2. Christian Lex 22,54; 3. Valentin Holbinger 25,10; 4. Felix Schröder 26,84.

U 14 w offen

1. Julia Seidl 29,91; 2. Vanessa Blaschke 32,60.

U 14 m offen

1. Lukas Greckl 30,97.

U16/männlich

1. Sebastian Peter 21,18; 2. Julian Faltlhauser 21,80; 3. Maximilian Holbinger 22,56; 4. Pascal Seidl 22,96; 5. Filip Göpel 23,22.

U 16 m offen

1. Jonatan Haase 27,93.

U18/weiblich

1. Julia Capko 22,51; 2. Nadja Wossidlo 26,78.

U18/männlich

1. Fabian Paul 19,11; 2. Maximilian Faltlhauser 22,85; 3. Anton Krippendorf 34,44.

U21/weiblich

1. Alina Hombergsmeier 22,17; 2. Johanna Krippendorf 25,89.

Herren allg.

1. Stefan Schwaiger 20,24.

Damen allg. offen

1. Leyla Özer 26,52.

Herren allg. offen

1. Dominic Mayer 21,67.

Herren 61

1. Toni Schrimpf 23,06; 2. Xaver Pfab 24,44.

Damen 51 offen

1. Elke Hombergsmeier 24,89; 2. Sabine Rebmann-Lex 27,90.

Herren 51 offen

1. Hans Capko 22,88.

Herren 41 offen

1. Michael Lex 23,15; 2. Timm Henric Schröder 23,76; 3. Michael Graf 23,85; 4. Christian Holbinger 25,75; 5. Steffen Göpel 28,44.

Damen 31

1. Marion Kurz 23,20; 2. Marlen Koschkar 36,47.