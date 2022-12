Wölfe vermasseln die Meisterschaft

St. Wolfgangs Georg Scheffler diesmal mit weniger Glück als sonst. © Hermann Weingartner

Das Wolfganger Rumpfteam verliert in Berchtesgaden, und damit sind die Titelchancen dahin.

St. Wolfgang – Am letzten Kampftag der Gruppenoberliga Ost haben die Ringer des TSV St. Wolfgang den Titel noch aus der Hand gegeben. Mit einer Rumpfmannschaft, die gerade einmal die Mindestzahl an Kämpfern sicherte, kassierten sie eine verdiente 16:28-Niederlage beim TSV Berchtesgaden 2.

Bereits bei der Abfahrt waren die Erfolgschancen mit nur vier voll einsetzbaren Kämpfern äußerst gering. Am Ende fehlten zwei Siege gegen einen schlagbaren Gegner im nicht besetzten 98-kg-Gewicht. Auf der Matte fiel das Ergebnis sogar noch höher aus, da Berchtesgaden aber gleich drei Kämpfer auch in der Bayernliga einsetzte, wurden diese Begegnungen nachträglich für St. Wolfgang gewertet.

Trotz vieler Bemühungen hatte Trainer Ludwig Attenberger die mittlerweile drei Langzeitverletzten nicht mehr ersetzen können. So standen nur Adrian Schöder (bis 61 kg), Tawfiq Noori (66 kg), Kevin Kästle (75 kg), Georg Scheffler (86 kg) sowie Andi Drobny im Schwergewicht auf der Matte. Alle Kämpfer mussten somit zweimal antreten.

Schöder holte zweimal vier Mannschaftpunkte, da sein Gegner auch in der ersten Mannschaft kämpfte. Noori gewann im Griechischen Stil per Schultersieg, musste aber im Freistil überraschend selber auf die Schultern. Auch Kästle schaffte einen Sieg und verlor einmal. Scheffler kassierte in zwei umkämpften Partien jeweils eine knappe Punktniederlage. Schwergewichtler Drobny gab seine Kämpfe jeweils zu Beginn verletzungsbedingt auf.

Nach einer, trotz stets knapper Besetzung, stark begonnenen Saison endet die Runde für die Ringerwölfe somit mit einem Negativerlebnis auf Rang zwei hinter dem TV Traunstein. Der eigentlich für das kommende Wochenende anstehende Schlusskampf wurde vom ATSV Kelheim abgesagt. Somit waren zum Ende der Saison nur mehr vier der acht gemeldeten Mannschaften einsatzbereit, was deutlich die Probleme vieler Ringervereine widerspiegelt. af