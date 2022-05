Wörth trennt sich von Ewald Rupprecht

Von: Helmut Findelsberger

Überraschender Abgang: Ewald Rupprecht ist nicht mehr Trainer des SV Wörth. © Dominik Findelsberger

Trainer Ewald Rupprecht und sein Sohn Flo sind nicht mehr beim SV Wörth.

Wörth – „Ich bin dafür nicht mehr dein Mann, denn ich bin seit dem letzten Dienstag nicht mehr Trainer beim SV Wörth.“ Nicht wenig überrascht war der Reporter der Heimatzeitung am Dienstagmorgen beim obligatorischen Anruf bei Ewald Rupprecht wegen der Vorschau für das Mittwochspiel in Eitting.

„Wir haben uns halt getrennt, und mehr will ich dazu jetzt nicht sagen, vielleicht später mal“, beendete Ex-Trainer Rupprecht das Gespräch. Das war’s auch schon mit dem, was der 50-jährige Moosinninger preisgeben wollte. Zwei Saisonen war er Coach beim SV Wörth. In der sich hinziehenden Corona-Saison landete der SV in Wörths zweiter Kreisligaspielzeit auf dem respektablen fünften Rang – und auch drei Spieltage vor Ende dieser Saison ist der SVW Fünfter. Also eigentlich alles prima.

„Ist es auch“, bestätigt SVW-Abteilungsleiter Heinrich Hundsnurscher, „und Ewald hat in den beiden Spielzeiten hervorragende Arbeit geleistet“. Hundsnurscher gibt zu, dass man noch im Winter über eine Vertragsverlängerung miteinander gesprochen habe. Dann kam man in der Vereinsführung zu dem Entschluss, „mal neue Impulse mit einem neuen Trainer setzen zu wollen“. Vergangene Woche hat Hundsnurscher seinem Trainer dann diesen Beschluss, „der mich zwei schlaflose Nächte gekostet hat“, mitgeteilt. „Wir wollten, dass er diese Saison zu Ende macht, weil wir mit seiner Arbeit total zufrieden sind“, beteuert Hundsnurscher. Jetzt übernimmt er, der ja bereits für die Zweite zuständig ist, diese Arbeit bis Saisonschluss.

Wie die Spieler reagiert haben? „Einige waren schon überrascht, andere wieder weniger. Es wird immer so sein, dass welche besser und andere wieder nicht so mit einem Trainer können“, sagt Hundsnurscher. Er betont aber, dass der Strategiewechsel nichts mit Spielern zu tun hat.

Einer von ihnen ist schon weg – und mit Florian Rupprecht nicht irgendeiner. Der 23-jährige Trainersohn ist mit 13 Toren und 4 Vorlagen in 19 Spielen aktuell bester Torschütze und brachte es in den bisherigen drei Kreisligaspielzeiten in 60 Spielen auf 52 Treffer und 13 Assists. Hundsnurscher hofft noch, dass der Torjäger die Saison vielleicht doch zu Ende spielt. Der Wörther Fußballchef stellt klar, „dass uns Flo vor einiger Zeit informiert hat, von mehreren höherklassigen Clubs der Region Angebote zu haben und dass er uns verlassen wird“.

Gestern war es noch nicht spruch- und druckreif, mittags dann schon. Der neue Spielertrainer heißt Peter Bongers, 27 Jahre alt, und war von 2013 bis 2015 schon beim SV Wörth. „Nachdem er es seinem derzeitigen Verein FC Eitting mitgeteilt hat, können wir es bekanntmachen“, erklärt Hundsnurscher. Sein Partner als Trainer an der Seitenlinie wird Lorenz Becker. Der 28-jährige musste verletzungsbedingt 2019 seine aktive Laufbahn beenden, „und beide sind sehr gute Spezln“, sagt Hundsnurscher über das neue Wörther Trainergespann.