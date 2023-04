Zwischen Pressetribüne und Stehtisch

AM RANDE

In der DEL, der DEL 2 sowie der Oberliga läuft das Finale, und die WM steht vor der Tür.

Die Bayernliga hat dagegen schon Sommerpause, und somit ist für mich als „aktiver Schreiber“ die Eishockey-Saison beendet.

Wenn ich bei Heimspielen im Einsatz bin, ist alles Routine. Ich habe meinen festen Platz und kenne die Abläufe, weiß wo die Pressekonferenz stattfinden wird und so weiter. Auswärts muss ich mich dagegen beim ersten Besuch erst mal orientieren. Und wenn es keinen eigenen Presseraum gibt, wie etwa in Klostersee, Landsberg oder Königsbrunn, oder Plätze auf der Pressetribüne, wie in Dorfen, Landshut, Bad Tölz, Garmisch oder Regensburg, ist Improvisation gefragt. Apropos Regensburg: Da war mein Platz damals, zu Erdinger Oberligazeiten, in der Donau-Arena in der obersten Presse-Reihe, unmittelbar vor den Heim-Fans. Da hatte ich einmal einen aufmerksamen „Mitleser“ im Rücken, was ich besonders „liebe“, der in der ersten Drittelpause zu mir sagte: „Du schreibt fei an scheena Schmarrn.“

Ich habe schon in Vereinsgaststätten geschrieben, wie zum Beispiel in Miesbach oder Pfaffenhofen, in VIP-Räumen wie in Passau, Schongau oder Peißenberg, auf der Tribüne mit dem Laptop auf dem Schoß, wie in Waldkraiburg oder in Rosenheim, neben der Zeitnahme, wie in Deggendorf, auf ausrangierten Tresen, wie in Amberg, Höchstadt oder Schweinfurt, und auch auf Stehtischen. So zum Beispiel in Kempten, als mir die freundliche Bedienung in der Vereinsgaststätte lächelnd sagte: „Nimm dir einfach einen von denen, die draußen stehen.“

Überragend war aber mein Erlebnis in Ulm, als ich vor der Partie auf der Suche nach einem Platz zum Schreiben war. Der VIP-Raum schied aus mangels Blick auf die Eisfläche, also streifte ich durch die Halle, bis mich eine Frau ansprach – eine „Offizielle“, wie ich an ihrer Vereinskleidung erkannte. „Sie schauen so suchend aus, kann ich Ihnen helfen?“, fragte sie und besorgte dann einen Stehtisch für mich. Während der Partie kam sie vorbei und fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich bejahte, fügte aber an, dass ich nur gespannt sei, ob der Akku bis zum Schluss reiche. Da meinte die Frau: „Kein Problem, dann stecken sie entweder bei uns im Kiosk an, oder ich besorge Ihnen ein Verlängerungskabel.“ Ich habe in meiner Eishockey-Schreiber-Zeit schon viel erlebt, aber noch nie so eine fantastische Freundlichkeit und Fürsorge. Danke dafür.