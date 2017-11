Mit Stühlen und Stacheldrahtzäunen

Wrestling

Manchmal ist mehr erlaubt – davon lebt die Erding Wrestling Show, die im Schollbach ihre diesjährige Tourserie mit acht Kämpfen beendet.

von Sandra Danner

Erding – Drei Stunden, acht Kämpfe, 20 Wrestler – das bietet die Erding Wrestling Show (EWS) zum Abschluss ihrer ersten Tourserie. Die Veranstaltung findet am Samstag, 18. November im Sportpark Schollbach (Beginn 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr) statt. Die Zuschauer sollen nicht nur 15 Euro für die Eintrittskarte mitnehmen, sondern auch Waffen für die Wrestler. Denn beim so genannten „Hardcore Title Match“ ist es den Kämpfern erlaubt, Gegenstände zu verwenden, die das Publikum in den Ring wirft.

Normalerweise führe das zur sofortigen Disqualifikation des Teilnehmers, erklärt EWS-Vorsitzender Christof Haas, „nicht aber in diesem besonderen Kampf. Von Stühlen bis hin zu Stacheldrahtzäunen habe ich schon alles gesehen“.

Da kommt also was zu auf den EWS-Lokalmatador Andreas Niebler alias Crimson the Butcher, der gegen Andreas Kiendl alias Hardcore Oreider aus Regensburg in den Ring steigt.

Der Kampfabend hat laut Haas aber noch mehr zu bieten. Er hat auch Wrestler aus Berlin, Österreich, der Schweiz und aus dem Schwarzwald eingeladen. Insgesamt wird es acht Kämpfe geben.

Eröffnet wird er Abend mit dem Duell (Single Match) zwischen Österreich und Berlin, Michael Kovac gegen Pascal Spalter. Im „Battle Royal“ steigen mehrere Kämpfer in den Ring – unter anderen die Erdinger André Domel (alias Mike Winston), Robin Steinberg (Robin Vega), Carlo Bonifati (Il Padrino), Matthias Behr (Maze) sowie der Dorfener Dominik Schien (Don Sheen). Die Münchener Max Gehr (Max Diamond) und Slaven Sarajlic (Caius Gordo) sind ebenso dabei wie der Regensburger Benedikt Winterstein (Adam Stone). „Das Battle Royal ist besonders spannend, weil so viele Kämpfer gleichzeitig im Ring sind“, sagt Haas, der sich aber auch auf die Single Matches freut. Die Namen lassen einiges vermuten: „Mad Dog Rhymes versus Ripper“ und „Tony Nitro versus Dennis McQuaid.“ Und dann gibt es noch das so genannte Gore Wrestling mit drei Wrestlern (The Fiend, Electro Panther und Eldiablo Roja).

Um Titel geht es auch: „Das EWS-World-Title-Match“ bestreiten der amtierende Schwergewichtschampion Franz Dynamite aus Österreich und der Schweizer Diablo. Den achten und letzten Kampf bezeichnet Haas als den wichtigsten: Es ist das Finale um den EWS-Tag-Team-Pokal. Dazu treten die Münchener Wrestler Dominik Wilk alias Aztek und Muhamet Karatay alias Montana gegen den Gewinner des Battle Royals an.