Der Weg ist das Ziel

Von: Raffael Scherer

Spektakulär: Beim Hindernis „Wild Water“ ging es durchs Wasser eine Wand hinauf. © Christian Riedel / fotografie-ri

Das gemeinsame Aufwärmen war eigentlich gar nicht nötig.

Erding – Denn bei über 30 Grad im hellsten Sonnenschein am Kronthaler Weiher hatten die meisten Teilnehmer des Xletix-Hindernislaufs in Erding schon vor dem Startschuss Schweißperlen auf der Stirn.

Beschwerden – Fehlanzeige. Beste Stimmung herrschte bei den über 7000 Sportlern, die extra für dieses Event aus ganz Deutschland angereist sind. Von professionell bedruckten Trikots über per Hand bemalte T-Shirts bis hin zu roten Pumuckl-Perücken waren dabei der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Von klassischen Sportvereinen und Firmen, über Teilnehmer der Stadtverwaltung Erding bis hin zu „Team Einhornglitzer“ oder dem Team „No Brain no Pain“ tummelten sich die buntesten Gestalten rund um die Kiesberge.

Unter anderem am Start: das Altenerdinger Frauen-Handballteam. Trainerin Nicole Steinbrecher war vergangenes Jahr mit ihren Kindern zum Zuschauen vorbeigekommen und hatte sich von den zahlreichen Hindernissen einen ersten Eindruck verschafft. Schnell war ihr und ihrem Team klar: „Das ist ja cool.“ Und so gingen die Damen heuer an den Start. Am Schwersten tat sich die Mannschaft am „Slidy Slot“, einer schrägen Wand, die es bis zu einem Holzbalken hochzuklettern galt. „Das ist als Mädel bisschen tricky, wenn du so kurz bist, aber es war schön zu sehen, wie jeder jedem geholfen hat.“

Geschafft: Die Altenerdinger Handballerinnen stoßen im Ziel erschöpft an. © Christian Riedel / fotografie-ri

Ganz nach dem Motto „Ein Team, ein Ziel“ bewiesen alle Teilnehmer Teamgeist, erklärte sie begeistert. Und den brauchte es, um die bis zu 35 Hindernisse zu überwinden. Dabei wurde bereits auf den ersten Metern klar: Wer wirklich eine neue persönliche Bestzeit schaffen wollte, der stellte sich gleich ganz nach vorne beim Startschuss und hetzte los, während der Rest eher vergnügt und gemächlich hinterherkam.

So trennten sich bereits am ersten Hindernis die ambitionierten Sportler von den Spaßteilnehmern, als es eine etwa vier Meter hohe Holzwand zu überwinden galt. Rauf auf die Schultern des Teamkameraden und vom anderen Partner auf der Rückseite der Konstruktion hoch- und hinübergezogen werden. Die ersten schossen drüber, der Rest reihte sich brav lachend in der Schlange ein und wartete.

Mit Vollgas ins Weiher-Wasser flogen die Teilnehmer an der Rutsche. © Christian Riedel / fotografie-ri

Eine Welle nach der anderen, mit jeweils etwa 200 Teilnehmern, startete los und kämpfte sich über die diversen Hindernisse. Etwa durchs Wasser unter Autoreifen hindurchtauchen, die der Kollege hochzog, oder sich zu zweit an den Händen fassen und auf je einer Seite eines wackeligen Dreiecks, dem sogenannten „Balance Buddy“, das Gleichgewicht halten und gemeinsam das Dreieck passieren. Dafür brauchte es eben Teamkameraden, oftmals sogar mehrere.

Für die größeren Mannschaften wie die Altenerdinger Handballerinnen kein Problem, aber zum Beispiel für den Erdinger Konrad Hohentanner, der nur mit einem Spezl gemeinsam als Team teilnahm, eine ordentliche Herausforderung. Doch zum Glück hatten auch für die beiden dutzende Teilnehmer eine helfende Hand parat, wenn es an Hindernisse ging, bei denen es vier oder mehr Sportler gleichzeitig brauchte. „Das Laufen selbst war eigentlich das größte Hindernis“, zog der erfahrene Jogger lachend Bilanz.

„Starkes Team – Starke Stadt“: Dieses Trio führte Erdings Stadtentwickler Christian Famira-Parcsetich (vorne) an. © Christian Riedel / fotografie-ri

Im Vergleich zum Firmenlauf, an dem er vor kurzem teilgenommen hatte, war der Hindernislauf hier eher entspannt. Auch dank diverser Hindernisse durchs Wasser, von der Rutsche bis zum Eiswürfelbecken, samt Wartezeiten zum Verschnaufen. Hier mal Klettern, da Schaukeln, dort Schwimmen, egal ob bei der kurzen sechs, der mittleren zwölf oder der langen 18-Kilometer-Variante des Laufs, jeder kam voll auf seine Kosten.

Dankbar nahmen die Sportler auch an den sieben Versorgungsstationen das eine oder andere kühle Getränk zu sich und genossen kleine Bananenstücke als Snacks zwischendurch. Wie lange die beiden genau brauchten, darauf achteten sie gar nicht, schließlich hatten sie wegen Wasser und Matsch weder Handy noch Uhr bei sich. „Irgendwas um die zwei Stunden“, vermuteten die beiden. Aber der Spaß stand ja im Vordergrund.

Bei der Schlammschlacht feuerten sich die Teammitglieder gegenseitig frenetisch an. © Christian Riedel / fotografie-ri

Ähnlich ging es den Handballerinnen. „Wir sind alle zusammen als Team ins Ziel gekommen“, erklärte Steinbrecher. Das sei ihnen auch am wichtigsten gewesen. Nicht ganz zwei Stunden waren sie unterwegs, vermutete sie, aber das sei dem Team eher egal. Danach ging es für die Frauen weiter an den Beachplatz zum Grillen. Dort ließen sie das Event im strahlenden Sonnenschein ausklingen.