Yannik Angenend: „Für eine WM eine absolute Frechheit“

Von: Dieter Priglmeir

Schräglage: Mit Platz 30 war Yannik Angenend am Sonntag nicht zufrieden. Heute startet er im Parallelslalom, am Mittwoch geht es um den Teamwettbewerb. © IMAGO/GEPA pictures/ Matic Klansek

Der Lengdorfer Snowboarder hadert mit den Bedingungen in Georgien, will aber im Slalom und beim Teamevent durchstarten

Bakuriani/Lengdorf – Ein Wettkampf ohne vorherige Trainingsmöglichkeit, ein Parallelriesenslalom, in dem einer der beiden Kurse deutlich schwieriger ist? Kein Wunder, dass Yannik Angenend am Sonntagmittag richtig angefressen war. „Solche Bedingungen sind für eine Weltmeisterschaft eine absolute Frechheit“, schimpfte er. Und sein Ergebnis machte die Laune auch nicht besser, denn der Traum von den Finalläufen war schnell ausgeträumt. Am Ende landete der Lengdorfer auf Platz 30.

Wie seine drei deutschen Kollegen (wir berichteten) tat sich der 22-Jährige enorm schwer mit den Schlägen auf der Piste. „Schon am dritten Tor meines ersten Qualilaufs hatte ich einen Fehler und bin kurz gesessen“, ärgert sich Angenend. „Und danach war die Fahrt auch nicht so berauschend.“ Die Folge war Platz 14 nach dem ersten Lauf.

Doch nun folgte noch der Eiertanz auf dem deutlich schwereren roten Kurs, mit tiefen Rillen und hart gesteckten Toren. „Ich bin ganz okay gestartet, aber die Piste war schon sehr schlecht“, berichtet Angenend. „Und dann bin ich einmal backside hängen geblieben und lag bergauf auf Höhe des Tores.“ Angenend war zu einem 360-Grad-Turn gezwungen. „Ich bin dann noch runtergefahren. Aber da war dann schon klar, dass die Zeit für gar nichts reicht.“ Der Lengdorfer hatte damit die Finalläufe der besten 16 verpasst und musste dann von unten mit ansehen, wie auch für alle anderen deutschen Fahrer und Fahrerinnen bereits im Achtelfinale Endstation war.

Bereits am heutigen Dienstag geht es um 10 Uhr für Angenend und Co. weiter, denn der Parallelslalom steht an. Was seine Chancen anbelangt, ist der Lengdorfer zurückhaltend: „Im Slalom kommt es auch brutal auf die Kurssetzung und Piste an.“ Aber er wolle auf jeden Fall in den Top 16 landen.

Am Mittwochvormittag endet für ihn die Snowboard&Freestyle-WM mit dem Teamevent. Hier ist laut Angenend eine Prognose noch schwieriger. „Die Männer fahren zuerst. Ich kann also höchstens einen Vorsprung rausfahren, und dann kommt es ganz darauf an, was die Frauen machen.“

Der Parallel-Slalom ist am heutigen Dienstag ab 10 Uhr im Livestream unter www.sportschau.de/ zu sehen