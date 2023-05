Zachenhuber boxt an der Ostsee

Rostock boxt

Von Dieter Priglmeir schließen

Der 21. Profikampf des Reiseners steigt in Rostock. Es geht um die Continental Europe-Meisterschaft der Word Boxing Association. Der Gegner ist noch nicht bekannt

Reisen/Hamburg – Der 21. Kampf von Profiboxer Simon Zachenhuber wird in vier Wochen stattfinden. Am 24. Juni wird der Reisener im hohen Norden im Rahmen von „Rostock boxt!“ in den Ring steigen. Die gab sein Promoter P2M im Rahmen einer Pressekonferenz im Grand Elysee Hotel in Hamburg bekannt. Der Gegner sei noch nicht bekannt, sagte Moderator Raiko Morales, Geschäftsführer von P2M. Sehr wohl bekannt ist aber der Titel, um den es geht: die Continental Europe-Meisterschaft der Word Boxing Association (WBA). Derzeit liefen noch Gespräche mit einem weiteren Weltverband, so Morales. „Alle Verbände wollen ihn in den Top 15 sehen, das Interesse der Weltverbände an Simon ist sehr groß.“

Er freue sich sehr auf den ersten Titelkampf an der Ostsee, sagte Zachenhuber, der wie sein Trainer Conny Mittermeier aus Stuttgart zugeschaltet war. „Das ist eine große Ehre und der Lohn für die harte Arbeit, die mein Trainer und ich seit fünf Jahren reinstecken.“ Er sei schon seit acht Wochen in der Vorbereitung und jetzt in der heißen Phase. „Ich fühle mich gut, bin gesund und verletzungsfrei. Ich freue mich auf den hohen Norden. Rostock – da komme ich auch nicht so oft hin.“

Vorher ist aber noch Arbeit angesagt, wie sein Trainer ankündigte. Laut Mittermeier bestreiten die beiden ein zweiwöchiges Trainingslager in Hamburg. „Jetzt geht es ins Sparring. Wir haben noch vier Wochen hartes Training, dann muss es fetzen.“ Die Kämpfe von „Rostock boxt“ werden am 24. Juni live über Youtube und die Plattform Twitch übertragen.