Zachenhuber macht kurzen Prozess

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Wie ein wilder Stier: „Matador“ Simon Zachenhuber (r.) machte mit seinem Widersacher Maurice Morio kurzen Prozess und verteidigte seinen WM-Juniorentitel durch Abbruch in der 3. Runde erfolgreich. © Imago

Simon Zachenhuber hat seinen IBF-Junioren-Weltmeistertitel im Mittelgewicht in beeindruckender Manier erfolgreich verteidigt.

Dortmund/Reisen – Der 23-Jährige gewann durch Abbruch in der 3. Runde gegen den Wormser Maurice Morio, gegen den er beim ersten Aufeinandertreffen noch über die volle Distanz von zehn Runden gehen musste. Damit blieb der Reisener auch in seinem 16. Profikampf ungeschlagen.

Es war ein aufregendes Wochenende für Simon Zachenhuber. Am Freitag war er in der ARD bei der Quiz-Show „Wer weiß denn sowas“ zu sehen. Dort gewann er zusammen mit Bernhard Hoecker gegen das Duo Axel Schulz und Elton das Quiz-Duell und beeindruckte dabei mit seinem Allgemeinwissen.

Tags darauf feierte er vor knapp 5000 Zuschauern in der Dortmunder Westfalenhalle seinen nächsten großen Sieg als Profiboxer. „Die Veranstaltung war einfach nur beeindruckend“, erzählt der 23-Jährige am nächsten Tag und schwärmt. „Schon allein, wenn man die riesige Halle betritt und durch die Katakomben geht, das ist wie bei einem großen WM-Kampf – wie bei den Klitschkos.“ Auch so eine große Kabine habe er bisher noch nie gesehen. Die teilte er sich mit Istvan Szili, einem weiteren Schützling seines Trainers Conny Mittermeier, der den Hauptkampf gegen Felix Sturm bestritten hat.

Zachenhuber hatte sich mit dem 39-jährigen Szili als Sparringspartner auf seinen WM-Kampf vorbereitet, „und von seiner Erfahrung habe ich unglaublich profitiert“, berichtet der Reisener. „Gänsehaut“ habe er dann auf dem Weg zum Ring gehabt, den er zum ersten Mal in seinem Outfit als „Matador“ beschritten hat. „Die Fans machen Rabatz, die Matadores feuern dich an, du gehst durch einen schmalen Gang mitten durch die Menschenmassen – da war ich voll im Tunnel“, erzählt er. „Das war eine ganz andere Größenordnung als bisher, das hat mich beflügelt.“

Der Kampf selber war dann relativ schnell vorbei. Kurz vor Ende der zweiten Runde hatte Zachenhuber seinen Gegner auf die Bretter geschickt, doch er kam wieder hoch. In der 3. Runde deckte er ihn dann mit einem Schlaghagel und einigen schweren Kopftreffern ein, sodass aus Morios Ecke das Handtuch geflogen kam und der Ringrichter den Kampf abbrach. „Ich habe gemerkt, dass ich ihn gut im Griff habe“, analysiert Zachenhuber. „Angeschlagene Boxer sind bekanntlich gefährlich, und so wollte ich verhindern, dass er nach der 2. Runde nochmal zurückkommt und habe richtig Druck gemacht.“

Trainer Conny Mittermeier, der seinen Schützling selten lobt, hatte diesmal nichts auszusetzen. „Das hat er super gemacht, ich bin sehr zufrieden“, sagt der Erdinger. „Er hat alles umgesetzt, alles wunderbar gemacht, Geduld gehabt und sauber gearbeitet.“ Mittermeier sagte, er habe damit gerechnet, dass der Kampf nicht über die volle Distanz gehen werde, „wenn der Simon Geduld hat und nicht so hektisch wird“. Die Einschätzung seines Trainers bestätigt der IBF-Juniorenweltmeister. „Ich war diesmal auch mit mir zufrieden, im Gegensatz zum ersten Kampf gegen Morio.“

Mittermeier konnte anschließend noch einen weiteren großen Erfolg feiern, denn im Kampf um den IBO-Intercontinental-Titel bezwang sein Schützling Szili den favorisierten Felix Sturm nach zwölf Runden nach Punkten. Der Ungar hatte vom Anfang bis zum Ende Sturm permanent beschäftigt. „Das mag der Felix Sturm gar nicht, wenn einer Druck macht“, sagt Mittermeier schmunzelnd. „Damit hat er nicht gerechnet.“ Zachenhuber freute sich mit seinem Sparringspartner über dessen Sieg. „Ich war anschließend total heiser, ich hab mir beim Anfeuern die Lunge aus dem Hals geplärrt“, erzählt der Reisener lachend. „Die Taktik vom Conny, den ich jetzt nur noch Meistermacher nenne, ist voll aufgegangen.“

Ratefuchs: Bei der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas“ setzte sich Simon Zachenhuber (l.) gegen Box-Legende Axel Schulz durch. © zs

Wie es jetzt weitergeht? „Am Wochenende fahr ich erstmal heim nach Erding, und da wird g’scheid g’feiert“, kündigt Zachenhuber an. Wann er wieder in den Ring steigt, ist noch ungewiss. Eins aber ist gewiss: „Am 6. Juni werde ich 24 Jahre alt, dann bin ich kein Junior mehr, das heißt, dass der Titel dann vakant ist. Ich würde ihn allerdings vorher gerne nochmal verteidigen.“

Voll des Lobes für Zachenhuber war nach dem Kampf auch Box-Legende Axel Schulz. „Er hat mich zur Seite genommen und hat mir zu meiner Leistung gratuliert“, erzählt der Reisener. Im anschließenden Fernseh-Interview ging Schulz sogar noch einen Schritt weiter. Auf die Frage, ob Simon Zachenhuber ein Glücksfall für das deutsche Boxen werden könnte, antwortete er: „Das ist er jetzt schon.“