Zachenhuber trifft den Ex-Europameister

Von: Wolfgang Krzizok

19 Mal gejubelt hat Simon Zachenhuber bisher in seiner Profikarriere – am Samstag in Hamburg soll im 20. Kampf der 20. Sieg her. © Norbert Zachenhuber

Gerade erst ist Simon Zachenhuber zu Deutschlands Boxer des Jahres 2022 gekürt worden, und schon steigt er wieder in den Ring.

Erding – An diesem Samstag geht es für den 24-jährigen „Matador“ in Hamburg in einem Prestige Fight gegen den Braunschweiger Patrick „Patriot“ Rokohl (34).

Promoter Axel Plaß, Chef der Agentur P2M, bei der Zachenhuber unter Vertrag steht, schwärmte in der Pressekonferenz: „Das ist national einer der besten Kämpfe, die wir machen können.“ Und auch der Veranstaltungsort ist sehr exklusiv. Die Boxnacht steigt nämlich im Großen Festsaal des Hotel Grand Elysee am Hamburger Dammtor. 600 Zuschauer haben dort Platz, die Veranstaltung, die um 19 Uhr beginnt, ist längt ausverkauft.

Neun Kämpfe stehen auf dem Programm, alle P2M-Topkämpfer werden antreten. Zachenhuber und Rokohl bestreiten den vorletzten Kampf das Abends, in diesem Fall den zweiten Hauptkampf. Zachenhuber ist gewarnt. denn der 34-jährige Rokohl ist ehemaliger WBO-Europameister im Supermittelgewicht bis 76,2 Kilo – in dieser Gewichtsklasse tritt er auch gegen Zachenhuber an.

Der Braunschweiger hat 23 Profikämpfe absolviert und davon drei verloren. Zachenhuber bestreitet in Hamburg seinen 20. Profikampf und ist noch ungeschlagen. „Von der Papierform her ist er ein sehr guter Gegner, schauen wir mal, wie er es in den Ring bringt“, meint der Erdinger, der beim Wiegen am Freitag festgestellt hat: „Er schaut körperlich sehr gut und austrainiert aus.“

Rokohl hat sich im Trainingslager in Spanien vorbereitet, „aber das wird ihm nicht viel helfen, denn wir waren in Stuttgart“, sagt Zachenhuber mit einem Augenzwinkern. „Nein, im Ernst. Wir haben wirklich eine super Vorbereitung gehabt, und ich hatte sehr gute Sparringspartner.“ Anfang März stand Zachenhuber zum letzten Mal im Ring und gewann durch technischen K.o. in der dritten Runde gegen Kilian Weck. „Danach habe ich nur ein paar Tage Pause gemacht, und dann ging es gleich weiter“, erzählt der 24-Jährige. „Das waren jetzt sechs Wochen Vorbereitung, ich bin gar nicht aus dem Rhythmus gekommen und gleich dringeblieben, so wie ich es am liebsten habe.“ Ein dickes Lob zollt der Erdinger seinem Trainer Conny Mittermeier und dem gesamten Team: „Ärzte, Physios, alles super, und sie haben geschaut, dass ich fit bleibe. Ich freue mich auf den Kampf.“ Dieser ist auf acht Runden angesetzt.

Und auf noch etwas freut sich Zachenhuber ungemein, nämlich auf seine Fans – „Die Matadors“. „Man möchte es nicht glauben, aber auch wenn es Hamburg ist und eine gehobene Veranstaltung, wo die Karten bei etwa 80 Euros losgehen, kommt trotzdem ein Bus voll mit Fans“, erzählt der 24-Jährige und strahlt übers ganze Gesicht. „So um die 40 Leute kommen nach Hamburg und werden das Nobelhotel ein bisschen aufmischen. Über diese Unterstützung freue mich natürlich riesig.“

Bei der Boxnacht kämpft unter anderem auch Nina Meineke gegen die Italienerin Angela Cannizzaro. Die 30-jährige Berlinerin ist zu Deutschlands Boxerin des Jahres 2022 gewählt worden. Exklusiver kann eine Boxveranstaltung in Deutschland derzeit kaum sein.

Übertragung im Internet

Der Kampfabend in Hamburg wird live und kostenfrei auf dem Youtube-Kanal von Promoter P2M übertragen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Hauptkampf ist für 23 Uhr angesetzt.