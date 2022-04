Zehn schwache Altenerdinger Minuten

Von: Bernd Heinzinger

Hände hoch und den Gegner auf Abstand halten: Das versuchen die Altenerdinger Matei Serban und Moritz Sturm (v. r.) beim Wurf von Philipp Götschel. Niklas Fleps (19) blockt derweil Lukas Frank (33). © Christian Riedel

Kampfstarke SpVgg-Männer verlieren 25:29 gegen HSG Lauf/Heroldsberg

Altenerding – Eine starke Vorstellung zeigten die Altenerdinger Handballer gegen den Landesliga-Vierten HSG Lauf/Heroldsberg über weite Strecken der Partie. Aber zehn schwache Minuten in der ersten Hälfte brachten das Verderben und dem Schlusslicht mit 25:29 Toren (10:19) eine weitere Niederlage. Trainer Peter Mesiarik befand: „Das ist schade, die Jungs haben super gekämpft. Jeder hat alles gegeben.“

Nach einem anfänglichen 2:5 kämpften sich die Altenerdinger in heimischer Halle zurück und trafen gleich viermal in Folge zur eigenen 6:5-Führung. Im Rückraum zeigte dabei Christian Loris eine starke Vorstellung, vor allem aber Moritz Sturm präsentierte sich in bester Form. Mit seinem schnellen Spiel nach vorne und seinen Aktionen aus dem Rückraum war er einer der großen Altenerdinger Aktivposten. Am Kreis waren derweil Quirin Huber und Matei Serban stets anspielbereit, beide kämpften auch in der Abwehr bestens.

7:7 stand es gut zehn Minuten vor der Pause, dann kam der große Einbruch. Die Gastgeber verballerten jetzt viel zu viel, schienen zudem irritiert bei manch fraglichen Schiedsrichterentscheidungen. Mesiarik: „Häufig wurden Fouls nicht gepfiffen, und meine Jungs warteten verwundert ab. Die Gäste dagegen reagierten schneller und kamen zu leichten Toren.“ Über ein 9:14 erhöhte sich der Rückstand bis zum schier uneinholbaren 10:19 zur Halbzeit. Die letzten fünf Treffer erzielte der Gegner allesamt durch Gegenstöße.

„Damit hatten die Gäste die Entscheidung fast schon erreicht. Meine Männer haben aber im zweiten Abschnitt einen unglaublichen Kampfgeist gezeigt“, lobte der SpVgg-Coach trotz der Niederlage.

Der Rückstand bewegte sich allerdings auch nach dem Wechsel weiter auf hohem Niveau. 14:22 und 18:27 lauteten die Zwischenstände aus Sicht der Biber, die sich erst in der Schlussphase noch einmal annähern konnten. Altenerding hätte zuvor durchaus Möglichkeiten auf einige weitere Tore gehabt, betonte Mesiarik. Aus seiner Sicht wäre an diesem Tag in der Semptsporthalle deutlich mehr drin gewesen. „Vor allem in der Abwehr haben alle toll gekämpft, und auch im Angriff zeigte sich jeder präsent. Leider haben uns die zehn Minuten in der ersten Hälfte die Partie vermasselt.“

Trotz der Niederlage honorierten die zahlreichen Zuschauer die Leistung der Altenerdinger Mannschaft mit Applaus. Und Trainer Mesiarik bleibt für den weiteren Saisonverlauf zuversichtlich: „Mit einer solchen Leistung werden wir garantiert noch unsere ersten Punkte holen“, prognostizierte er.

SpVgg-Tore:

Moritz Sturm 7/2, Christian Loris 4, Thomas Peteranderl 3, Niklas Fleps 2, Luis Leitner 2, Joseph Wyhnalek 2, Simon Rüdiger 2, Quirin Huber, Maximilian Arnold und Matei Serban (je 1).