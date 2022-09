Oliver Zeidler qualifiziert sich locker fürs Halbfinale

Von: Dieter Priglmeir

Auf dem Weg ins Halbfinale: Oliver Zeidler beendete das Viertelfinale in Racice auf Platz zwei. © IMAGO/Ondrej Hajek

Nur der Europameister Melvin Twellaar war schneller als der Titelverteidiger aus Schwaig.

Schwaig/Racice – Zwei Bootslängen lag Oliver Zeidler am Ende hinter dem Niederländer Melvin Twellaar. Dennoch war er „sehr zufrieden mit dem Rennen gewesen“, sagte er der Heimatzeitung. „Ich habe mich mit relativ wenig Aufwand fürs Halbfinale qualifiziert.“ Es ist Ruder-WM im tschechischen Racice, und der Schwaiger hat noch alle Chancen, seinen Titel aus dem Jahr 2019 zu verteidigen. Ihm ist aber auch klar: „Ich bin nicht mehr der Top-Favorit wie bei der EM.“

Der Stachel, auf seiner Heimstrecke in Oberschleißheim eine EM-Medaille verpasst zu haben, sitze noch immer tief, erklärt Zeidler. „Aber ich habe jetzt die Gelegenheit, es besser zu machen.“ Deshalb wähne er sich jetzt auch nicht in einer Drucksituation, sondern sehe diese als Chance.

Die zweite Pflichtaufgabe nach seinem Sieg im Vorlauf hat der 26-Jährige gestern eben im Viertelfinale erledigt. Die Niederlage gegen den Europameister nimmt er gelassen. Zeidler war bis zur Hälfte der Strecke noch deutlich in Führung gelegen, aber dann zog Twellaar an, ging an der 1500-Meter-Marke an Zeidler vorbei, der gar nicht erst versuchte zu kontern. Vielmehr ließ es der Weltmeister austrudeln.

„Im Viertelfinale muss man entscheiden, ob man Kräfte schont oder All In geht. Ich habe mich heute gegen Letzteres entschieden“, sagte Zeidler nach dem Rennen. „Es ist keine Schande, gegen Melvin zu verlieren. Für mich ist er der klare Favorit auf den Titel“, wird er auf der Internetseite des Deutschen Ruderverbands (DRV) zitiert.

Auch sein Vater und Trainer, Heino Zeidler, sah im Viertelfinale am Mittwoch „mehr Licht als Schatten. Wir hätten das Rennen natürlich gerne gewonnen, aber dieser Holländer ist seit der Europameisterschaft in einem Flow und das Maß der Dinge. Er ist ruhiger gefahren als Olli und hat ihn dennoch überholt. Er ist der Favorit.“

Oliver Zeidler sieht dem Halbfinale (Freitag, 11.26 Uhr) zuversichtlich entgegen. Da habe er von der Besetzung einen besseren Lauf als der Niederländer erwischt, meint er. Er warnt aber auch: „Alle sind heiß. Da muss ich schon ordentlich abliefern und voll fahren.“ Neben Twellaar und Zeidler dürften auch Olympiasieger Stefanos Ntouskous aus Griechenland sowie Kjetil Borch aus Norwegen um die Medaillen mitkämpfen, die am Sonntag um 14.40 Uhr ausgefahren werden.

Diesmal wolle er aufs Siegerpodest, sagt der Student, der sich auch zutraut, Twellaar zu schlagen. Die Taktik werde sich gegenüber der EM schon deshalb ändern, „weil wir hier nicht diesen Gegenwind erwarten. Deswegen muss man die Rennen anders fahren, und das haben wir auch geübt.“ Jetzt müsse sich das harte Training auszahlen.

Dass er wegen seiner Kritik am Deutschen Ruderverband besonders unter Druck stehe, findet Zeidler nicht. „Ich hatte ein Gespräch mit den Verantwortlichen und meine Punkte konkretisiert. Seitdem ist es ruhig geworden, und ich konzentriere mich voll auf die Wettkämpfe.“

Die Stimmung in der Mannschaft hänge vom Erfolg ab. „Wir sind hier ein sehr kleines Team.“ Da seien etwa der Viertelfinal-Verzicht des Doppel-Zweiers wegen persönlicher Differenzen ebenso schnell ein herber Dämpfer wie andererseits die guten Ergebnisse aller Boote am Mittwoch die Stimmung wieder heben würden. Und Oliver Zeidler hätte nichts dagegen, das Stimmungsbarometer am Sonntag auf „besonders heiter“ zu drehen.