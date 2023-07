Zimmer nominiert für Olympia-Jugendfest

Von: Ludwig Stuffer

Großes Talent im Stabhochsprung: Jakob Zimmer aus Oberdorfen. Fußverletzung trübt Vorfreude © Ludwig Stuffer

Der Stabhochspringer aus Oberdorfen glänzt mit einer Jahresbestleistung.

Oberdorfen – Nun ist es offiziell: Leichtathlet Jakob Zimmer aus Oberdorfen wurde für das Europäische Olympische Jugend-Festival im slowenischen Maribor nominiert. Der Deutschen Olympische Sportbund (DOSB) bestätigte das. Damit tritt der 17-jährige Stabhochspringer für Deutschland bei der 17. Auflage des European Youth Olympic Festival (EYOF) der U18 vom 23. bis 29. Juli an –falls er seine Fußverletzung bis dahin auskuriert hat.

Bei diesem internationalen Großereignis für unter 18-jährige Sportler wird sich das 109 Athleten starke „Team D“ mit Jugendlichen aus 48 Ländern messen. Neben der Leichtathletik werden die neuen Sieger in den Sportarten Basketball, Handball, Judo, Kunstturnen, Radsport, Schwimmen, Skateboarding, Tennis und Volleyball ermittelt. Für die Leichtathletik nominierte der DOSB auf Vorschlag des DLV 27 Athleten der U18-Jahrgänge 2006 und 2007, wobei ein knappes Drittel aus Bayern kommt.

Jakob Zimmer erfüllte die hohen Auswahlkriterien im Laufe dieser Sommersaison mit Bravour. Im Herbst vergangenes Jahr war dieses Ziel noch in weiter Ferne, denn bedingt durch langwierige Erkältungskrankheiten konnte der junge Oberdorfener erst spät mit dem Training beginnen.

Laut Nominierungsrichtlinien hat er die hoch angesetzte Stabhochsprung-Norm von 4,75 Metern heuer bereits dreimal erfüllt. Beim Meeting in Oberhaugstett gelang ihm mit 4,95 Metern sogar eine deutsche Jahresbestleistung – ein erster Meilenstein. Später bestätigte Zimmer in Zweibrücken ein weiteres Mal die Höhe von 4,75 Metern.

Das eigentliche Qualifikationsmeeting sollte die DLV-U18-Gala in Kassel sein. Und auch dort behielt der 17-Jährige die Nerven und feierte einen überlegenen Triumph mit erneut übersprungenen 4,75 Metern. Zweiter wurde Lars Urich vom LC Hassloch mit 4,65 Metern.

Die dritte und letzte Hürde zur Nominierung hatte der DLV so gelegt, dass der Kandidat für das Nationaltrikot zu den 28 aussichtsreichsten Athleten in der Europa-Bestenliste gehören sollte. Mit seinen 4,95 Metern ist der Landkreis-Athlet, der für den SV Germering startet, aktuell Sechster in Europa und sogar Zehnter in der Weltrangliste.

Zimmer reagierte auf diesen Erfolg übrigens ganz ruhig und gelassen. „Ich mache jetzt bis zum Festival meine Saison ganz normal weiter, und auch im Training wird deshalb nicht mehr oder weniger gemacht“, betont er. Einziger Wermutstropfen: An den parallel dazu stattfindenden deutschen Meisterschaften kann und darf er nicht teilnehmen. „Das kann ich verschmerzen“, sagt Zimmer, „denn das Jugend-Festival ist schon etwas ganz Besonderes“. Da hat der angehende Kinderpfleger sicher recht, denn nur ein Athlet darf pro Disziplin für sein Land an den Start gehen.

Ganz sicher ist Zimmers Teilnahme an dem Jugend-Festival allerdings noch nicht. Denn bei einem Meeting in Ingolstadt zog er sich jüngst eine Bänderverletzung am Sprungfuß zu. Trainer Matthias Schimmelpfennig ist zwar überzeugt davon, dass „Jakob in Slowenien starten wird“.

Sollte er jedoch passen müssen, käme als Ersatzmann Zimmers Trainingspartner zum Zug. Mario Mönninger vom TV Emmering hat heuer die Norm von 4,75 Metern immerhin ein Mal übersprungen.

