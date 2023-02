Altenerding zu Gast beim Überflieger

Von: Bernd Heinzinger

Eine Überraschung schaffte die SpVgg Altenerding in der Vorrunde gegen den ASV Dauchau, der sich mit einem Remis zufrieden geben musste. Archi © Christian Riedel

Altenerdings Herren fahren als Außenseiter nach Dachau – Nächster Kantersieg für die Frauen?

Altenerding – Nichts zu verlieren gibt es für die Handballmänner der SpVgg Altenerding an diesem Spieltag. Am Samstag, um 18.30 Uhr treffen sie auswärts auf den souveränen Bezirksoberliga-Spitzenreiter ASV Dachau, der den Meistertitel bereits so gut wie in der Tasche hat. Trainer Peter Mesiarik sagt: „Dort ist es für alle Teams schwer, etwas zu holen. Bei uns müsste schon alles passen, wir spielen ohne Druck auf.“ Im Hinspiel aber überraschten die Altenerdinger – als eines von zwei Teams unterlagen sie nicht gegen Dachau, erreichten ein Unentschieden.

Zuletzt präsentierte sich die SpVgg in starker Form, vor allem die Rückkehr von Christian Loris im Rückraum zeigte sich als Faktor: „Er brachte neuen Schwung rein und ist als einziger Linkshänder im Kader natürlich ein wichtiger Baustein“, betont Mesiarik. Im ersten Aufeinandertreffen mit den Dachauern hatte sich Loris jedoch so schwer verletzt, dass er bis vor wenigen Wochen fehlte. Der Trainer dazu: „Hoffentlich ist es für ihn kein psychologischer Nachteil, jetzt wieder gegen diesen Kontrahenten anzutreten. Ich denke aber, dass Christian mental stark genug ist.“

Die Nachwuchskräfte Tim Steininger und Jakob Köhler fahren nicht mit nach Dachau, sie sind parallel bei der A-Jugend im Einsatz. Ansonsten ist der Kader komplett, Mesiarik erhofft sich besonders bei Quirin Huber und Simon Rüdiger eine Steigerung. Zuletzt gegen Altöttting trafen sie beim knappen Sieg gar nicht: „In Dachau muss aber jeder seine Topleistung zeigen. Dann ist vielleicht etwas möglich.“

Die zweite Herrenmannschaft trifft am Sonntag, um 14 Uhr auswärts auf die HSG Freising-Neufahrn 3. Die Gastgeber sind die Schießbude der Liga, stehen punktlos ganz unten. Die Biber-Reserve startet daher in der klaren Favoritenrolle. Die Dritte spielt am Samstag, um 19.45 Uhr beim TV Altötting 2. Der Kontrahent steht klar hinter der SpVgg in der Tabelle. Angesichts der aktuell starken Offensive sollte man ebenfalls mit zwei Punkten im Gepäck nach Hause fahren.

24 Tore Vorsprungim Hinspiel

Am Samstag um 18 Uhr treten die Handballfrauen der SpVgg zu ihrer Bezirksoberligapartie bei der HSG Schwab/kirchen an. Das Vorrundenduell wurde zur Machtdemonstration, es gab einen Sieg mit 24 Toren Unterschied. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir erneut in dieser Höhe gewinnen“, betont Trainer Andreas Mittermeier: „Die HSG-Truppe festigte sich seitdem deutlich und dürfte uns mehr Paroli bieten.“ Mit Thea-Sophie Steinbrecher (Schulterprobleme) und Nina Konrad (private Gründe) fehlen zwei Frauen, dafür rücken Carina Ziegltrum, Jessica Scherb und Johanna Bauschmid in den Kader.

Vor allem von Ziegltrums Auftritten zeigte sich der Coach begeistert: „Sie trifft wahnsinnig effektiv, schaffte zuletzt sogar eine Quote von 100 Prozent.“ Auch im Training gebe das U 21-Talent immer alles. Mit einer normalen Vorstellung sollte es mit den zwei Punkten klappen, Mittermeier fordert dafür das gewohnt schnelle Spiel nach vorne.

Die zweite Frauentruppe trifft am Sonntag um 18 Uhr auswärts auf den SVA Palzing, den derzeitigen Bezirksligazweiten. Das erste Aufeinandertreffen gewannen die Altenerdinger Zweite völlig überraschend: „Da hatte bei uns alles funktioniert, während Palzing wohl nicht den besten Tag hatte“, blickt Trainerin Grit Kschischow zurück: „Die Favoritenrolle liegt diesmal aber wieder klar beim SVA.“ Aber vielleicht reiche es für die nächste Sensation. Carina Ziegltrum fehlt allerdings bei der Zweiten, was durchaus eine herbe Schwächung bedeutet.

Bei der HSG Schwab/kirchen 2 findet am Samstag um 16 Uhr die Partie der Dritten statt. Dort hilft Sylvia Heider aus der Zweiten aus, Lena Bernauer fehlt dagegen studienbedingt. Mittermeier will den Kader eventuell mit einigen B-Jugendlichen verstärken und sieht die Favoritenrolle bei der HSG. hz