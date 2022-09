Welches Gesicht zeigt der FC Finsing diesmal?

Unbändige Freude: So wie gegen Langengeisling wollen die Finsinger auch heute beim TSV Kastl jubeln. © Christian Riedel

Ist der FC Finsing mit dem 4:1-Heimsieg gegen den TSV Siegsdorf endgültig in der Bezirksliga Ost angekommen?

Finsing – „Ich bin gespannt, welches Gesicht wir diesmal zeigen“, sagt Co-Trainer Stefan Gasda vor dem Gastspiel am heutigen Freitag um 19.30 Uhr beim TSV Kastl.

Mit fünf Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage führt der Landesliga-Absteiger aus dem Landkreis Altötting die Tabelle vor dem punktgleichen FC Töging an und zählt zu den großen Favoriten in Sachen Wiederaufstieg. „Wir fahren sicherlich nicht die 80 Kilometer nach Kastl, um dort zu verlieren. Wir spielen auf Sieg, wenn es am Ende ein Punkt wird, werden wir wahrscheinlich auch zufrieden sein“, sagt Gasda, der Kastl schon zwei Mal unter die Lupe genommen hat.

„Wir wissen genau, wie Kastl spielt, wissen genau, was Kastl vorhat, aber wir haben ebenfalls einen Plan. Und wenn wir den umsetzen können, dann haben wir gar nicht so schlechte Karten“, glaubt Gasda, der natürlich weiß, dass sein Team vor allem Sebastian Spinner sowie Philipp und Dominik Grothe in den Griff bekommen müssen. Spinner hat in sieben Spielen schon sechs Mal getroffen und ist somit die Lebensversicherung des Landesliga-Absteigers.

Auf Seiten der Gäste wird sich hinsichtlich der Aufstellung wohl nicht viel ändern: Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Andre Huber, der in dieser Woche wegen Krankheit nicht trainieren konnten. Gasda: „Da müssen wir abwarten, wie es ihm geht.“ Philipp Tholl, der sein Startelfdebüt vergangene Woche mit zwei Toren feiern durfte, dürfte auch heute in der Anfangsformation stehen. „Ich denke, dass er wieder seine Chance bekommt, er hat es ja gut gemacht“, sagt Gasda, der überzeugt ist, dass seine Mannschaft mithalten kann: „Wenn jeder zu hundert Prozent das auf den Platz bringt, was er kann, dann können wir auch in Kastl gewinnen.“

Das Problem dabei ist: Der letzte Auswärtssieg in der Bezirksliga liegt bereits vier Jahre zurück. „Ich habe extra nachgeschaut, das war damals in Pfaffenhofen. Auswärts sind wir wirklich keine brutale Macht. Aber wahrscheinlich müssen wir nur einmal den Bock umstoßen, dann wird auch auswärts der Knoten platzen“, spekuliert der Co-Trainer, der jedoch auch weiß: „Wenn wir so spielen wie in Raubling, dann kriegen wir sicher eins auf die Mütze. Wir müssen so auftreten wie zuletzt gegen Siegsdorf, da war der Sieg auch in dieser Höhe verdient, wobei man schon sagen muss, dass wir uns ab dem Moment, wo Stefan Mauerkirchner verletzt vom Platz musste, leichter getan haben.“ Tipp: 3:1 für Kastl

FCF-Kader:

Schröder (Strunk), Eberhart, Fleischmann, Gasda, Bluhme, Götzberger, Batljan, F. Hölzl, L. Hölzl, Bachmeier, Hennel, Huber, Engelhard. M. Simml, Walther, Rickhoff, Fuchs, Tholl, T. Simml