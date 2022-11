Die Wartenberger Zugfahrt zum Weltcup-Glück

Von: Dieter Priglmeir

Grund zur Freude hatte die Wartenbergerin Christiane Santen, die den Weltcup in Wittenburg gewann. © Privat

Christiane Santen reist mit nur einem Paar Ski an und gewinnt

Wartenberg/Wittenburg – Sie stieg spät in den Weltcup ein, aber dann mit einem ordentlichen Paukenschlag. Christiane Santen hat den 2. Indoor Master-Cup-Slalom gewonnen. Im südlich von Schwerin gelegenen Alpincenter Wittenburg fuhr die Wartenbergerin den Gegnerinnen davon. Die 52-Jährige gewann nicht nur ihre Altersklasse, in der sie mit der Italienerin Debora Marchesoni und Birgit Siegel gestartet war. Sie war aber auch im Gesamtfeld der Masters-Teilnehmerinen die Schnellste.

Eigentlich wollte Santen schon im September den Weltcup-Auftakt in Argentinien bestreiten. „Aber da waren die Flugpreise so hoch, dass ich es bleiben ließ“, erzählt sie. Stattdessen absolvierte sie in der Wittenburger Skihalle ein dreitägiges Slalomtraining mit dem österreichischen Olympiasieger Benjamin Raich. „Das hat mir Mut gemacht, mich für die Hallenrennen anzumelden“, berichtet die Wartenbergerin, die indoor nicht die besten Erfahrungen gesammelt hat. „Vor vier Jahren habe ich in Frankreich in der Skihalle von Amneville auf Eis total versagt“, erinnert sich Santen, die auch das zweite Weltcuprennen sausen ließ. „Das war in Oslo, da war mir die Anreise auch zu teuer.“

Nach Wittenburg fuhr sie nun mit dem Zug. „Deshalb konnte ich nur mit einem Paar Ski und begrenztem Gepäck anreisen“, erzählt Santen. Die Folge: „Am ersten Renntag hat mein Ski nicht gehalten. Ich bin immer weggerutscht oder auf einer Kante hängen geblieben.“ Das Slalom-Ass des SC Auerbach musste Marchesoni den Vortritt lassen und landete auf Platz fünf im Gesamtklassement.

Neuer Tag, neues Glück, und dem half die Wartenbergerin am Vorabend noch nach: „Ein hessischer Kollege hat mich beim so wichtigen Kantentuning unterstützt.“ Und der Fleiß zahlte sich aus. „Schon am zweiten Tor habe ich gespürt, dass mein Ski eine Rakete ist. Das war meine Chance. Ich habe mir Mut gemacht und das Ding sicher runter gebracht.“ Tagesbestzeit. Aber es blieben ja noch zwei Durchgänge. „Da die Pistenlänge nicht der FIS-Norm entspricht, werden insgesamt drei Slaloms gefahren“, erklärt Santen. Aber auch im zweiten Lauf war sie deutlich schneller als die Konkurrenz.

„Vor dem dritten Durchgang war ich dann echt aufgeregt“, erzählt sie. Das lag auch an einem kleinen Malheur: „Ich hatte am Skischuh eine Schraube verloren.“ Trotzdem war sie nur acht Hundertstel langsamer als Marchesoni und sicherte sich damit den Tagessieg vor der Schweizerin Julia Schaerer und Marchesoni.

Nun blickt die Wartenbergerin bereits nach Amneville, wo sie es besser machen will als vor vier Jahren. Hallenrennen hätten eben ihre Tücken, erklärt sie. „Das Eis ist einfach schwer zu fahren, deshalb sind hier generell weniger am Start als draußen.“ Aber auch auf den Sport im Freien freut sie sich: Veysonnaz und Pila im Aostatal sind im Dezember die nächsten Stationen. „Und nach Weihnachten geht es nach dem Trainingslager Schlag auf Schlag: Cerkno in Slowenien, Wildschönau, Cortina, Zagreb, Pec in Tschechien, Wengen“, zählt Santen auf, ehe der Saison-Höhepunkt kommt: die WM in Göstling.

Kantentuning

zahlt sich aus