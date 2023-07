Andreas März zum Auftakt gleich im Finale

Von: Dieter Priglmeir

Mit Platz sechs startete Andreas März in die diesjährige DM. © privat

Der Wörther wird DM-Sechster über 200 m Rücken, ist aber mit der Zeit unzufrieden.

Wörth/Berlin – Die Finals 2023 – 18 Sportarten, 159 deutsche Meistertitel, großes Fernsehspektakel, und mittendrin der Wörther Andreas März. Für die deutschen Schwimmmeisterschaften in Berlin verließ der 20-jährige Student für ein paar Wochen sein US-College – und hatte prompt am ersten Wettkampf sein erstes Highlight: das A-Finale über 200 Meter Rücken. März wurde Sechster, ganz glücklich war er damit nicht.

„Die DM ist heuer mein Höhepunkt in Deutschland, da erwarte ich auch von mir einen Finallauf“, sagt er, wohlwissend, dass dies heuer besondere Meisterschaften sind. Vergangenes Jahr hatte März die Plätze vier, fünf und sechs über 200, 100, und 50 Meter Rücken erreicht, allerdings bei einem deutlich schwächeren Teilnehmerfeld. „Im Jahr vor Olympia lässt niemand diese Meisterschaften aus. Da sind alle dabei, da schwimmt sogar ein Lucas Märtens die 200 Rücken.“ Deshalb sei es „absolut genial, mit der deutschen Spitze zu schwimmen und zu wissen, dass man dazugehört“.

Mit 2:05,68 Minuten im Vorlauf hatte er sich für das Finale qualifiziert, mit dessen Verlauf er aber nicht zufrieden war. „Die Vorbereitung lief ordentlich, aber dann habe ich schnell im Rennen gemerkt, dass es nicht ganz so läuft, wie ich das wollte. Ich kam nur schwer rein.“ Er musste auf der Außenbahn ran und habe sich schwerfällig angefühlt. „Ich habe schon auf der ersten Bahn gemerkt, dass es einfach ein bisschen zu langsam ist. Im Rennen kann man da nicht mehr so viel daran ändern. Man muss es halt zu Ende bringen.“ Nach 2:05,08 Minuten schlug er als Sechster an. „Die Zeit ist ganz in Ordnung, aber ich habe mir ein bisschen mehr erwartet“, meint der Student. Seine Bestzeit liegt bei 2:04,35 Minuten.

Die Stimmung in der Halle bezeichnet März als „grundsätzlich gut. Die Leute sind gut drauf, vor allem die Schwimmer. Leider kommen nicht so viele Zuschauer zum Schwimmen“. Er hält die Ticketpreise für etwas überzogen. „Man könnte alles bestimmt noch attraktiver gestalten, aber an sich ist das Event sehr gut aufgezogen. Die Atmosphäre gerade bei den A-Finals ist super.“

Da passt es gut, dass er auch gestern wieder das Finale erreichte. Über 100 Meter Rücken lag er im Vorlauf mit Marvin Dahler zeitgleich auf Rang acht, weshalb nun neun Schwimmer im A-Finale antraten. Diesmal reichte es aber nur zu Platz neun. Diesen Samstag startet der Wörther noch über 50 Meter Rücken, am Sonntag sind die 200 Meter Lagen dran.