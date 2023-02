Felix Karpfinger: Zurück mit EM-Ticket und Erkältung

Von: Wolfgang Krzizok

Felix Karpfinger ist bei der EM. © privat

Der Erdinger Weitschütze kämpfte sich erfolgreich durch die Quali.

Ritten/Erding – Sein erstes Etappenziel hat Felix Karpfinger erreicht: Der 18-jährige Erdinger Stocksportler hat beim Wettkampf in Ritten (Südtirol) Platz zwei belegt und sich damit im Weitschießen für die U 19-Europameisterschaft qualifiziert.

Ganz unbeschadet hat Karpfinger den Wettkampf allerdings nicht überstanden. „Das Wetter in Südtirol war zwar richtig schön, aber in der Früh war es saukalt, und da habe ich mich böse erkältet“, erzählt er mit heiserer Stimme. „Aber ich habe den Wettkampf trotzdem gut rumgebracht, und im Endeffekt ist es sehr gut gelaufen.“

Der DESV-Fachwart und die beiden Bundestrainer hatten die 30 besten Weitschützen der Wertungsklassen U 16 und U 19, U 23 sowie Damen und Herren zum Qualifikationslehrgang in die Ritten-Arena eingeladen. 20 Schuss mussten an zwei Tagen rausgejagt werden, für jeden gab es Punkte.

In der U 19 ging Karpfinger als Ranglistenzweiter an den Start. Acht Durchgänge waren am Freitag angesagt, „und Platz zwei habe ich verteidigt“, erzählt der 18-Jährige. Auf Platz eins lag Topfavorit Johannes Michl vom SV Pocking, der auch am zweiten Wettkampftag keine Schwäche zeigte.

„Ich bin am Samstag mit Kopfweh, Halsschmerzen und Husten aufgewacht“, berichtet Karpfinger, der aber trotzdem seine Leistung vom Vortag bestätigen konnte. „Jeder Schuss hat hingehauen, ich habe konstant geschossen, obwohl ich angeschlagen war“, freut sich der Erdinger. „Das hat mich fast ein bisschen überrascht.“

Drei Schuss wurden am Vormittag abgegeben, „und danach wusste ich schon, dass ich safe bin und rechnerisch nichts mehr passieren konnte“. Und so habe er die letzten neun Schuss am Nachmittag recht locker angehen können. Am Ende war der zweite Platz dann offiziell unter Dach und Fach, hinter Michl, der ebenso konstant auftrumpfte. Ebenfalls für die EM qualifiziert haben sich die Reschberger-Brüder Kilian und Mike, die für den EC Lampoding starten und auf den Rängen drei und vier gelandet sind.

Wie es bei Karpfinger jetzt weitergeht? „Erst einmal Erkältung auskurieren und gesund werden“, meint der 18-Jährige lachend. „Und dann den Fokus auf die EM richten.“ Die wird am letzten Februar-Wochenende in Kärnten ausgetragen. „Eigentlich sollte sie am Goggausee stattfinden, aber eventuell soll sie an den Weißensee verlegt werden“, weiß Karpfinger und fügt noch an: „Aber das ist mir letztlich egal – ich freu mich drauf.“