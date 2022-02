Zuschauer brauchen 2G plus – auf dem Platz reicht 2G

Das waren noch Zeiten: Auf prall gefüllte Tribünen mit eng beieinander sitzenden Zuschauern werden Fans und Fußballer noch eine Zeitlang verzichten müssen. © Christian Riedel

Gute Nachrichten für Fußballer und Fußball-Fans: Bayern hat die Corona-Bestimmungen gelockert.

Landkreis – Seit Ende vergangener Woche dürfen Fußballfans wieder in die Stadien. Die Regeln für Profiklubs und große Arenen standen bei der ersten Ankündigung im Mittelpunkt. Aber was gilt nun eigentlich für Amateurvereine? „Das Innenministerium präzisierte auf Anfrage“, berichtet des Amateurfußball-Fachportal FuPa.

Spiele im Amateurbereich finden demnach unter anderen Bestimmungen statt als in den obersten vier Ligen. Unterhalb der Regionalliga gilt: Die verfügbare Zuschauerkapazität darf zu 50 Prozent ausgelastet werden. Zuschauerkapazität? 50 Prozent? Was bedeutet das für einen Verein ohne Tribüne mit festen Sitzplätzen?

„,Plätze’ sind dabei nicht im Sinne von festen Steh- oder Sitzplätzen zu verstehen, sondern räumlich: Gemeint ist der Platz, der durchschnittlich erforderlich ist, um den Mindestabstand einhalten zu können“, erläutert das Innenministerium. Zuschauer müssen also einen Abstand von 1,5 Metern wahren, dann ist alles in Ordnung. Wie viele Fans nun rund um den Platz passen, hängt ganz vom Einzelfall ab. Sportstätten auf freiem Feld sind – anders als Stadien oder Tribünen – zumeist nicht kapazitätsbeschränkt. Schließlich lässt sich oft keine Kapazität feststellen. Wichtig ist also: vernünftig sein, Mindestabstand einhalten.

Nicht nur darauf müssen Vereine achten. Für Zuschauer – auch im Freien – gelte die 2G-plus-Regel, stellt das Innenministerium klar. Einen Unterschied zu Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gibt es bei den Zugangsbestimmungen nicht. Aber die Maskenpflicht entfällt im Freien komplett – in geschlossenen Räumen darf die Maske am Sitzplatz abgenommen werden. Für Fans gilt also: Impfnachweis und aktuellen (negativen) Corona-Test mitbringen. Antigen- und PCR-Test werden akzeptiert. Wer geboostert oder frisch genesen ist, braucht keinen Testnachweis.

Die Regeln für Zuschauer sind bei Sportveranstaltungen im Außenbereich also strenger als für die Sportler: „2G gilt für den Zugang zu Sportstätten zur eigenen sportlichen Betätigung und zur praktischen Sportausbildung unter freiem Himmel“, schreibt das Innenministerium. Zuschauen mit 2G plus, spielen mit 2G. Auf die Heimvereine kommt unter den aktuellen Corona-Regeln ein großer Verwaltungsaufwand zu.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) positioniert sich gegen die Bestimmungen für Sportler. Der Verband plädiert für Amateurfußball im Freien ohne 2G-Vorgabe. Bislang bleibt es aber nur beim Appell.

Um den Organisationsaufwand für Vereine zu verringern, hat der BFV hingegen bereits einen Antrag an das Innenministerium gestellt. Wie etwa in Nordrhein-Westfalen oder Hessen sollen Klubs ihre Einhaltung der gültigen Regeln in einem Musterformular rechtssicher bestätigen. Damit entfällt die Kontrollpflicht der Gastmannschaft durch den Heimverein.

