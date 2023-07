Eichenried: Zuschauerrekord und Monstersprünge

Motorsport

Spitzensport vor toller Kulisse - das freute den MSC Eichenried.

Eichenried – Der Sound unvergleichlich – und die Stimmung auch. Der Geruch von Motoren, Reifen und Nervenkitzel lag in Eichenried in der Luft beim zweiten Lauf der südbayerischen Motocross-Meisterschaft, die nun bereits das 26. Mal beim MSC Eichenried ausgetragen wurde. Doch bis der Fahrspaß starten kann, kosten die Vorbereitungen viel Schweiß und Nerven. Schon viele Wochen vorher gingen die Vorbereitungen los. „Anträge und Genehmigungen sind mittlerweile sehr aufwendig, umfangreich und teuer“, erklärt Denise Kehrer, Schriftführerin im Verein.

+ Blick zum Gegner: Johannes Kautzok (r.) schaut im Flug, was Konkurrent Stefan Lechner macht. © Joanna Sochor

Doch gehe das kleine Team des MSC jedes Jahr wieder mit Freude an die Vorbereitungen. „Es wird gemäht, geputzt, repariert, und neue Ideen werden umgesetzt“, so Kehrer. Den Verantwortlichen im Verein sei es dabei besonders wichtig, dass nicht nur die Rennstrecke perfekt präpariert ist, sondern auch der Bereich für die Gäste und Zuschauer. Noch am Vorabend arbeitete das Team des MSC Eichenried eifrig an der Rennstrecke und überall am Gelände, damit es ein perfektes Wochenende wurde. „So nerven- und kräftezehrend die Vorbereitungen auch sind, unser kleines Team hält zusammen. Und mit der Unterstützung einiger Mitglieder haben wir alles geschafft“, erzählt Maximilian Schwarzbauer. Der Ismaninger ist Vorsitzender des MSC.

+ Zwei kräftezehrende Renntage hat Laynee Kehrer hinter sich. Sie startete in zwei Klassen. © Joanna Sochor

Und so konnte es pünktlich um 8.30 Uhr starten, das Rennwochenende im Birkenringstadion in Eichenried. Traditionell stand dieser Tag im Zeichen der Kinderklasse und Frauen, auch die neue Einsteiger- und Hobbyklasse gab ihr Debüt.

Der Regen der Nacht hatte die Streckenbedingungen für die Trainings schwieriger gemacht, doch änderte sich dies im Laufe des Vormittags. Es gab perfekte Bedingungen für die Rennläufe am Nachmittag. Neben den Kinderklassen mit Motorrädern mit 50, 65 und 85 Kubikzentimetern schoben auch 20 Frauen in der Ladies-Rennklasse ihre Motorräder an den Start. Darunter Emelie Mühlbauer aus Neufinsing, die sich Gesamtrang vier sicherte, und auch Laynee Kehrer, die sich erfolgreich den Gesamtrang fünf erkämpfte.

Die Moosinningerin schob tags drauf ihre Maschine ebenfalls bei der MX-Jugendklasse an den Start, um sich mit der starken männlichen Konkurrenz zu messen. Es begann mit ähnlich nassen Streckenbedingungen wie schon am Tag zuvor. Doch tat das der Stimmung keinen Abbruch. Die Rennklassen – Jugendliche bis 18, Erwachsene, Senioren und die Königsklasse MX1 – waren eingetroffen, um sich im zweiten Rennen der Serie wichtige Punkte für die Südbayern-Meisterschaft zu sichern.

+ Die Königsklasse MX 1 lieferte sich nicht nur am Start heiße Kämpfe. © Joanna Sochor

An diesem Tag konnte der MSC Eichenried mit dem Sieg von Nick Heindl aus Neuching in der Jugendklasse und dem zweiten Platz von Emil Manuel Buccioni aus Parsdorf in der Klasse der Erwachsenen, ebenfalls Vereinsfahrer, zwei Stockerlplätze feiern.

„Durch unsere super Vorbereitung ist es ein perfektes Wochenende geworden. Keine schweren Verletzungen, strahlende Teilnehmerinnen und Teilnehmer und großartiges Wetter. Was uns aber ganz besonders gefreut und gleichermaßen erstaunt hat, ist die Teilnehmerzahl von knapp 200 in den unterschiedlichen Klassen und ein Besucheransturm, mit dem keiner von uns gerechnet hatte“, so Schwarzbauers Fazit am Abend. Fast 500 Zuschauer hatten sich eingefunden, um sich die spannenden Rennen anzuschauen und die Verpflegung schmecken zu lassen. Zuvor hatte es beim Motocross in Eichenried noch nie so viele Teilnehmer und Zuschauer gegeben. „Ein rundum gelungenes Motorsport-Wochenende mit Freunde, tollem Wetter und jeder Menge Spaß und Action“, freute sich Schwarzbauer. red

Ergebnisse

MX1: 1. Jannik Blume (MSC Manching), 2. Christian Maier (MC St. Leonhard), 3. Marin Hointerholzer (Hausham), 25. Florian Haslbeck (TC Taufkirchen). MX2: 1. Pius Bergmann (Solalinden), 2. Emil-Manuel Buccioni (MSC Eichenried), Parsdorf, 3. Felix Hail (AMC Kempten)

MX3-1: 1. Mirco Rether (Kempten), 2. Franz Heißerer (Gablingen), 3. Daniel Maric (MSC Freisinger Bär) MX3-2: 1. Franz Brüderl ((MC St. Leonhard), Sacha Steinberg (Essenbach), Jürgen Faltinsky (Ingolstadt)

Ladies: 1. Stefanie Köberle (MSC Kirchanschöring), 2. Jana Bohle (MCC Dornbirn), 3. Jasmin Kluschak (Putzmühle), 4. Emelie Mühlberger (MSC Eichenried), Neufinsing, 5. Laynee Kehrer (MSC Eichenried), Moosinning, 13. Maya Stevens (MSC Eichenried), Finsing

Einsteiger/Hobby: 1. Michael Suttner (Schwandorf), 2. Bernhard Heske (Hainsacker), David Abraham (Grassau), 5. Nicolai Stevens (MSC Eichenried), Finsing, 12. Marco Damestani (MC Hohenlinden), Dorfen, 14. Andrew Stevens (MSC Eichenried), Finsing MX 2 Jugend: 1. Nick Heindl (MSC Eichenried), Neuching, 8. Lukas Mayr (MSC Eichenried), Moosinning, 12. Tobias Landshammer (MSC Eichenried), Eichenried, 13. Lennis Florian, Erding, 16. Laynee Kehrer (MSC Eichenried), Moosinning, 17. Justus Diebenbusch (MSC Freisinger Bär), Taufkirchen

Klasse 1 SBS 50 ccm: 1. Tini Becker, 2. Loius Schuhmann (beide Freisinger Bär), 3. Thor Kamml (MC St. Leonhard).

Klasse 2 SBS 50 ccm: 1. Sam Sulzgruber (Freisinger Bär), 2. Louis Lehmann, 3. Marvin Müller (beide CMF Essenbach). Klasse 3 SBS 50 ccm: Korbinian Kees (MC Reichling), Tobias Preitsameter (Manching), 3. Loic Antoine (Freisinger Bär), 15. Alessandro Schulz (MSC Eichenried).