Zwei hohe Hürden für die Eispiraten

Von: Georg Brennauer

Puck draußen, Dorfener Spieler drin: Zuletzt gegen Geretsried fehlte den Eispiraten das Glück. © Hermann Weingartner

Wenig geruhsame Tage stehen dem ESC Dorfen zum Fest und zum Jahreswechsel bevor.

Dorfen – Insgesamt sieht der Terminplan der Bayernliga-Hauptrunde bis zum 8. Januar sechs Pflichttermine – vier davon im heimischen Dr.-Rudolf-Stadion. Und die Herausforderungen sind besonders hoch, zumal es fünfmal gegen potenzielle Playoff-Teams geht.

Als erstes Topteam wird am heutigen Freitagabend um 20 Uhr der Tabellenzweite EHC Königsbrunn in Dorfen zum Rückspiel vorstellig. Der Führungsanspruch der Schwaben überrascht nicht, nachdem sie für die neue Saison kräftig nachgerüstet haben. Die Pinguine profitieren seit Jahren vom benachbarten DEL-Club Augsburger EV, gelegentlich aber auch von Landsberg und anderen in der Nähe liegenden Traditionsclubs. So hat beispielsweise vor Saisonbeginn Marco Sternheimer vom AEV angeheuert. Der 24-jährige Topscorer verbuchte bisher in 19 Spielen 45 Punkte. Seit ein paar Jahren eine Stütze ist Tim Bullnheimer, der nach 18 Spielen die Asssitentenliste der Liga mit 29 Punkten anführt. Hohe Qualität zeichnet das Team von Trainer Robert „Bobby“ Linke in allen Reihen aus, was unschwer das Torverhältnis von 88:61 Treffern erklärt. Im Hinspiel stellten die Eispiraten die Schwaben beim 2:3 vor schwere Probleme. Bis zur 52. Minute hielten die Isenstädter sogar ein 2:2, ehe sich die Pinguine hauchdünn durchsetzten.

Eine kaum zu nehmende Hürde stellt sich den Isenstädtern dann am 2. Weihnachtsfeiertag beim Tabellenfünften und Publikumskrösus TSV Peißenberg. Mit durchschnittlich 550 Zuschauern im Rücken sind die Miners im eigenen Haus wahrlich eine Macht. Nur Kempten gelang ein knapper Sieg bei den Pfaffenwinklern. Der Gastgeber dürfte aber gewarnt sein, denn der 6:5-Hinspielsieg nach Verlängerung war äußerst glücklich, hatten doch die Dorfener wenige Sekunden vor der Schlusssirene noch mit 5:4 Toren geführt.

Der ESC indes muss erstmal die 1:5-Pleite im Heimspiel gegen Geretsrieder abschütteln und mit verbesserter Einstellung die nächsten Aufgaben anzugehen. Jedenfalls hatte Trainer Franz Steer, der gestern telefonisch nicht erreichbar war, beim Training am Mittwochabend laut Sportlichem Leiter Hans Ertl einen vollzähligen Kader bei einer recht gestrafften Einheit auf dem Eis.