Ein Zwei-Meter-Mann für die Gladiators

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Neu im Gladiators-Trikot: Elia Ostwald (35) kommt aus Weiden. © Verein

Einen spektakulären Transfer haben die Erding Gladiators gelandet.

Erding – Der Eishockey-Bayernligist hat den 35-jährigen Abwehrspieler Elia Ostwald verpflichtet, der auf die Erfahrung von vielen hundert Spielen in den drei höchsten deutschen Ligen zurückblicken kann. Zuletzt stand er beim Oberligisten Blue Devils Weiden unter Vertrag. Jetzt beendet er seine Profi-Karriere.

„Er ist ein erfahrener Verteidiger, der sich auch in die Offensive einschalten kann“, weiß Gladiators-Pressesprecher David Whitney, der betont: „Er ist einer unserer Wunschspieler. Wir wollten ihn letztes Jahr schon haben und sind glücklich, dass es nun geklappt hat.“

Ostwald ist in Bad Muskau geboren und stammt aus der Nachwuchsschmiede des ES Weißwasser. Bei den Lausitzer Füchsen in der 2. Liga hatte er auch seine ersten Einsätze im Erwachsenen-Bereich. Der Zwei-Meter-Hüne spielte danach in der DEL, zwei Jahre für die Eisbären Berlin, drei Jahre für die Hamburg Freezers und später noch ein Jahr für die Krefeld Pinguine. In der DEL 2 trug der Verteidiger das Trikot der Eispiraten Crimmitschau, kehrte noch einmal für zwei Spielzeiten nach Weißwasser zurück und verteidigte insgesamt fünf Jahre für den EV Landshut, wo er mittlerweile zusammen mit seiner Frau Kim sowie den beiden Kindern (7 und 4) seinen Lebensmittelpunkt gefunden hat.

Ostwald war in den vergangenen drei Jahren in der Oberliga aktiv, pendelte eine Saison von Landshut aus nach Deggendorf und zuletzt für zwei Spielzeiten nach Weiden. „Das war schon grenzwertig“, erzählt der 35-Jährige. für die neue Saison habe er kein Angebot mehr bekommen. In der Oberliga gilt ab der kommenden Saison die U 23-Regelung. Dann dürfen – inklusive Torwart – nur 15 Spieler eingesetzt werden, die älter als 23 Jahre sind. „Ich sehe das ganz entspannt, es bringt doch eh nichts, sich aufzuregen“, betont Ostwald. „So ist halt jetzt der Weg zur Umschulung frei.“ Noch habe er „keinen so konkreten Plan“, wohin er sich orientieren möchte, für die nächsten zwei Jahre steht auf alle Fälle eine Umschulung zum Kaufmann für E-Commerce an.

Ganz mit dem Eishockey aufhören wollte er nicht, und so schaute er sich im Landshuter Umkreis um. Zufälligerweise kam Ostwald mit Erdings Coach Ales Jirik ins Gespräch, den er vom EVL her kannte, „und der nur etwa 100 Meter entfernt von mir wohnt“. Erding sei ihm nur aus dem einen oder anderen Testspiel ein Begriff gewesen, „ansonsten kannte ich nur den Weg zum Flughafen und zur Therme“, meint er lachend. Weil der Freund seiner Schwester bei den Kempten Sharks spielt, nutzte er die Gelegenheit, schaute sich ein Playoffspiel in Erding an und unterhielt sich auch noch mit Gladiators-Teamchef Felix Schütz.

Jetzt ist er sich mit den Erdinger Verantwortlichen über einen Wechsel einig geworden. „Erstmal für ein Jahr, und dann schau ma mal“, sagt Ostwald und fügt hinzu. „Ich bin schon in der 1., 2. und 3. Liga Meister geworden“, mit den Eisbären Berlin (DEL) und Landshut (DEL 2 und Oberliga), „vielleicht klappt’s auch noch in der 4. Liga.“ Und schmunzelnd fragt er: „Ob das schon mal einer geschafft hat?“