Zweimal Gold und einmal Silber für die Ringerwölfe

Eine Goldmedaille gab es für B-Junior Lukas Rimpfl (bis 41 kg). © Foto: af

Der Wiedereinstieg in die Turnierphase nach zweijähriger Coronapause ist den St. Wolfganger Ringerwölfen gelungen. Bei den Bayerischen Meisterschaften (BM) im mittelfränkischen Burgebrach, die dort im Freistil in allen Altersklassen ausgetragen wurden, holte sich der TSV gleich drei Medaillen. Lukas Rimpfl und Neuzugang Anna-Katharina Fürstenau gewannen den Titel, und Milad Karimi wurde Vizemeister.

St. Wolfgang – Insgesamt verspürte man an beiden Turniertagen bei allen Vereinen und deren Kämpferinnen und Kämpfern große Lust auf den Neubeginn, was sich in jeweils über 200 Aktiven pro Tag wieder spiegelte. Verbandspräsident Florian Geiger stellte zufrieden fest: „Die Ringer sind wieder zurück.“

Das gilt auch für die St. Wolfganger Kämpfer, bei denen B-Junior Lukas Rimpfl in der Gewichtsklasse bis 41 Kilogramm seine Meisterschaft aus dem Jahr 2020 wiederholte. In vier Kämpfen setzte er sich gegen alle seine Gegner durch und hatte nur gegen den Trostberger Sebastian Gröbner eine kritische Phase zu überstehen. Nach misslungenem Beginn lag Rimpfl mit acht Punkten im Hintertreffen, war dann aber letztlich noch 12:10 erfolgreich. Einfacher hatte es TSV-Neuzugang Fürstenau, die in der weiblichen Jugend bis 66 kg die einzige Starterin war und somit kampflos Titelträgerin wurde.

Alles andere als geschenkt war dagegen die Silbermedaille von Milad Karimi in der A-Jugend bis 65 kg. Nach vier Begegnungen mit voller Punktausbeute stand der St. Wolfganger als Finalteilnehmer fest. Im Kampf um Gold stand er gegen den Deutschen Meister des Vorjahres, Luis Wurmser vom TSV Westendorf, zwar auf verlorenem Posten, aber Silber war der verdiente Lohn für ein starkes Turnier.

Am Vortag war der junge Taufkirchner im gleichen Gewicht als jüngster Jahrgang auch bei den Junioren angetreten und landete hierbei auf Rang vier. Einen Platz dahinter reihte sich Tawfiq Noori nach ebenfalls guten Kämpfen in die Ergebnisliste ein.

Außerdem platzierten sich noch Severin Attenberger (B-Jugend, 48 kg) und Mori Dawoodi (Männer, 74 kg) als Sechste in den Punkterängen. Nichts zu holen gab dagegen für die St. Wolfganger C-Jugendlichen Maxi List, Vitus Eisenbarth und Florian Knaus bei ihrem BM-Debüt.

Aber schon am kommenden Wochenende bietet sich für alle die Möglichkeit, es bei den Griechisch-Römisch Meisterschaften in Regensburg besser zu machen. af

Silber und Urkunde für St. Wolfgangs A-Junior Milad Karimi (bis 65 kg.) © Foto: af