Ein Erdinger zwischen Hawaii und Heimat

Triathlon

Von Lea Warmedinger

Dauer-Finisher Arnd Zabka lässt sich den Erdinger Stadttriathlon nie entgehen

Erding – Schon zum 20. Mal ist Arnd Zabka heuer beim Erdinger Stadttriathlon mit dabei. Der 54-Jährige hat insgesamt an mehr als 300 Triathlons teilgenommen, war schon mehrmals auf Hawaii – trotzdem kommt er immer ganz besonders gern zum Triathlon daheim in Erding. „Es gibt nicht viele Orte mit einem so schönen Weiher“, schwärmt Zabka vom Kronthaler Weiher, in dem am kommenden Sonntagvormittag die erste Etappe zurückgelegt wird.

Auf das Schwimmen folgt die Radstrecke, die vom Kronthaler Weiher an Eitting vorbei Richtung Berglern führt. Die findet der Erdinger allerdings ein bisschen langweilig, wie er zugibt. „Die alte Strecke ging durchs Holzland“, erinnert er sich. „Die war anspruchsvoller.“

Die Strecke für die darauffolgende Disziplin findet Zabka aber „superschön“. Beim Laufen geht es vom Kronthaler Weiher in die Innenstadt. „Die Strecke geht den Fehlbach entlang und durch den Stadtpark“, beschreibt er. Der Zieleinlauf führt dann durch den Schönen Turm und die Landshuter Straße zum Schrannenplatz. „Es ist immer wieder gleich schön“, sagt Zabka. Darum freue er sich sehr auf den Triathlon am Sonntag.

Jährlich abwechselnd absolviert Zabka die Olympische Distanz oder die Volksdistanz. Heuer ist es die Olympische Distanz, sagt der 54-Jährige. Das passe auch in sein Training. Aus Zeitgründen trainiert der Erdinger nicht im Verein, sondern allein: „Vor der Arbeit gehe ich laufen, in der Mittagspause zum Schwimmen, und abends fahre ich Rad.“

Dabei bereitet er sich allerdings nicht unbedingt für den Stadttriathlon vor, sondern vielmehr auf den Ironman in Frankfurt, der zwei Wochen später ansteht. „Erding ist mehr ein Vorbereitungsrennen.“ Besonders stolz ist der Triathlet, dass auch sein Sohn – sieben Jahre alt – heuer zum dritten Mal in Erding dabei ist und in die Fußstapfen des Papas tritt.

Ab dem Jahrgang 2017 dürfen Kinder heuer teilnehmen. Insgesamt sind laut Veranstalter Trisport Erding rund 1200 Startplätze vergeben. „Wir sind ein Sportverein, der das ehrenamtlich organisiert“, betont der 54-Jährige, der selbst Mitglied im Trisport ist. „Der Stadttriathlon wird mit ganz viel Liebe ausgetragen.“ Vor allem die Moderatoren im Ziel und das Maskottchen machten den Erdinger Triathlon so besonders. An diesen Details merke man, dass Herzblut reingesteckt werde.

Bereits seit 1994 findet der Stadttriathlon in Erding statt. Im Jahr 2002 war Zabka dann zum ersten Mal dabei. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm ein Tag, an dem es „brutal geregnet“ habe. Kalt sei es nicht gewesen, doch beim Radfahren war Vorsicht geboten. „Dabei ist Erding eigentlich immer ein Rennen mit Sonnenschein“, sagt Zabka. Wenn es nach den Vorhersagen geht, werden die Triathleten auch heuer wieder bei sommerlichen Temperaturen an den Start gehen.

Der Zeitplan

Kronthaler Weiher: Ab 6.30 Uhr: Startnummernausgabe im Bereich der Wechselzone und Check-in der Fahrräder in die Wechselzone 8.15 bis 11 Uhr: Starts KidsTri, JugendTri und Sprint-/Volkstriathlon 11 bis 12.30 Uhr: Wettkampfbesprechung und Starts Olympische Distanz

Innenstadt: 10 bis 17 Uhr: Triathlon-Messe am Kleinen Platz ab 11 Uhr: Finish-Line-Party am Schrannenplatz 14.30 bis 15 Uhr: Siegerehrung Sprint-/Volkstriathlon 16.20 Uhr: Siegerehrung Olympische Distanz